Le scandale autour du physique révèle surtout une chose : une entreprise en situation de quasi-monopole peut faire de la merde. Qu'elle s'appelle Nintendo, Sony, Microsoft ou l'une des trois entreprises qui ont la mainmise sur la fabrication de la mémoire, le résultat est le même. Quand il y a peu de concurrence, c'est souvent le consommateur qui finit par payer les pots cassés.
Mais moi, du côté des joueurs, je vois surtout énormément d'hypocrisie.
Je vais prendre un exemple : les joueurs Switch et Switch 2.
Le joueur Nintendo aime Nintendo. Il achète les exclusivités Nintendo day one. En revanche, il réclame aussi que tous les jeux sortent sur Switch, même lorsqu'ils tournent en low à côté des versions PC, PlayStation ou Xbox.
Sauf qu'au final, combien les achètent réellement ? Et surtout, combien les achètent day one ?
Très peu.
Le joueur Nintendo aime surtout avoir l'illusion du choix. Il sait très bien qu'il n'achètera probablement jamais ce jeu multi-support parce qu'il préférera toujours acheter un Mario, un Zelda ou un Pokémon. Mais le simple fait de pouvoir dire : « Je peux aussi y jouer sur ma console, même si je ne le ferai pas », ça le satisfait.
Pour les défenseurs du physique, c'est souvent la même logique.
Ils veulent que le physique continue d'exister. Et je peux le comprendre. Mais combien achètent réellement leurs jeux en boîte dès leur sortie ? Là encore, une minorité. La plupart attendent une promotion. Enfin… surtout une promotion.
Soyons honnêtes : rares sont les joueurs qui achètent beaucoup de jeux day one. Généralement, ce sont les fans d'une licence, d'un studio ou d'une exclusivité.
Le reste attend.
On l'entend partout : « J'attends qu'il baisse. » « À 30 €, je le prendrai. » « Je le prendrai pendant les soldes. »
Pourtant, regardez certains jeux.
Hi-Fi Rush a été salué par la critique, récompensé, présenté comme l'une des meilleures surprises de son année. Prince of Persia: The Lost Crown a reçu d'excellentes critiques. Alan Wake 2 a remporté de nombreuses récompenses et a été considéré comme l'un des meilleurs jeux de 2023.
À chaque fois, les réseaux sociaux étaient remplis de joueurs expliquant qu'il fallait soutenir ce genre de productions.
Mais combien les ont réellement achetés au prix fort ?
C'est précisément là qu'il y a une contradiction.
On veut que les développeurs continuent de faire des jeux ambitieux, que les éditeurs prennent des risques, que le physique survive… mais on repousse sans cesse l'acte d'achat.
Puis, quand un studio ferme, qu'une licence disparaît ou qu'un éditeur devient frileux, tout le monde trouve ça scandaleux.
Parfois, on me reproche de politiser les choses. Il y a sûrement une part de vrai. Mais qu'est-ce que beaucoup de consommateurs se foutent de la gueule du monde.
L'hypocrisie est énorme.
Et je vais même aller plus loin.
Je suis persuadé qu'une partie des critiques contre Sony sur cette histoire du physique ne viennent même pas de joueurs PlayStation, mais de joueurs Xbox ou Nintendo qui profitent simplement de l'occasion pour alimenter la guerre des consoles. Ils parlent de boycott, disent qu'ils vont revendre leur PlayStation… alors qu'ils n'en possèdent parfois même pas.
Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène.
On mélange mensonges, demi-vérités, communication des entreprises et guerre des consoles entre communautés. Tout le monde défend son camp, mais très peu regardent leurs propres habitudes de consommation.
Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire.
Le dématérialisé progresse. Les promotions cartonnent. Les abonnements explosent. Les joueurs veulent avant tout payer moins cher.
Et ce n'est pas uniquement la faute des éditeurs.
C'est aussi nous, les consommateurs, qui avons poussé l'industrie dans cette direction. À force d'attendre les promotions, de privilégier le dématérialisé et de toujours rechercher le prix le plus bas, on a participé à normaliser les DLC, les faux jeux physiques, les téléchargements obligatoires et toutes ces pratiques que l'on critique aujourd'hui.
