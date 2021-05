Les médias ont eu accès à une démo du dernier épisode des aventures du Lombax et du petit robot. Ils partagent leurs ressentis dans des vidéos détaillées. Attention aux spoils.Pour la première fois dans la série, Insomniac Games n'a pas dit à ses Designers de se retenir sur le nombre d'ennemis différents à créer pour un jeu Ratchet & Clank.Le studio a l'impression que la Dualsense a été conçue pour cette série tant ils ont d'idées qui fonctionnent ici.Ils ont développer chaque arme avec 3 mots-clé. Spectacle / Stratégie / Unique.Le Ricochet fonctionne comme un jeu de rythme ou vous devez appuyer au bon moment pour enchainer vos ennemis en faisant plus de dégats à chaque coup.Le Void Repulsor est une arme qui projette un bouclier au bout de votre bras et qui explose quand vous le souhaitez, faisant des dégâts aux ennemis proches.Le Gant Ravageur fait son retour dans la série.Les hoverbottes vous permettent de faire des sauts et mouvements d'esquive avec classe quand vous les utiliser pour déplacer plus vite.Dans les options, vous pouvez régler une touche pour passer le jeu au ralentit lorsque vous appuyez dessus. C'est une option d'accessibilité pour certains handicapes mais vous pouvez vous en servir pour vous amusez.De nombreuses armures ont été mises dans le jeu. Vous pouvez changer la couleur de vos armures pour qu'elles s'adaptent mieux aux autres parties d'armure que vous garder sur vous.L'action sur les glisso-rails n'ont jamais été aussi dynamique et rapide !Les événements de R&C PS4 étaient du point de vue de Qwark qui a inventé beaucoup de choses fausses.