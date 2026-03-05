Dusk Golem
donne de nouvelles précisions sur le futur DLC post-game
de Resident Evil Requiem
.
Ce DLC
se déroulera après la fin du jeu et mettra essentiellement en scène Leon
. Mais pas uniquement, Alyssa
sera également jouable à travers un flashback. Cependant, Dusk Golem
n’a donné aucune précision concernant le temps de jeu de chaque personnage. On ne sait donc pas encore si l’on aura un changement de personnage fréquent, comme dans la première partie de Requiem
, ou si Alyssa
sera simplement jouable durant une longue séquence dédiée.
Il se peut même qu’il s’agisse de deux DLC
distincts, l’un centré sur Alyssa
et l’autre sur Leon
.
Autre information importante, ce contenu pourrait arriver bien plus vite que prévu. En effet, Resident Evil Requiem
devait initialement sortir en 2025 mais a été repoussé en interne. En revanche, le développement du DLC
, ou des DLC
, n’aurait connu aucun retard. La sortie des amiibo RE
, prévue pour l’été 2026, laisse d’ailleurs suggérer que le ou les DLC post-game
pourraient être disponibles durant cette période, selon lui.
À noter également que plusieurs modes bonus devraient venir enrichir le contenu du jeu. Bref, tout un programme en perspective si l’on en croit ces rumeurs.
[UP] Dusk Golem a ajouté que Raccoon City Ouest a été retirée du jeu par manque de temps et à cause de problèmes rencontrés lors du développement. Cette zone était initialement explorables avec Leon en véhicule, plus précisément avec sa Porsche Cayenne. Cette partie supprimée pourrait être intégrée au DLC post-game de Leon.
Quelle purge cet épisode, j’arrive à la fin heureusement et après je le revend direct. Je le trouve encore plus mauvais que Village, qui lui au moins essayait d’innover dans sa proposition…
Le 7 et 8 je les ai fais ya 2 mois, vraiment pas compris. Ca a rien de Resident Evil à part balancer des cameos de perso de la saga et un personnage principale plus qu'oubliable (ethan). Le 8 ne soit est pas mal, mais autant lui donner un autre nom que Resident Evil.
Ils ont pas menti durant le marketing du jeu, c’est bien une campagne pour deux perso en alternance. Pour le coup, ça colle super bien. À chaque changement de perso on veut juste savoir ce qui s’est passé pour l’autre mais on est hypé de suite avec le perso qu’on incarne.
C’est largement mieux que les scénarios A et B du Remake du 2, bourrés de redite. J’insiste sur le terme Remake, parce que RE2 OG c'était parfait.
UP de l'article pour des infos sur Raccoon Ouest
calishnikov
Oui malheureusement, surtout que j'ai préféré la fausse en plus...
Ils ont fait un partenariat Voiture + Montre et on ne voit ça qu’au début du jeu pendant pour 10 secondes au total
Quant au fameux "il y aura un post game", au final, c'est un DLC ? Haha
taiko c'est con tu pourras pas faire les dlc du coup. La prochaine fois, regarde un lets play, ca t'eviteras de perdre du temps/de l'argent
C'est faux ça, c’étaient de fausses rumeurs d'influenceurs propagé en masse. Ils ont réussi a faire le buzz avec ça pour rien. Capcom avait officialisé que ce volet ne marqué ni la fin de la saga ni la fin des personnages depuis le mois de décembre 2025 : https://www.gamekyo.com/blog_article483629.html .
sdkios
Il y a le message de Chris, je pense qu'il veut que Leon fasse une dernière chose en ville.