Les entreprises ont leur part de responsabilité.
Mais les joueurs aussi.
Au fond, ce que je dénonce, ce n'est pas le physique ou le dématérialisé.
C'est l'écart entre ce que beaucoup disent défendre… et ce qu'ils financent réellement avec leur portefeuille.
Les entreprises suivent l'argent. Elles regardent les chiffres de vente, pas les hashtags sur X, les pétitions ou les vidéos YouTube. Si le consommateur récompense systématiquement le moins cher plutôt que le modèle qu'il dit vouloir défendre, il ne faut pas s'étonner que l'industrie s'adapte.
C'est ça, la véritable hypocrisie.
posted the 07/13/2026 at 03:18 PM by liberty
combien achètent? Très peu.
Mais une question me viens, tu as des vrais chiffres un peu précis pour rendre cette affirmation concrète ou c'est basé sur une impression?
A l’inverse beaucoup achètent leurs jeux Day One pour soutenir les studios alors qu’ils ont un backlog déjà fourni et que leurs jeux restent sous blisters une bonne période.
Hypocrisie ou non, le débat n’est pas là et la décision de Sony est nulle : demain on ne louera plus que des jeux au lieu de les acheter (à des prix de cons)
"Les entreprises suivent l'argent", elles suivent une stratégie politique interne pour gagner de l'argent. Mais elles essaient toujours de tenter des choses pour, après (comme sortir leurs jeux sur PC par exemple), dire "Vous voyez, c'est ce que vous vouliez".
Pourtant, ce sont toujours elles qui décident (actionnaires et dirigeants de la société) ; donc, c'est elles qui façonnent l'illusion du choix.
De plus, si le prix était indexé sur les revenus des acheteurs, là, nous pourrions vraiment voir si c'est une question de moyens ou pas, car tout le monde n'a pas les mêmes revenus.
ll y a de nombreuses raisons de ne pas acheter day one : instabilités, manque de moyens, backlog chargé... Surtout que ces profils peuvent tout autant être full démat déjà donc sont-ils vraiment les principaux responsable de la baisse des ventes du physique ?
De plus, ceux qui ne pouvaient déjà pas s'acheter ces jeux day one en physique ne le feront certainement pas plus en démat.
Et c'est trop facile de mettre tous les maux du monde sur les joueurs qui font attention à leur économies. Si quelqu'un veut pas acheter ton jeu plein pot, c'est que tu ne l'as pas rendu assez attrayant.
mais du moment qu'il y a au moins une vente ce n'est pas de l'hypocrisie...
Ils veulent que le physique continue d'exister. Et je peux le comprendre. Mais combien achètent réellement leurs jeux en boîte dès leur sortie ? Là encore, une minorité. La plupart attendent une promotion. Enfin… surtout une promotion.
bien sur le but pour le joueurs est de jouer au plus de jeu possible pour le moins cher possible, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle la loi du marché...
si les joueurs pouvait jouer légalement a tout les jeux gratuit sans verser 1 centime au développeur, la majorité jouerait gratuitement... c'est une confrontation dans les 2 sens, l'industrie veut te faire payer plus pour moins et toi tu veux jouer plus en payant moins... c'est logique pas hypocrite (par contre que le joueurs pense au constructeur et a comment il pourrait faire plus d'argent ca c'est de l'hypocrisie pur...)
Le jeux video est déja bien trop cher depuis 20 ans, quand les jeux reviendront complet a 50 euro (et c'est tout a fait possible en 2026 ) , la les gens recommenceront a acheter day one en plus grand nombre...
par contre plus ils augmenteront les prix et les marge moins les joueurs achèteront c'est logique... pourquoi crois tu que quand sony a proposer ses jeux a 30 - 40 euro a l'époque de la ps1 le publique est arriver en masse alors que le jeu était encore assez niche a l'époque de la super net ou les jeux était vendu un équivalent de 90 euro...
Les entreprises ont leur part de responsabilité.
