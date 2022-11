Dead Space 2 a eu l'énorme responsabilité de faire mieux que le premier Dead Space. Aujourd'hui, en 2022, difficile de dire s'il aura lui aussi droit à son remake. Les avis sont divergents et pourtant, Visceral Games nous a offert un jeu sans égal... Qui continuera d'entrainer l'inexorable chute du studio. On vous propose donc, chez Exitium Film, de suivre cette descente enfer d'Isaac et du studio qui lui a donné vie.

posted the 11/19/2022 at 09:45 AM by nicolasgourry