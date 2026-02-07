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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
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beppop
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La majorité des joueurs ont voté pour le démat (graphiques des %)
Voici une raison majeure pour laquelle Sony met fin à la production de disques de jeux PlayStation.

Sony a expédié 70 millions de disques de jeux au cours de l'année fiscale 2025, mais a réalisé moins de 1 milliard de dollars de ces ventes.

Sony a vendu 248 millions de jeux numériques au cours de l'année fiscale 2025, et a réalisé près de 7 milliards de dollars de ces ventes.




Voici un aperçu rapide des ventes numériques par rapport aux ventes physiques de PlayStation.

Et dites vous que ce ratio est encore pire côté xbox qui depuis une décennie pousse le gamepass et son retrait des magasin...

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    aeris201, ouken
    posted the 07/02/2026 at 10:17 AM by beppop
    comments (42)
    pastorius1 posted the 07/02/2026 at 10:27 AM
    C'est sur que quand tu vends ta machine avec un lecteur disque en option c'est la faute des joueurs.
    marcus62 posted the 07/02/2026 at 10:29 AM
    Ah oui donc quasi du 8 pour 2 !

    Perso ça me dérange pas le démat sur PlayStation. J’ai l’habitude avec Steam et le GP. Mais je peux comprendre la colère de certains.
    suzukube posted the 07/02/2026 at 10:31 AM
    pastorius1 après j’ai souvent entendu ici que ces graphiques étaient biaisés et qu'ils ne représentaient pas la réalité, du moins en France ? Mais je ne connais pas la réalité des choses au pays de Moliere

    Mais genre en Martinique... il faut vraiment le vouloir pour acheter un jeu physique. Le pire c’est que même d'occasion c’est dur a revendre
    suzukube posted the 07/02/2026 at 10:32 AM
    Ca a plutôt l’air d’etre a cause du COVID non ? Le demat a explosé a ce moment en 2020
    zetalx posted the 07/02/2026 at 10:38 AM
    autre chose, ya des jeux qui sortent uniquement en dema

    il faut prendre des jeux sortie en physique et dema et faire le %

    si on prend tout les jeux alors que 99% des jeux indé day one sont uniquement en dema et aussi 99% des DLC. c est sur que le schema est faux
    supasaiyajin posted the 07/02/2026 at 10:39 AM
    pastorius1 La PS5 Pro est sortie fin 2024. Le démat a commencé à progresser à partir de 2016, puis a explosé en 2020 avec le Covid et a continué d'augmenter. En 2023, on était déjà à 30% physique / 70% démat. Et le problème, c'est le lecteur optionnel ? C'est plutôt les consommateurs qui ont privilégié le démat qui a conduit au lecteur optionnel, puis à la fin du physique...
    heracles posted the 07/02/2026 at 10:41 AM
    Ce qui veut dire que la nouvelle génération de joueurs a vendu son âme. Il est probable qu'une bonne partie des joueurs les plus modestes et les fervents défenseurs du physique se trouvent parmi les 1 milliard de recettes. Ils deviennent finalement marginaux et le jeu vidéo devient un divertissement de luxe. La majeure partie des joueurs semblent pouvoir se permettre de lâcher 60/70 euros dans un jeu sans avoir la possibilité de l'échanger ou le revendre. La PS6 va cartonner malgré un prix nettement plus élevé que la PS5 à sa sortie vous verrez.
    guiguif posted the 07/02/2026 at 10:42 AM
    Oui enfin comme d'hab t'y fout les DLC, les microtransactions, les jeux qui n'existent pas en boite (ou qui sont sorti tardivement en physique), les jeux qui ne sont plus disponibles en boite en magasins depuis des années.
    serve posted the 07/02/2026 at 10:44 AM
    marcus62

    "J’ai l’habitude avec Steam."

    Ce n'est pas comparable. Le PC est beaucoup plus ouvert que les consoles. Par exemple, sur des sites comme Instant Gaming, Spider-Man 2 est à :

    PC : 33,29 €
    PS5 : 65,90 €

    On comprend donc pourquoi le dématérialisé est souvent perçu comme moins intéressant sur console.

    Sony a déjà évoqué la réduction des promotions, et s'ils finissent par supprimer totalement le physique, il ne restera plus que le dématérialisé.

    Et s'il leur vient à l'idée de verrouiller les régions des consoles, cela pourrait limiter encore davantage les possibilités d'achat car tu seras enfermé dans leur écosystème.

    Dans ce cas, ils pourraient augmenter le prix des jeux (par exemple jusqu'à 100 €), puisque les joueurs n'auraient plus la possibilité d'acheter à l'étranger ou de profiter du marché de l'occasion.

