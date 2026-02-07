Voici une raison majeure pour laquelle Sony met fin à la production de disques de jeux PlayStation.
Sony a expédié 70 millions de disques de jeux au cours de l'année fiscale 2025, mais a réalisé moins de 1 milliard de dollars de ces ventes.
Sony a vendu 248 millions de jeux numériques au cours de l'année fiscale 2025, et a réalisé près de 7 milliards de dollars de ces ventes.
Voici un aperçu rapide des ventes numériques par rapport aux ventes physiques de PlayStation.
Et dites vous que ce ratio est encore pire côté xbox qui depuis une décennie pousse le gamepass et son retrait des magasin...
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posted the 07/02/2026 at 10:17 AM by beppop
Perso ça me dérange pas le démat sur PlayStation. J’ai l’habitude avec Steam et le GP. Mais je peux comprendre la colère de certains.
Mais genre en Martinique... il faut vraiment le vouloir pour acheter un jeu physique. Le pire c’est que même d'occasion c’est dur a revendre
il faut prendre des jeux sortie en physique et dema et faire le %
si on prend tout les jeux alors que 99% des jeux indé day one sont uniquement en dema et aussi 99% des DLC. c est sur que le schema est faux
"J’ai l’habitude avec Steam."
Ce n'est pas comparable. Le PC est beaucoup plus ouvert que les consoles. Par exemple, sur des sites comme Instant Gaming, Spider-Man 2 est à :
PC : 33,29 €
PS5 : 65,90 €
On comprend donc pourquoi le dématérialisé est souvent perçu comme moins intéressant sur console.
Sony a déjà évoqué la réduction des promotions, et s'ils finissent par supprimer totalement le physique, il ne restera plus que le dématérialisé.
Et s'il leur vient à l'idée de verrouiller les régions des consoles, cela pourrait limiter encore davantage les possibilités d'achat car tu seras enfermé dans leur écosystème.
Dans ce cas, ils pourraient augmenter le prix des jeux (par exemple jusqu'à 100 €), puisque les joueurs n'auraient plus la possibilité d'acheter à l'étranger ou de profiter du marché de l'occasion.
Au final, cela réduirait fortement les alternatives et obligerait les joueurs à payer le prix fort.
La ou sur PC tu as plusieurs site avec des clés venu d'autre pays pour avoir moins cher (et encore je trouve que maintenant les prix ont pas mal augmenter par rapport à l'époque)
Il sort encore des CD même si l'énorme majorité des ventes et en dématérialisé.
Le problème, c'est que Sony décide d'imposer le dématérialisé à ceux qui préfèrent le physique.
Faire croire aux gens que la raison principale de l’arrêt du physique, c’est parce qu’ils n’ont touché que 1 milliard de recettes avec des disques et 7 milliards en démat, c’est nous prendre pour des cons
La vraie raison, c’est: STOP aux petits malins qui revendaient encore leurs jeux, point final !
Sony, le message est passé, moi et d’autres, qui vous rapportaient qu’un "petit" milliard, allons dégager, et désolé d’avance de le dire mais, non, on ne restera pas chez vous et ne passerons pas la case démat , l’herbe est plus verte ailleurs
Hâte de te voir casser la gueule avec la PS6, et quand tu rétropédaleras, tu pourras te mettre à genoux, me supplier de revenir mais tu sauras que c’est déjà trop tard
Adieu compagnon Playstation, on a passé de bons moments mais depuis quelques temps ta compagnie m’insupporte
Avidité, cupidité, fidélité balayée d’un revers de la main, tu peux aller gentiment aller rôtir en enfer
Signé: un joueur physique un tout petit peu déçu
D'ailleurs les prix en Dom-Tom sont scandaleux.
Supasaiyajin J'ai pas la PS5 pro, j'ai la classique et je l'ai acheté en 2021. Maintenant qu'Xbox a mis la merde avec Gamepass les autres emboitent le pas.
Comme disait klaus schwab, " vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux "
On est en train de nous la mettre à tous mais personne ne réagis
D'abord MS puis Nintendo
Ma thune ira ailleurs, je joue pas à quatre pattes le fion en buche.
