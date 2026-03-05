profile
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
[UP] Resident Evil Requiem : Dusk Golem donne des précisions sur le DLC post-game


Dusk Golem donne de nouvelles précisions sur le futur DLC post-game de Resident Evil Requiem.

Ce DLC se déroulera après la fin du jeu et mettra essentiellement en scène Leon. Mais pas uniquement, Alyssa sera également jouable à travers un flashback. Cependant, Dusk Golem n’a donné aucune précision concernant le temps de jeu de chaque personnage. On ne sait donc pas encore si l’on aura un changement de personnage fréquent, comme dans la première partie de Requiem, ou si Alyssa sera simplement jouable durant une longue séquence dédiée.

Il se peut même qu’il s’agisse de deux DLC distincts, l’un centré sur Alyssa et l’autre sur Leon.

Autre information importante, ce contenu pourrait arriver bien plus vite que prévu. En effet, Resident Evil Requiem devait initialement sortir en 2025 mais a été repoussé en interne. En revanche, le développement du DLC, ou des DLC, n’aurait connu aucun retard. La sortie des amiibo RE, prévue pour l’été 2026, laisse d’ailleurs suggérer que le ou les DLC post-game pourraient être disponibles durant cette période, selon lui.

À noter également que plusieurs modes bonus devraient venir enrichir le contenu du jeu. Bref, tout un programme en perspective si l’on en croit ces rumeurs.





[UP] Dusk Golem a ajouté que Raccoon City Ouest a été retirée du jeu par manque de temps et à cause de problèmes rencontrés lors du développement. Cette zone était initialement explorables avec Leon en véhicule, plus précisément avec sa Porsche Cayenne. Cette partie supprimée pourrait être intégrée au DLC post-game de Leon.
AestheticGamer1 - https://x.com/aestheticgamer1/status/2028896096907661315
    jenicris
    posted the 03/05/2026 at 01:26 PM by marchand2sable
    comments (25)
    shanks posted the 03/05/2026 at 01:31 PM
    Et Claire bordel ?
    marchand2sable posted the 03/05/2026 at 01:31 PM
    Je veux mon mode 4th Survivor et Alyssa à Raccoon en 98.
    altendorf posted the 03/05/2026 at 01:52 PM
    shanks Et Ada ?!
    noishe posted the 03/05/2026 at 01:56 PM
    shanks On la revoit l'année prochaine dans Code Veronica Remake
    benichou posted the 03/05/2026 at 02:07 PM
    Ah oui déjà un DLC de prévu
    Quelle purge cet épisode, j’arrive à la fin heureusement et après je le revend direct. Je le trouve encore plus mauvais que Village, qui lui au moins essayait d’innover dans sa proposition…
    blacksad6 posted the 03/05/2026 at 02:38 PM
    benichou intéressant comme opinion. Perso je trouve que c’est le meilleur épisode avec le 1 et 2 (le 4 est génial mais pour fait plus spin off pour moi).
    Le 7 et 8 je les ai fais ya 2 mois, vraiment pas compris. Ca a rien de Resident Evil à part balancer des cameos de perso de la saga et un personnage principale plus qu'oubliable (ethan). Le 8 ne soit est pas mal, mais autant lui donner un autre nom que Resident Evil.
    icebergbrulant posted the 03/05/2026 at 02:56 PM
    Et Tofu ?
    shirou posted the 03/05/2026 at 03:00 PM
    Et une rasions de plus pour attendre avant de choper le jeux..., pauvre Shanks qui est obligé de faire tous les jeux non finit et non optimisé pour pouvoir nous fournir des tests rapidement
    ravyxxs posted the 03/05/2026 at 03:10 PM
    marchand2sable Donc au final Requieme c'est une longue ligne droite avec le switch de perso, rien comme RE2 façon Scenario A et B, donc deux histoire avoir leur propre durée de vie ? Dommage.
    marchand2sable posted the 03/05/2026 at 03:17 PM
    ravyxxs

    Ils ont pas menti durant le marketing du jeu, c’est bien une campagne pour deux perso en alternance. Pour le coup, ça colle super bien. À chaque changement de perso on veut juste savoir ce qui s’est passé pour l’autre mais on est hypé de suite avec le perso qu’on incarne.

