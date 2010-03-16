Jeu Fini

Entre deux Star Ocean, Tri-Ace nous a pondu en 2010 Resonance of Fate, alias End of Eternity au Japon. Un jeu que j’avais lâché à quelques chapitres de la fin à l’époque de sa sortie, mais j’ai décidé de lui redonner une chance via le remaster 4K sorti il y a maintenant 8 ans sur PS4/PC.- Superbe DA- Lore intéressant- Personnages attachants- Bonne OST- Toujours agréable visuellement- Système de combat original- Redondant sur tous les aspects- Pas de vraies map, de vrais donjons ect…- Système de combat peu évolutif- Soucis dans les dialogues FR- Pas de sous-titres durant les combatsResonance of Fate propose certainement l’une des meilleures DA d’un jeu Tri-Ace que ce soit au niveau des environnements que des personnages. Le lore et l’histoire sont intéressants (pour peu qu’on tombe sur ce topic Reddit qui a réussi a tout résumer), les personnages sont attachants, il y a beaucoup d’humour et l’OST alternant Kohei Tanaka (Gravity Rush) pour les phases calmes et Motoi Sakuraba (Star Ocean, Valkyrie Profile) pour les combats propose quelques très bonnes pistes. Le remaster en 4k 60fps fait du bien aux yeux en dehors de quelques ombres foireuses. Enfin, le système de combat, un hybride de temps réel et de tour par tour avec armes à feu, est original avec une bonne mise en scène lors des animations d’attaques.Niveau défauts, en une ou deux heures, vous aurez compris la structure du jeu que vous allez vous farcir pendant les 40 prochaines heures. Chaque chapitre fonctionne de la même manière : une quête histoire souvent très courte et plusieurs quêtes optionnelles. L’exploration est proche du néant puisque la carte n’est qu’une succession d’hexagones à débloquer sur lesquels se déplacer, les donjons ne sont qu’une suite d’arènes et les rares villes/villages tiennent sur un, deux ou trois écrans fixe.Le système de combat a beau être original, il n’évoluera quasiment jamais entre la première et la dernière heure.Pour finir, il n’y a pas de sous-titres lors des dialogues durant les combats et la version Remaster contient un bug sur la traduction française qui fait apparaître des guillemets au début et à la fin dans un bon tiers des dialogues lors des cutscenes.