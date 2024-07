De l'arcade à la NES, les tortues se dressent !



La cover occidentale sur NES

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Joystick 026 - Avril 1992)

Screenshots:

Pub japonaise

Test de l'émission Micro Kid's (France 3) - 10 mai 1992

Un peu plus d'un an après la sortie du premier épisode des aventures des Tortues Ninja sur NES, déboula un second, paru initialemment en décembre 1990.Et pour ce second volet, Konami n'est pas allé chercher bien loin. Ils ont simplement simplement de porter une borne d'arcade à succès sur la 8 bits de Nintendo. Son nom :Fini la plateforme sadique, et le côté exploration du précédent opus, place ici à un beat them up pur jus, et jouable à deux simultanément, s'il vous plaît.Tout commence par l'enlèvement d'April O'Neil, la reporter amie des tortues. Ni une, ni deux, ces dernières décident d'aller l'extirper des griffes du foot clan. Et ça continue avec l'enlèvement de Splinter, et ainsi de suite jusqu'à l'affrontement final avec Shredder.Ce qui est à noter dans ce jeu, c'est que les développeurs ont cette fois choisi de se baser sur le dessin animé initié en 1987, et en cours de diffusion à cette époque. On retrouve un ton léger et humouristique ainsi que les ennemis vu à la TV comme Bebop et Rocksteady, mais aussi Baxter Stockman, Krang ou encore Shredder. D'autres boss ont été crées spécialement pour ce jeu comme le loup chasseur de prime Tora (au design particulièrement réussi), ou encore Shogun un robot-alien lui aussi chasseur de primes au service de Shredder.Fini la plateforme, ici on a droit un beat them up (ou beat them all pour les jeunes des années 1990) pur et dur.On avance, on vide les 7 niveaux du jeu (divisés en 10 stages) de leurs ennemis et on affronte un boss de fin de niveau. Du grand classique.Le jeu utilise les 2 boutons d'action de la NES : un permet de sauter, l'autre de taper avec l'une des 4 tortues disponibles.Personnellement j'ai fait le jeu avec Donatello car comme dans le premier opus, il a là aussi la plus grosse...En appuyant sur les 2 boutons en même temps, on exécute une Super Attack, très puissante, mais qui consommera votre barre de vie. Là-encore on reste dans du connu.On a le plaisir de retrouver le bestiaire de la série, ninjas du foot clan, robots de Baxter (entre autres), et divers mutants.Ce qui déçoit un peu avec ce jeu (c'était aussi le cas en arcade il me semble), c'est que le tout manque de variété. A part, un passage en overboard, en ascenceur (classique) et quelques obstacles dans le décor, on fait à peu près la même chose du premier au dernier niveau.Alors l'action est prenante, le jeu à 2 pimente les parties, mais voilà ça reste très répétitif, même pour le genre.Le titre en lui-même n'est pas extrêmement difficile comme le premier, les niveaux sont même assez abordables. Par contre, on ne peut en dire autant des boss, qui sont à la fois redoutables tout en étant de gros sacs à PV. En ce sens, ce titre prend complètement le contre-pied du premier épisode des Tortues Ninja sur NES qui disposait de niveaux bien durs et de boss assez faciles à vaincre.D'un point de vue technique, le titre de Konami fait parti des jeux de fin de vie de la console. Donc forcément, ça en jette visuellement. Les décors sont très jolis et détaillés (pour le support), tout en étant assez variés (bases, égoûts, dojo, rue de New York sous la neige, etc). Les personnages sont de bonne taille et bénéficient d'une animation très acceptable pour le support. On regretta toutefois les clignotements de sprites intempestifs quand l'écran est chargé d'ennemis. Un classique de la NES, qui permet de gérer un affichage et un scrolling fluide, sans cela le jeu de Konami ramerait sévère.Mais ce qui fait plaisir dans le jeu c'est la bande son. Inspiré directement du dessin animé, les compositions de Kazuaki Miyano balancent des mélodies entraînantes et mémorables, qui capturent bien l'esprit de l'arcade et du dessin animé des années 1980. Un sans faute là-dessus.A noter que le jeu est plutôt long pour un beat them up, et il ne sera pas chose aisée d'en venir à bout. Les développeurs nous octroient 3 vies et 3 continus. Il est possible via un code facilement trouvable sur la toile de commencer à 9 vies (et de sélectionner son stage).Enfin la jouabilité est de bonne facture. Le jeu répond très bien. On déplorera simplement le manque d'impact au niveau des coups. Nos tortues donnent plus l'impression de taper sur des coussins en mousse que sur des soldats ou robots bien lourds. Bon après la NES ne peut pas faire des miracles non plus, mais on avait plus sensations dans un jeu comme Double Dragon II par exemple.