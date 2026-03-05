Dusk Golem
donne de nouvelles précisions sur le futur DLC post-game
de Resident Evil Requiem
.
Ce DLC
se déroulera après la fin du jeu et mettra essentiellement en scène Leon
. Mais pas uniquement, Alyssa
sera également jouable à travers un flashback. Cependant, Dusk Golem
n’a donné aucune précision concernant le temps de jeu de chaque personnage. On ne sait donc pas encore si l’on aura un changement de personnage fréquent, comme dans la première partie de Requiem
, ou si Alyssa
sera simplement jouable durant une longue séquence dédiée.
Il se peut même qu’il s’agisse de deux DLC
distincts, l’un centré sur Alyssa
et l’autre sur Leon
.
Autre information importante, ce contenu pourrait arriver bien plus vite que prévu. En effet, Resident Evil Requiem
devait initialement sortir en 2025 mais a été repoussé en interne. En revanche, le développement du DLC
, ou des DLC
, n’aurait connu aucun retard. La sortie des amiibo RE
, prévue pour l’été 2026, laisse d’ailleurs suggérer que le ou les DLC post-game
pourraient être disponibles durant cette période, selon lui.
À noter également que plusieurs modes bonus devraient venir enrichir le contenu du jeu. Bref, tout un programme en perspective si l’on en croit ces rumeurs.
Quelle purge cet épisode, j’arrive à la fin heureusement et après je le revend direct. Je le trouve encore plus mauvais que Village, qui lui au moins essayait d’innover dans sa proposition…
Le 7 et 8 je les ai fais ya 2 mois, vraiment pas compris. Ca a rien de Resident Evil à part balancer des cameos de perso de la saga et un personnage principale plus qu'oubliable (ethan). Le 8 ne soit est pas mal, mais autant lui donner un autre nom que Resident Evil.