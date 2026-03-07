Encore un.Les rumeurs autour de la prochaine vague de restructuration chez Microsoft continuent de prendre de l’ampleur. D’après Knowledge, une newsletter spécialisée sur l’industrie du jeu vidéo éditée par Edge, la division Xbox se préparerait à des licenciements potentiellement très importants dès la semaine prochaine.En s’appuyant notamment sur les informations de The Verge, la publication évoque la possible fermeture de cinq studios, dont Arkane Lyon. Les différentes rumeurs font également état de plus de 1000 suppressions de postes, tandis que Rare pourrait être concerné par cette vaste réorganisation.Sur Bluesky, Patrick Garratt, rédacteur en chef de Knowledge, est allé encore plus loin en déclarant : « On m’a dit hier soir que Rare était mis sur le marché. Cadeau pour vous, les amis. »