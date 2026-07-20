Ils sont rares à s'exprimer, et pour cause les éditeurs tiers et tous les acteurs majeurs de cette industrie soutiennent en silence la décision de Sony. Quand on n'est pas Rockstar avec GTA ni Sony, on fait par exemple comme Koei Tecmo en sortant DOA6 Last Round exclusivement en dématériel en mode "service minimum", personne pour râler sur le fond vu l'offre...Mais aujourd'hui on a Yoko Taro qui s'est exprimé sur Twitter sur le sujet, disant comprendre que c'est l'évolution mais qu'il s'attendait en réalité tout de même à ce que le support physique reste une proposition "premium" à l'instar des éditions spéciales et collectors.