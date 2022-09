JVC 13/20

IGNFrance 5/10

Gamekult 5/10

N'est pas NieR Automata qui le veut et c'est bien ce que nous rappelle Valkyrie Elysium. En s'inspirant de Platinum Games, le studio Soleil livre un gameplay solide qui propose une grande variété d'approches et d'enchaînements en combat, même si ces derniers sont parfois brouillons. Mais au-delà de ça, ce nouvel épisode de la saga Valkyrie souffre de niveaux basiques et répétitifs, d'une technique loin d'être irréprochable, ainsi que d'un scénario bien trop convenu pour rendre l'expérience incontournable. À vous de voir désormais si vous êtes capable de fermer les yeux sur ces défauts pour profiter d'un solide système de combat.Il y a deux types de profils qui vont se lancer dans Valkyrie Elysium : les joueurs voulant découvrir la licence suite à la découverte du trailer ou de la récente démo, et les anciens joueurs affamés faute de ne plus avoir eu d'épisode depuis Covenant of the Plume sur DS en 2009 (oui, je fais volontairement omission de l'épisode mobile). Il reste à savoir vers qui se dirige cet opus. À vrai dire nous n'avons toujours pas la réponse. Elysium se place à mi-chemin entre toutes les propositions qu'il met en place. Avec un gameplay agréable, mais clairement pas transcendant, un technique littéralement aux fraises, une histoire très convenue et une mise en scène minime, le titre brille par un OST sublime, quelques moments de grâce et, oui, le plaisir de retrouver cette licence. Toutefois, le tout fait grise mine (c'est peu de le dire) et donne la sensation d'un jeu sans ambition ni âme. Valkyrie est de retour, mais dans quel état ?