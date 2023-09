Gestes barrières et barbelés

La beauté dans la laideur

Tir moi de là...

Alors, au menu du jour de la viande de zombie accompagné de...

Immersion et retour à l'instinct primaire

Un jeu (un peu) infecté ?

Allez, il y a plus rien ici, on s'casse !

Fiche technique:

NOTE (Replay Score)

Screenshots:















Trailer

"The Walking Dead" de Raw Thrills est un jeu d'arcade basé sur la célèbre série télévisée éponyme. Le jeu offre aux joueurs une expérience interactive dans l'univers post-apocalyptique de The Walking Dead, où des humains traqués doivent survivre à une invasion de zombies tout en luttant pour leur survie."The Walking Dead" est une série télévisée dramatique post-apocalyptique basée sur le comic du même nom créée par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. La série suit un groupe de survivants dans un monde dévasté par une épidémie de zombies.Pour ceux qui ne connaissent rien à la série, en voici un résumé général des principales saisons et thèmes de la série :Attention spoilers !!La série explore les thèmes de la survie, de la loyauté, de la moralité et de la rédemption, tout en développant les personnages et leurs relations dans un monde en constante évolution. "The Walking Dead" a été acclamée pour son intrigue captivante et ses personnages complexes, tout en devenant un phénomène culturel avec des fans à travers le monde.Les graphismes de "The Walking Dead" sont plutôt bons, avec des personnages et des environnements bien modélisés. L'atmosphère sombre et lugubre du monde post-apocalyptique est bien représentée, créant une ambiance immersive. Cependant, certaines animations peuvent sembler un peu rigides, ce qui peut affecter l'expérience visuelle globale.La jouabilité de "The Walking Dead" est selon moi un peu le point faible du jeu, notamment en ce qui concerne l'arbalète. Les contrôles de l'arbalète peuvent sembler imprécis et peu réactifs, ce qui peut rendre la visée et le tir difficiles. Cela peut être frustrant pour les joueurs, d'autant plus que le jeu repose en grande partie sur cette mécanique pour se débarrasser des zombies.Le jeu propose également des phases de combat au corps à corps, mais celles-ci s’avèrent quelque peu superficielles et peu variées, réduisant potentiellement l'intérêt et capital « fun » auprès de ces mêmes joueurs."The Walking Dead" propose plusieurs niveaux et environnements basés sur des lieux emblématiques de la série télévisée. Les fans de The Walking Dead apprécieront les références à l'univers de la série, ce qui peut ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience de jeu. Les personnages jouables varient en fonction des versions du jeu, mais généralement, les joueurs peuvent incarner des survivants tels que Rick Grimes, Daryl Dixon, Glenn Rhee et Michonne, entre autres. Chaque personnage a ses propres compétences et capacités spéciales pour lutter contre les hordes de zombies et d'autres menaces dans le jeu.Cependant, le contenu du jeu peut sembler un peu répétitif après un certain temps, avec des vagues de zombies similaires et des objectifs qui se répètent tout au long du jeu.L'atmosphère sombre et effrayante de "The Walking Dead" peut créer une certaine immersion dans l'univers post-apocalyptique de la série. Les effets sonores contribuent également à cette ambiance, avec des bruits de zombies grondants et d'autres éléments sonores évocateurs.Cependant, les problèmes de jouabilité, notamment avec l'arbalète, peuvent rompre l'immersion et rendre l'expérience de jeu moins agréable pour certains joueurs."The Walking Dead" paurait pu bénéficier d'améliorations significatives au niveau de la jouabilité, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l'arbalète. Une plus grande réactivité et précision des contrôles auraient aidé à rendre l'expérience de tir plus agréable et satisfaisante pour les joueurs.Une plus grande variété de mécaniques de jeu et de niveaux aurait permis également d'éviter la répétitivité et de maintenir l'intérêt des joueurs à long terme.