    C’est largement mieux que les scénarios A et B du Remake du 2, bourrés de redite. J’insiste sur le terme Remake, parce que RE2 OG c'était parfait.
    calishnikov posted the 03/05/2026 at 03:30 PM
    Donc il y a une fin du jeu canon…
    patrickleclairvoyant posted the 03/05/2026 at 03:32 PM
    Un peu déçu de ce jeu niveau contenu et mise en place de certaines choses dans le jeu
    marchand2sable posted the 03/05/2026 at 04:11 PM
    shanks altendorf noishe benichou blacksad6 icebergbrulant shirou patrickleclairvoyant

    UP de l'article pour des infos sur Raccoon Ouest

    calishnikov

    Oui malheureusement, surtout que j'ai préféré la fausse en plus...
    altendorf posted the 03/05/2026 at 04:15 PM
    marchand2sable La pub pour Porsche était pas suffisante
    patrickleclairvoyant posted the 03/05/2026 at 04:16 PM
    marchand2sable Merci!
    Ils ont fait un partenariat Voiture + Montre et on ne voit ça qu’au début du jeu pendant pour 10 secondes au total
    forte posted the 03/05/2026 at 05:51 PM
    Le flashback de Alyssa, dès le début je me suis dit "ha, ca va être un DLC !" 100 billets.

    Quant au fameux "il y aura un post game", au final, c'est un DLC ? Haha
    taiko posted the 03/05/2026 at 06:05 PM
    Déjà revendu.
    calishnikov posted the 03/05/2026 at 06:27 PM
    marchand2sable perso j'aurais au moins laisser le suspense jusqu'à la sortie du prochain jeu, histoire de...
    ducknsexe posted the 03/05/2026 at 07:00 PM
    marchand2sable il est où le vrai jeu qui devais réunir tout les personnages de résident evil et clore l histoire une bonne pour toute
    sdkios posted the 03/05/2026 at 07:30 PM
    Je vois pas trop ce que Leon retournerait faire a Raccoon pour le coup, ca sert a rien de forcer avec un dlc inutile. Alyssa ca peut deja etre un peu plus interessant, meme si elle a pas vraiment l'air d'etre confrontée au virus en soi, et en plus on connait deja son implication maintenant.

    taiko c'est con tu pourras pas faire les dlc du coup. La prochaine fois, regarde un lets play, ca t'eviteras de perdre du temps/de l'argent
    taiko posted the 03/05/2026 at 08:26 PM
    sdkios ben non j'ai fait le jeu...
    marchand2sable posted the 03/05/2026 at 08:31 PM
    ducknsexe

    C'est faux ça, c’étaient de fausses rumeurs d'influenceurs propagé en masse. Ils ont réussi a faire le buzz avec ça pour rien. Capcom avait officialisé que ce volet ne marqué ni la fin de la saga ni la fin des personnages depuis le mois de décembre 2025 : https://www.gamekyo.com/blog_article483629.html .

    sdkios

    Il y a le message de Chris, je pense qu'il veut que Leon fasse une dernière chose en ville.
    marcelpatulacci posted the 03/07/2026 at 12:52 AM
    icebergbrulant
    wadewilson posted the 03/07/2026 at 05:43 AM
    Alyssa ?!? Mais rien a foutre, qu'il nous ramène Ada bordel
    mithrandir posted the 03/07/2026 at 06:46 AM
    À voir, autant j'étais hyper enthousiaste sur la première partie, autant la dernière est vraiment moyenne et même le retour à Raccoon même s'il y a de très bon passage aurait pu être vraiment meilleur, trop monotone, on ne ressent pas la nostalgie qu'on aurait du avoir avec le retour de Léon à la source bordel... et des scènes de nuit auraient été bienvenues, c'était l'épisode qui aurait dû mettre une mandale mais pour moi ils ont loupé le coche, semi-déception donc...
