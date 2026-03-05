- Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants. -
Resident Evil Requiem
4
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : Dusk Golem donne des précisions sur le DLC post-game


Dusk Golem donne de nouvelles précisions sur le futur DLC post-game de Resident Evil Requiem.

Ce DLC se déroulera après la fin du jeu et mettra essentiellement en scène Leon. Mais pas uniquement, Alyssa sera également jouable à travers un flashback. Cependant, Dusk Golem n’a donné aucune précision concernant le temps de jeu de chaque personnage. On ne sait donc pas encore si l’on aura un changement de personnage fréquent, comme dans la première partie de Requiem, ou si Alyssa sera simplement jouable durant une longue séquence dédiée.

Il se peut même qu’il s’agisse de deux DLC distincts, l’un centré sur Alyssa et l’autre sur Leon.

Autre information importante, ce contenu pourrait arriver bien plus vite que prévu. En effet, Resident Evil Requiem devait initialement sortir en 2025 mais a été repoussé en interne. En revanche, le développement du DLC, ou des DLC, n’aurait connu aucun retard. La sortie des amiibo RE, prévue pour l’été 2026, laisse d’ailleurs suggérer que le ou les DLC post-game pourraient être disponibles durant cette période, selon lui.

À noter également que plusieurs modes bonus devraient venir enrichir le contenu du jeu. Bref, tout un programme en perspective si l’on en croit ces rumeurs.


AestheticGamer1 - https://x.com/aestheticgamer1/status/2028896096907661315
    posted the 03/05/2026 at 01:26 PM by marchand2sable
    comments (6)
    shanks posted the 03/05/2026 at 01:31 PM
    Et Claire bordel ?
    marchand2sable posted the 03/05/2026 at 01:31 PM
    Je veux mon mode 4th Survivor et Alyssa à Raccoon en 98.
    altendorf posted the 03/05/2026 at 01:52 PM
    shanks Et Ada ?!
    noishe posted the 03/05/2026 at 01:56 PM
    shanks On la revoit l'année prochaine dans Code Veronica Remake
    benichou posted the 03/05/2026 at 02:07 PM
    Ah oui déjà un DLC de prévu
    Quelle purge cet épisode, j’arrive à la fin heureusement et après je le revend direct. Je le trouve encore plus mauvais que Village, qui lui au moins essayait d’innover dans sa proposition…
    blacksad6 posted the 03/05/2026 at 02:38 PM
    benichou intéressant comme opinion. Perso je trouve que c’est le meilleur épisode avec le 1 et 2 (le 4 est génial mais pour fait plus spin off pour moi).
    Le 7 et 8 je les ai fais ya 2 mois, vraiment pas compris. Ca a rien de Resident Evil à part balancer des cameos de perso de la saga et un personnage principale plus qu'oubliable (ethan). Le 8 ne soit est pas mal, mais autant lui donner un autre nom que Resident Evil.