    Au final, cela réduirait fortement les alternatives et obligerait les joueurs à payer le prix fort.

    La ou sur PC tu as plusieurs site avec des clés venu d'autre pays pour avoir moins cher (et encore je trouve que maintenant les prix ont pas mal augmenter par rapport à l'époque)
    nyseko posted the 07/02/2026 at 10:46 AM
    Cela n'empêche en rien que Sony aurait pu continuer à sortir des jeux physiques.

    Il sort encore des CD même si l'énorme majorité des ventes et en dématérialisé.

    Le problème, c'est que Sony décide d'imposer le dématérialisé à ceux qui préfèrent le physique.
    icebergbrulant posted the 07/02/2026 at 10:48 AM
    Rien à battre de ces stats
    Faire croire aux gens que la raison principale de l’arrêt du physique, c’est parce qu’ils n’ont touché que 1 milliard de recettes avec des disques et 7 milliards en démat, c’est nous prendre pour des cons

    La vraie raison, c’est: STOP aux petits malins qui revendaient encore leurs jeux, point final !

    Sony, le message est passé, moi et d’autres, qui vous rapportaient qu’un "petit" milliard, allons dégager, et désolé d’avance de le dire mais, non, on ne restera pas chez vous et ne passerons pas la case démat , l’herbe est plus verte ailleurs

    Hâte de te voir casser la gueule avec la PS6, et quand tu rétropédaleras, tu pourras te mettre à genoux, me supplier de revenir mais tu sauras que c’est déjà trop tard

    Adieu compagnon Playstation, on a passé de bons moments mais depuis quelques temps ta compagnie m’insupporte
    Avidité, cupidité, fidélité balayée d’un revers de la main, tu peux aller gentiment aller rôtir en enfer

    Signé: un joueur physique un tout petit peu déçu
    pastorius1 posted the 07/02/2026 at 10:49 AM
    Suzukube Quand une entreprise vend 2 consoles, une avec lecteur disque et une sans lecteur disque c'est pour bien pousser le consommateur à la facilité, c'est cherché, leur politique a toujours été de passer en full démat tout en douceur. Une vaseline en gros.
    D'ailleurs les prix en Dom-Tom sont scandaleux.

    Supasaiyajin J'ai pas la PS5 pro, j'ai la classique et je l'ai acheté en 2021. Maintenant qu'Xbox a mis la merde avec Gamepass les autres emboitent le pas.

    Comme disait klaus schwab, " vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux "

    On est en train de nous la mettre à tous mais personne ne réagis
    ouroboros4 posted the 07/02/2026 at 10:49 AM
    Tout le monde finira full démat
    D'abord MS puis Nintendo
    fan2jeux posted the 07/02/2026 at 10:50 AM
    Ils peuvent balancer toutes les stats qu ils veulent, la chose concrete que je peux dire c est qu ils peuvent compter un joueur en moins et ça c est du concret
    taiko posted the 07/02/2026 at 10:50 AM
    Beaucoup de jeux (la plupart des indés) ne sortent pas en physique. Ça fausse complètement ce graphique.
    pastorius1 posted the 07/02/2026 at 10:51 AM
    Ouroboros
    Ma thune ira ailleurs, je joue pas à quatre pattes le fion en buche.
    cjmusashi posted the 07/02/2026 at 10:54 AM
    Sony ce sont des pourris, vous pouvez essayer de trouver des explications à leur choix
    Ils veulent juste se faire un max de blé tout en contrôlant la propriété des jeux qu'ils vendent
    Il veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul des joueurs
    Préparez vous à avoir mal aux fesses (et surtout ne venez pas vous plaindre dans quelques années)
    ouken posted the 07/02/2026 at 10:54 AM
    icebergbrulant pareil c'est ma jeunesse mes là ils suivent un parcours qui les mènera vers le désastre... Ouvert des joueurs qui ne joue qu'à fortnite and co...triste fin
    burningcrimson posted the 07/02/2026 at 10:55 AM
    Quand Sony commencera à censurer, délister, bloquer du contenu et enculer au niveaux du prix des jeux, j'espère que les amateurs du full demat avaleront bien
    rogeraf posted the 07/02/2026 at 10:58 AM
    Pas d'excuse SONY. Ils veulent tuer le marché de l'occasion et les petites boutiques. Stop blabla

    Ca vaudrait le coup que les joueurs PC poussent une gueulante aussi pour un retour des jeux Bluray disques les amis
    skuldleif posted the 07/02/2026 at 11:01 AM
    nyseko tout a fait la situation est bien plus en faveur du demat sur Xbox avec un parc bien plus faible et pourtant il y a du physique sur cette gen ,
    Sony aurait pu continuer a ça aurait été complètement viable
    aeris201 posted the 07/02/2026 at 11:01 AM
    Si Nintendo sortait ce type de stats, le physique serait majoritaire

