Lloyd Bannings retourne dans sa ville natale pour suivre les traces de son défunt frère et rejoindre le département de police de Crossbell. Cependant, il se retrouve affecté à une nouvelle division hétéroclite appelée la section de soutien spécial, qui effectue des petits boulots et aide les personnes dans le besoin. Mais lui et ses nouveaux coéquipiers découvrent lentement que leur ville animée cache une sombre organisation criminel... ainsi que quelques terribles secrets.

posted the 07/20/2022 at 11:30 AM by nicolasgourry