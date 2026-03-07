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Microsoft pourrait vendre Rare


Encore un.

Les rumeurs autour de la prochaine vague de restructuration chez Microsoft continuent de prendre de l’ampleur. D’après Knowledge, une newsletter spécialisée sur l’industrie du jeu vidéo éditée par Edge, la division Xbox se préparerait à des licenciements potentiellement très importants dès la semaine prochaine.

En s’appuyant notamment sur les informations de The Verge, la publication évoque la possible fermeture de cinq studios, dont Arkane Lyon. Les différentes rumeurs font également état de plus de 1000 suppressions de postes, tandis que Rare pourrait être concerné par cette vaste réorganisation.

Sur Bluesky, Patrick Garratt, rédacteur en chef de Knowledge, est allé encore plus loin en déclarant : « On m’a dit hier soir que Rare était mis sur le marché. Cadeau pour vous, les amis. »
Patrick Garratt - https://bsky.app/profile/patlike.bsky.social
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    posted the 07/03/2026 at 02:07 PM by altendorf
    comments (6)
    aeris201 posted the 07/03/2026 at 02:10 PM
    J'espere que Nintendo va racheter Rare, au moins pour un livre sterling symbolique
    khazawi posted the 07/03/2026 at 02:14 PM
    Tout ce que touche cette multinationale se transforme en plomb. C'est dingue.
    saram posted the 07/03/2026 at 02:14 PM
    Mais il va rester quoi comme studios à force ? Activision, Bethesda
    judebox posted the 07/03/2026 at 02:14 PM
    Allez Microsoft, rendez les studios : Rare, Bethesda, Blizzard (mais gardez Activision)
    nicolasgourry posted the 07/03/2026 at 02:16 PM
    aeris201 ça serait ironique que Nintendo redevienne actionnaire à 49% de Rare.
    altendorf posted the 07/03/2026 at 02:17 PM
    saram Microsoft est conscient que la machine à cash se trouve principalement chez Activision et Bethesda.
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