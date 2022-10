Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur Switch

Date de sortie : 9 Décembre 2022 (Mondialement)

Langues : Japonais / Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien.

Erik et sa sœur Mia vivent sur un drakkar viking, rêvant du jour où ils pourront enfin explorer le monde en quête d'un grand trésor. Une nuit, ils font la connaissance de deux créatures venues d'ailleurs, Porcellus et Persiana, et les voilà tous propulsés dans un endroit mystérieux appelé Draconia. Cette terre légendaire regorge de trésors qui n'attendent que d'être découverts. L'aventure à laquelle Erik et Mia aspiraient depuis toujours commence enfin !L'immensité de Draconia et la multitude de trésors fabuleux obligeront Érik, Mia et leurs adorables compagnons à demander de l'aide. L'équipe se liera vite d'amitié et recrutera une palette de monstres sympathiques. En utilisant la vision magique de ces monstres et leur aptitude à détecter les trésors cachés, nos héros parcourront de vastes étendues, escaladeront des falaises d'un bond et franchiront des gouffres en planant afin de localiser de précieux butins même dans les endroits les plus inaccessibles !Découvrez un monde immense, plein de variété, où surprises, épreuves et mystères parsèment le chemin qui mène au trésor légendaire de Draconia !