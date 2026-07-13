Le scandale autour du physique révèle surtout une chose : une entreprise en situation de quasi-monopole peut faire de la merde. Qu'elle s'appelle Nintendo, Sony, Microsoft ou l'une des trois entreprises qui ont la mainmise sur la fabrication de la mémoire, le résultat est le même. Quand il y a peu de concurrence, c'est souvent le consommateur qui finit par payer les pots cassés.



Mais moi, du côté des joueurs, je vois surtout énormément d'hypocrisie.



Je vais prendre un exemple : les joueurs Switch et Switch 2.



Le joueur Nintendo aime Nintendo. Il achète les exclusivités Nintendo day one. En revanche, il réclame aussi que tous les jeux sortent sur Switch, même lorsqu'ils tournent en low à côté des versions PC, PlayStation ou Xbox.



Sauf qu'au final, combien les achètent réellement ? Et surtout, combien les achètent day one ?



Très peu.



Le joueur Nintendo aime surtout avoir l'illusion du choix. Il sait très bien qu'il n'achètera probablement jamais ce jeu multi-support parce qu'il préférera toujours acheter un Mario, un Zelda ou un Pokémon. Mais le simple fait de pouvoir dire : « Je peux aussi y jouer sur ma console, même si je ne le ferai pas », ça le satisfait.



Pour les défenseurs du physique, c'est souvent la même logique.



Ils veulent que le physique continue d'exister. Et je peux le comprendre. Mais combien achètent réellement leurs jeux en boîte dès leur sortie ? Là encore, une minorité. La plupart attendent une promotion. Enfin… surtout une promotion.



Soyons honnêtes : rares sont les joueurs qui achètent beaucoup de jeux day one. Généralement, ce sont les fans d'une licence, d'un studio ou d'une exclusivité.



Le reste attend.



On l'entend partout : « J'attends qu'il baisse. » « À 30 €, je le prendrai. » « Je le prendrai pendant les soldes. »



Pourtant, regardez certains jeux.



Hi-Fi Rush a été salué par la critique, récompensé, présenté comme l'une des meilleures surprises de son année. Prince of Persia: The Lost Crown a reçu d'excellentes critiques. Alan Wake 2 a remporté de nombreuses récompenses et a été considéré comme l'un des meilleurs jeux de 2023.



À chaque fois, les réseaux sociaux étaient remplis de joueurs expliquant qu'il fallait soutenir ce genre de productions.



Mais combien les ont réellement achetés au prix fort ?



C'est précisément là qu'il y a une contradiction.



On veut que les développeurs continuent de faire des jeux ambitieux, que les éditeurs prennent des risques, que le physique survive… mais on repousse sans cesse l'acte d'achat.



Puis, quand un studio ferme, qu'une licence disparaît ou qu'un éditeur devient frileux, tout le monde trouve ça scandaleux.



Parfois, on me reproche de politiser les choses. Il y a sûrement une part de vrai. Mais qu'est-ce que beaucoup de consommateurs se foutent de la gueule du monde.



L'hypocrisie est énorme.



Et je vais même aller plus loin.



Je suis persuadé qu'une partie des critiques contre Sony sur cette histoire du physique ne viennent même pas de joueurs PlayStation, mais de joueurs Xbox ou Nintendo qui profitent simplement de l'occasion pour alimenter la guerre des consoles. Ils parlent de boycott, disent qu'ils vont revendre leur PlayStation… alors qu'ils n'en possèdent parfois même pas.



Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène.



On mélange mensonges, demi-vérités, communication des entreprises et guerre des consoles entre communautés. Tout le monde défend son camp, mais très peu regardent leurs propres habitudes de consommation.



Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire.



Le dématérialisé progresse. Les promotions cartonnent. Les abonnements explosent. Les joueurs veulent avant tout payer moins cher.



Et ce n'est pas uniquement la faute des éditeurs.



C'est aussi nous, les consommateurs, qui avons poussé l'industrie dans cette direction. À force d'attendre les promotions, de privilégier le dématérialisé et de toujours rechercher le prix le plus bas, on a participé à normaliser les DLC, les faux jeux physiques, les téléchargements obligatoires et toutes ces pratiques que l'on critique aujourd'hui.



Les entreprises ont leur part de responsabilité.



Mais les joueurs aussi.



Au fond, ce que je dénonce, ce n'est pas le physique ou le dématérialisé.



C'est l'écart entre ce que beaucoup disent défendre… et ce qu'ils financent réellement avec leur portefeuille.



Les entreprises suivent l'argent. Elles regardent les chiffres de vente, pas les hashtags sur X, les pétitions ou les vidéos YouTube. Si le consommateur récompense systématiquement le moins cher plutôt que le modèle qu'il dit vouloir défendre, il ne faut pas s'étonner que l'industrie s'adapte.



C'est ça, la véritable hypocrisie.