    Le public Nintendo reste tres attaché au physique et Nintendo le sait bien raison pour laquelle Nintendo ne propose aucun jeux en Game Key Card sur Switch 2, et qu'on me cite pas Pokopia ce n'est pas Nintendo c'est la Pokemon Company c'est une autre entité dans laquelle Nintendo n'est pas l'unique décideur
    derno posted the 07/02/2026 at 11:01 AM
    ça ne veut pas dire grand chose, on parle de revenu ça prend en compte les nouveauté plus le back catalogue.....bien sur que devil may cry 4 va toujours faire des revenu en démat aujourd'hui comparé à sa version ps4 physique qui n'est plus distribué et qu'il de toute façon plus interessant à chopper en occasion (tient tient tient? ne serait ce pas une des raison de toute cette histoire?)
    le vrai juge de paix c'est les volumes de vente physique VS démat pas en valeur, surtout en sachant que la marge en démat est plus importante qu'en boutique.

    Si le day one s'effondre on va finir à se retrouver avec des éditeurs qui ne feront que gerer le back catologue à l'image des ayants droits des beattles ou de mickeal jackson qui ne vivent que de ça mais ne produisent rien de neuf.
    jenicris posted the 07/02/2026 at 11:04 AM
    C'est la triste réalité malheureusement. Mais 15% de joueurs en physique sur 95 millions de console c'est pas rien

    Donc c'est pas normal qu'ils suppriment le physique. Faut laisser le choix aux joueur et comme dit plus haut c'est pour supprimer l'occasion.
    ducknsexe posted the 07/02/2026 at 11:05 AM
    Les petites boutiques ont presque toutes disparu. Il ne reste plus que Micromania, qui prépare déjà sa pierre tombale. Je suis passé chez eux aujourd'hui… les mec sont en mode pls.
    tripy73 posted the 07/02/2026 at 11:06 AM
    guiguif a tout dit, ces chiffres sont faussés et comme on dit, les chiffres ont leur fait dire ce que l’on veut, suffit de voir Capcom qui comptabilise les GKC comme vente déma...
    deathegg posted the 07/02/2026 at 11:07 AM
    Les chiffres, c'est comme les prisonniers de guerre, tu les tords un peu dans un sens et HOP, y te disent ce que tu veux qu'ils disent.

    Ca me fascine cette envie de justifier vos locations à 80 € impossible cependant.
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:08 AM
    Sauf que plusieurs chose ne sont pas indiquer dans ce graphique tronquer,

    1 - les indé ne sortent pas en physique et représente 75% du catalogue...
    2 - une partie des jeux non indé sorte sous format code en boite donc sont compris comme du démat

    donc ont peut dire que 85% des jeux sorte uniquement sous format démat depuis 5 ans...

    ce que ce graphique démontre justement, c'est que justement les jeux que quand les gens ont le choix, il prennent en priorité justement le format physique... vu que 22% des vente sont effectuer en physique sur un catalogue ou 85% des jeux n'existe qu'en démat...

    donc si c'est ca la conclusion de sony... bah il doivent recommencer l'école...
    vers0 posted the 07/02/2026 at 11:12 AM
    En meme temps en vendant des consoles avec lecteurs optionnel rien d'étonnant. Sony ne m'y reprendra pas moi qui viens de prendre une pro avec un lecteur a cent balles je viens de prendre un rendez vous avec le proctologue .
    rider288 posted the 07/02/2026 at 11:12 AM
    A PARTIR du moment ca a adulé le GamePass, le Cheval de Troie etait déjà la.
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:13 AM
    rider288 exact le cancer existe partout , même chez les joueurs
    solarr posted the 07/02/2026 at 11:14 AM
    supasaiyajin tout ne peut être mis sur le dos des acheteurs. En 2016, il y avait encore des étagères de jeux PC aussi importantes que pour consoles à la FNAC, par exemple.
    Face aux soldes Steam, que faire ?
    Oui boîte et notices sont des plus-values mais quand tu as 5 jeux qui t’intéressent et que tu ne peux mettre 50 euros par jeu.

    La responsabilité est diverse.
    Dès lors, tout était possible pour le business en ligne.