Mais les joueurs aussi.
non seule les entreprises sont uniquement responsable , jamais l'acheteur n'a de responsabilité... le point est que si l'industrie exagère, le client lui va réagir de manière logique et naturelle et va quitter cette industrie...
le fait qu'il râle c'est juste un signal d'alarme envers les entreprise qui dépasse les bornes, un signal que si elle continue dans ce sens une partie des clients vont aller ailleurs, et quand un signal n'est pas écouter , ca fini toujours pas arriver, on l'a vu avec xbox, on l'a vu avec nintendo , et on va le voir avec sony
le client est roi, mais tous les roi n'ont pas la même inteligence, résilience ou même richesse, mais chaque un client ou une entreprise dépasse sont seuil de tolérance est un client perdu pour toujours...
e suis persuadé qu'une partie des critiques contre Sony sur cette histoire du physique ne viennent même pas de joueurs PlayStation, mais de joueurs Xbox ou Nintendo qui profitent simplement de l'occasion pour alimenter la guerre des consoles. Ils parlent de boycott, disent qu'ils vont revendre leur PlayStation… alors qu'ils n'en possèdent parfois même pas.
Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène.
On mélange mensonges, demi-vérités, communication des entreprises et guerre des consoles entre communautés. Tout le monde défend son camp, mais très peu regardent leurs propres habitudes de consommation.
tous les gens sont humain, c'est les même qui sont sur les résaux sociaux que tu retrouve a la tête des entreprises..., il n'y a pas d'humain meilleurs que d'autres...
donc oui tous les humains sont des menteur, ceux des résaux sociaux, mais également la direction de sony, leur économiste, leur investisseurs, certain journaliste, et même celui qui va prècher la bonne parole...
tous le monde défend son camp oui de la même manière également, et c'est justement pour ca que les entreprise qui ont plus de pouvoir ont plus de responsabilité, car il faut équilibrer la chose...
par contre la colère des gens est quelque chose de réel, les joueurs ont défendu sony pendant gen, aujourd'hui ces même joueurs leur crache dessus, pourtant une grande partie de ces joueurs ont des bibliothèque ou des étagère de jeux plein de leur jeu, je rapelle que sony a été leader pendant près de 3 gen (si on enlève la ps3 entre2)
hors aujourd'hui et les chiffres existe , sony vend de moins en moins, de console ,de jeux et augmente les prix c'est leur propre chiffre...
et je fais partie des possesseur de ps5 mais qui était déja faché sur sony depuis la ps4, aujourd'hui ils m'ont perdu a vie comme client, je possède plus d'un demi millier de jeux playstation au total sur 5 gen (4 on va dire vu que j'ai rien acheter ou presque sur ps5)
j'avais dis a l'époque de l'arrive de la première xbox que je suivrais sony les yeux fermé sous 2 conditions, que sony fasse du marché japonais sont publique principal et qu'il n'arrete pas le physique...
aujourd'hui les 2 points qui faisait que je les suivait ont disparu... donc il est normal que je les quittes et qu'au passage je leur crache a la gueule vu que j'ai une collection de plus de 700 jeux chez eux...
c'est 100% de leur faute et comme je dis il ne sont pas près d'encaisser ce qui va arriver par la suite..., les plaintes s'accumule, les joueurs quitte l'écosystème, et les gens sont faché mais du genre vénère... il y a eu une trahison de leur part, elle se profilait déja depuis la ps3 mais elle a été actée il y a quelque jouer, et qui dit trahison dit perte de confiance, et aucune pitié , remord pour les traitres... 30 ans avec playstation pour finir comme ca...
Arrêtez de chercher des excuses ,Sony la mets bien profond car ces enfoirés se croient les rois du monde comme avant la sortie de la ps3,ils vont la manger la claque il y a toujours un retour de bâton
Après, quand tu as une console, évidemment que tu aimerais que tous les jeux tiers sortent dessus par principe.
Ensuite, quand ce sont des jeux des autres constructeurs, s'ils sortent sur un support autre que leur propre console, forcément les joueurs d'une autre console vont dire "S'ils font ça, qu'ils les sortent aussi sur le support que j'ai", par logique, c'est juste que l'offre du constructeur qui a changé.