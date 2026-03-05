donne de nouvelles précisions sur le futurdeCese déroulera après la fin du jeu et mettra essentiellement en scène. Mais pas uniquement,sera également jouable à travers un flashback. Cependant,n’a donné aucune précision concernant le temps de jeu de chaque personnage. On ne sait donc pas encore si l’on aura un changement de personnage fréquent, comme dans la première partie de, ou sisera simplement jouable durant une longue séquence dédiée.Il se peut même qu’il s’agisse de deuxdistincts, l’un centré suret l’autre surAutre information importante, ce contenu pourrait arriver bien plus vite que prévu. En effet,devait initialement sortir en 2025 mais a été repoussé en interne. En revanche, le développement du, ou des, n’aurait connu aucun retard. La sortie des, prévue pour l’été 2026, laisse d’ailleurs suggérer que le ou lespourraient être disponibles durant cette période, selon lui.À noter également que plusieurs modes bonus devraient venir enrichir le contenu du jeu. Bref, tout un programme en perspective si l’on en croit ces rumeurs.