    Le business a attendu GTA6 pour imposer son modèle.
    vyse posted the 07/02/2026 at 11:15 AM
    guiguif non, ce que tu avances reste a la marge. la fermeture de score game, les difficultés outre atlantique de game stop et autre micromania déjà mettait a mal les ventes de jeu physique. C'est générationnel ; les consommateurs en majorité avec la prépondérance des plateformes de streaming + les succès de jeux a service déjà rendait le physique une habitude de consommation de plus en plus marginale. C'est juste que Sony a décidé de revenir à la décision de Microsoft 10 ans en arrière et comme le dise les papiers peut-être préparer a l'avènement d'une ps6 où on comprime les prix au maximum en retirant le lecteur
    fiveagainstone posted the 07/02/2026 at 11:15 AM
    keiku Merci d'être lucide.

    Il y en a tellement qui comprennent pas qu'on peut faire dire ce qu'on veut avec des chiffres et des graphiques. (DLC, Abo, jeux indés seulement en démat', promo à 2 balles sur les stores, microtransactions, f2p...)
    jenicris posted the 07/02/2026 at 11:16 AM
    guiguif sans oublier toute les promos qui font vendre les jeux sur la durée. Steam a le même soucis au niveau des données
    solarr posted the 07/02/2026 at 11:17 AM
    deathegg
    serve posted the 07/02/2026 at 11:18 AM
    cjmusashi

    Tu viens de découvrir ce qu'est une corporation ?

    Que ce soit Microsoft, Nintendo ou Sony, leur objectif principal est de générer des profits. Ce ne sont ni nos amis ni des entreprises qui agissent par générosité. Comme n'importe quelle société commerciale, elles cherchent avant tout à maximiser leurs revenus.

    Nous somme justes leur vache à lait.
    marchand2sable posted the 07/02/2026 at 11:21 AM
    keiku

    Surtout qu'ils faussent les statistiques avec très peu de versions physiques mises à disposition pour pas mal de jeux alors qu'elles sont extrêmement demandées le jour J, voire même plus tard.

    Autre point qui fausse ce tableau c'est l'occasion. Une partie du marché physique fonctionne avec ça, donc énormément de ventes en physique ne sont forcément pas comptabilisées, là où le numérique est comptabilisé en permanence.

    De plus, étrangement, la fin du physique chez PlayStation fait énormément de bruit. Je ne vois quasiment personne soutenir ça sur les réseaux sociaux. Étrange pour une firme qui essaie de nous faire passer pour un public niche...
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:22 AM
    fiveagainstone marchand2sable d'ailleurs si ne prend que la partie des jeux qui sortent en physique et qu'on la remet a l'échele , ca fait 68% des joueurs console du physique et 32% du démat quand leur choix leur est donné...

    mais sony a beau faire appelle ses fanboy pour justifier leurs action, ils vont faire face a une autre réalité, si tu prend trop les gens pour des cons et ce même s'il le sont, ils finissent par partir ailleurs, ca avait déja commencer avec la ps3, ils ont fait mea culpa et ont recommencer fin de la gen suivante... mais cette fois ils n'ont plus d'excuse ,donc comme je dis comme xbox, qu'il s'attende a avoir un max de 60 millions de ps6 vendue et 30 millions au max s'il arrive a sortir une ps7
    guiguif posted the 07/02/2026 at 11:25 AM
    vyse non, ce que tu avances reste a la marge. la fermeture de score game, les difficultés outre atlantique de game stop et autre micromania déjà mettait a mal les ventes de jeu physique.
    Oui enfin... pas ma faute si les jeux coutent 20 balles de plus chez eux qu'ailleurs.
    marchand2sable posted the 07/02/2026 at 11:28 AM
    keiku

    Qu'ils crèvent tout simplement. Je ne financerai aucune console full déma et je n'achèterai plus rien d'eux à l'avenir, que ce soit des enceintes, des jeux ou une télé et j'en passe.

    Hâte de voir le prix des jeux et du PS+ de merde pour le online. Ils auront même pas honte.

    Bref, la shitstorm est entièrement méritée.
    keiku posted the 07/02/2026 at 11:38 AM
    marchand2sable c'est pareil pour moi, mais en vrai je l'avais dis que ca se passerait comme ca (j'avais même annoncé 2025 donc j'étais proche) du coup j'ai acheté mon pc , juste avant la montée du prix de la ram ( avec donc 64 giga de ddr5) pour un prix moindre car je me préparait déja a ne plus prendre de console sony

    bon j'ai quand même prix la ps5 a 400 euro avec lecteur, simplement parce qu'elle était rétrocompatible avec ma ps4, au cas ou celle si me lacherait...

    mais je l'ai senti arriver depuis longtemps, d'ailleurs je l'ai toujours dis, depuis la ps3, si sony suis microsoft, des que microsoft tombe sony suivra.

    15 ans plus tard, la vision est devenue réalité
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