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Resonance of Fate
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name : Resonance of Fate
platform : PlayStation 3
editor : Sega
developer : tri-Ace
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 03/26/2010
us release date : 03/16/2010
japanese release date : 01/28/2010
other versions : Xbox 360
official website : http://EoE.sega.jp
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[Jeu Fini] Resonance of Fate 4K/HD Edition : Un J-RPG frustrant
Jeu Fini


Entre deux Star Ocean, Tri-Ace nous a pondu en 2010 Resonance of Fate, alias End of Eternity au Japon. Un jeu que j’avais lâché à quelques chapitres de la fin à l’époque de sa sortie, mais j’ai décidé de lui redonner une chance via le remaster 4K sorti il y a maintenant 8 ans sur PS4/PC.



Qualités

- Superbe DA
- Lore intéressant
- Personnages attachants
- Bonne OST
- Toujours agréable visuellement
- Système de combat original

Défauts

- Redondant sur tous les aspects
- Pas de vraies map, de vrais donjons ect…
- Système de combat peu évolutif
- Soucis dans les dialogues FR
- Pas de sous-titres durant les combats



Resonance of Fate propose certainement l’une des meilleures DA d’un jeu Tri-Ace que ce soit au niveau des environnements que des personnages. Le lore et l’histoire sont intéressants (pour peu qu’on tombe sur ce topic Reddit qui a réussi a tout résumer), les personnages sont attachants, il y a beaucoup d’humour et l’OST alternant Kohei Tanaka (Gravity Rush) pour les phases calmes et Motoi Sakuraba (Star Ocean, Valkyrie Profile) pour les combats propose quelques très bonnes pistes. Le remaster en 4k 60fps fait du bien aux yeux en dehors de quelques ombres foireuses. Enfin, le système de combat, un hybride de temps réel et de tour par tour avec armes à feu, est original avec une bonne mise en scène lors des animations d’attaques.



Niveau défauts, en une ou deux heures, vous aurez compris la structure du jeu que vous allez vous farcir pendant les 40 prochaines heures. Chaque chapitre fonctionne de la même manière : une quête histoire souvent très courte et plusieurs quêtes optionnelles. L’exploration est proche du néant puisque la carte n’est qu’une succession d’hexagones à débloquer sur lesquels se déplacer, les donjons ne sont qu’une suite d’arènes et les rares villes/villages tiennent sur un, deux ou trois écrans fixe.
Le système de combat a beau être original, il n’évoluera quasiment jamais entre la première et la dernière heure.
Pour finir, il n’y a pas de sous-titres lors des dialogues durant les combats et la version Remaster contient un bug sur la traduction française qui fait apparaître des guillemets au début et à la fin dans un bon tiers des dialogues lors des cutscenes.



Bref, Resonance of Fate est un jeu frustrant. Son univers, ses personnages et ses combats sont tops, mais sa structure redondante, ses donjons fait uniquement de suite d'arènes et le total manque d'une véritable exploration en fait un RPG de niche destiné à ceux qui auront la force d’aller jusqu’au bout sans se lasser de tout le temps faire la même chose.

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    posted the 08/02/2026 at 10:06 PM by guiguif
    comments (7)
    shambala93 posted the 08/02/2026 at 10:19 PM
    J’ai vraiment eu du mal avec les jeux de cette période. Ils ont tous un problème de couleur. Tout est gris marrons sur la gen ps360 notamment les premières années.

    Pas compris pourquoi les moteurs ont été réalisés ainsi.
    vyse posted the 08/02/2026 at 10:21 PM
    shambala93 le gris marron chiasse de l'UE3 ..le moteur était construit pour la DA de gear of war..
    shanks posted the 08/02/2026 at 10:26 PM
    ça pique effectivement de revoir cette DA

    vyse
    Après c'était pas propre à l'UE.
    Regarde la gueule des Call of, de MGS4, et tant d'autres.

    C'était la période marron caca/jaune pisse à tous les niveaux.
    rbz posted the 08/02/2026 at 10:38 PM
    refait il y'a deux ans, j'ai adoré.
    ça manque de jeu singulier comme ça.
    ça manque aussi de jeu tri ACE globalement
    adamjensen posted the 08/02/2026 at 10:40 PM
    J’ai adoré ce jeu à sa sortie sur Xbox 360.
    J’ai trouvé le gameplay génial, ainsi que sa super OST.
    D’ailleurs, en ce qui concerne la musique, ça fait comme dans FF7 Remake, à savoir que la même musique passe de sa version normale à sa version dynamique selon le fait qu’on soit en phase normale ou de combat.
    Peu de jeux font ca, mais j'adore ce système.
    Par contre, ce n’est certainement pas pour son scénario quasi inexistant, voire merdique, qu’il faut jouer à ce jeu.
    J’ai aussi apprécié le fait qu’il y ait des tas de costumes pour les persos, et gratuits en plus, même s’ils n’étaient pas fameux non plus.

    Bref, ça vaut le coup pour sa musique et son système de combat, sinon on ne rate pas grand-chose.
    guiguif posted the 08/02/2026 at 10:53 PM
    shambala93 vyse shanks Disons que vu l'univers du jeu, ça n'allait pas péter de couleur

    adamjensen Par contre, ce n’est certainement pas pour son scénario quasi inexistant, voire merdique, qu’il faut jouer à ce jeu.
    Je pensais la même chose et puis : le pavet

    rbz J'ai de plus en plus de mal avec ces RPG à la structure redondante ou tu sais dés la première heure ce qui t'attends pendant les 40/50 prochaines. C'est un peu mon Persona 5 de cet été... il m'aura moins endormi et est bien moins long ceci dit
    Et ouais, j’espère aussi un nouveau Tri-Ace cette année, pourquoi pas autre chose que du SO, un dernier jeu physique de leur part avant la fin
    adamjensen posted the 08/02/2026 at 11:02 PM
    guiguif
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