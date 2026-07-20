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Yoko Taro se dit attristé par la disparition physique
Ils sont rares à s'exprimer, et pour cause les éditeurs tiers et tous les acteurs majeurs de cette industrie soutiennent en silence la décision de Sony (et seraient même perturbé par la campagne de réclamation sur Internet). Quand on n'est pas Rockstar avec GTA ni Sony, on fait par exemple comme Koei Tecmo en sortant DOA6 Last Round exclusivement en dématériel en mode "service minimum", personne pour râler sur le fond vu l'offre...



Mais aujourd'hui on a Yoko Taro qui s'est exprimé sur Twitter sur le sujet, disant comprendre que c'est l'évolution mais qu'il s'attendait en réalité tout de même à ce que le support physique reste une proposition "premium" à l'instar des éditions spéciales et collectors.
    tags : sony
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    posted the 07/20/2026 at 10:02 PM by masharu
    comments (12)
    altendorf posted the 07/20/2026 at 10:06 PM
    Il y aura une proposition premium, mais pas tout de suite
    vyse posted the 07/20/2026 at 10:12 PM
    Contrairement a la musique ; les jeux sortent avec des mis a jour régulières ; donc le "collector" strictement physique sil est déconnecté au réseau rend le produit plus mauvais que la version numérique standard
    guiguif posted the 07/20/2026 at 10:14 PM
    vyse Bah dans ce cas qu'ils les sortent en boite des mois voir des années plus tard comme le jeu sur l'image
    masharu posted the 07/20/2026 at 10:21 PM
    vyse Et je rajoute que encore aujourd'hui l'essentiel des jeux sortant en physique sont dans un état correcte et jouable sans internet. La nécessité de patches ça ne concerne quelques jeux dont au final le reproche que la critique de consommateurs et de spécialistes aurait du insister c'est d'être sorti plus tôt que prévu, parce que le temps c'est de l'argent et ça ne pense qu'à se faire de l'argent. C'est facile de reproche le physique avec Internet, mais suffit d'avoir de bonnes habitudes. Vous avez juste des corporations en face de vous .
    icebergbrulant posted the 07/20/2026 at 10:23 PM
    Qu’il ne s’inquiète pas, Sony va changer d’avis !
    2028, c’est trop loin, ils ne voudront pas se manger 1 an et demi de haine
    deathegg posted the 07/20/2026 at 10:26 PM
    icebergbrulant Leur plan c'est justement de se dire qu'en un an et demi, les gens vont se décourager. Moi ca me dérange d'harceler Sony un an et demi, c'est un peu comme le café du matin, ca deviendra une habitude.
    icebergbrulant posted the 07/20/2026 at 10:31 PM
    deathegg idem
    C’est devenu une nouvelle petite habitude journalière pour pas mal de joueurs

    On ne lâche pas
    walterwhite posted the 07/20/2026 at 10:33 PM
    deathegg icebergbrulant SONY pensaient sa fanbase bien docile (il y’en a évidement qui seraient prêts à les suivre quoi qu’il arrive) mais ils se sont lourdement plantés.

    On ne lâche rien
    icebergbrulant posted the 07/20/2026 at 10:47 PM
    aerithlazyqueen posted the 07/20/2026 at 11:52 PM
    Sony va Craquer avec toute cette pression
    syoshu posted the 07/21/2026 at 01:29 AM
    Sony avait quand meme dit que ca ne disparaissait pas totalement et que c'était au choix de l'éditeur mais en quantité très limitée.
    Je vois bien les collectors continuer à sortir en physique
    aggrekuma posted the 07/21/2026 at 05:33 AM
    guiguif Franchement, si on me dit que maintenant, les jeux sortent uniquement en demat, mais une fois que l'éditeur annonce qu'il y aura plus de suivit (dlc, mise à jour, ...) et qu'un distributeur spécialisé récupére le jeu pour le sortir dans son format définitive en physique (sans téléchargement, meme s'il faut plusieurs bluray), c'est un sacrifice que je suis pret à prendre, et le prix à y mettre
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