Ils veulent juste se faire un max de blé tout en contrôlant la propriété des jeux qu'ils vendent
Il veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul des joueurs
Préparez vous à avoir mal aux fesses (et surtout ne venez pas vous plaindre dans quelques années)
Ca vaudrait le coup que les joueurs PC poussent une gueulante aussi pour un retour des jeux Bluray disques les amis
Sony aurait pu continuer a ça aurait été complètement viable
Le public Nintendo reste tres attaché au physique et Nintendo le sait bien raison pour laquelle Nintendo ne propose aucun jeux en Game Key Card sur Switch 2, et qu'on me cite pas Pokopia ce n'est pas Nintendo c'est la Pokemon Company c'est une autre entité dans laquelle Nintendo n'est pas l'unique décideur
le vrai juge de paix c'est les volumes de vente physique VS démat pas en valeur, surtout en sachant que la marge en démat est plus importante qu'en boutique.
Si le day one s'effondre on va finir à se retrouver avec des éditeurs qui ne feront que gerer le back catologue à l'image des ayants droits des beattles ou de mickeal jackson qui ne vivent que de ça mais ne produisent rien de neuf.
Donc c'est pas normal qu'ils suppriment le physique. Faut laisser le choix aux joueur et comme dit plus haut c'est pour supprimer l'occasion.
Ca me fascine cette envie de justifier vos locations à 80 € impossible cependant.
1 - les indé ne sortent pas en physique et représente 75% du catalogue...
2 - une partie des jeux non indé sorte sous format code en boite donc sont compris comme du démat
donc ont peut dire que 85% des jeux sorte uniquement sous format démat depuis 5 ans...
ce que ce graphique démontre justement, c'est que justement les jeux que quand les gens ont le choix, il prennent en priorité justement le format physique... vu que 22% des vente sont effectuer en physique sur un catalogue ou 85% des jeux n'existe qu'en démat...
donc si c'est ca la conclusion de sony... bah il doivent recommencer l'école...
Face aux soldes Steam, que faire ?
Oui boîte et notices sont des plus-values mais quand tu as 5 jeux qui t’intéressent et que tu ne peux mettre 50 euros par jeu.
La responsabilité est diverse.
Dès lors, tout était possible pour le business en ligne.
Le business a attendu GTA6 pour imposer son modèle.
Il y en a tellement qui comprennent pas qu'on peut faire dire ce qu'on veut avec des chiffres et des graphiques. (DLC, Abo, jeux indés seulement en démat', promo à 2 balles sur les stores, microtransactions, f2p...)
Tu viens de découvrir ce qu'est une corporation ?
Que ce soit Microsoft, Nintendo ou Sony, leur objectif principal est de générer des profits. Ce ne sont ni nos amis ni des entreprises qui agissent par générosité. Comme n'importe quelle société commerciale, elles cherchent avant tout à maximiser leurs revenus.
Nous somme justes leur vache à lait.
Surtout qu'ils faussent les statistiques avec très peu de versions physiques mises à disposition pour pas mal de jeux alors qu'elles sont extrêmement demandées le jour J, voire même plus tard.
Autre point qui fausse ce tableau c'est l'occasion. Une partie du marché physique fonctionne avec ça, donc énormément de ventes en physique ne sont forcément pas comptabilisées, là où le numérique est comptabilisé en permanence.
De plus, étrangement, la fin du physique chez PlayStation fait énormément de bruit. Je ne vois quasiment personne soutenir ça sur les réseaux sociaux. Étrange pour une firme qui essaie de nous faire passer pour un public niche...
mais sony a beau faire appelle ses fanboy pour justifier leurs action, ils vont faire face a une autre réalité, si tu prend trop les gens pour des cons et ce même s'il le sont, ils finissent par partir ailleurs, ca avait déja commencer avec la ps3, ils ont fait mea culpa et ont recommencer fin de la gen suivante... mais cette fois ils n'ont plus d'excuse ,donc comme je dis comme xbox, qu'il s'attende a avoir un max de 60 millions de ps6 vendue et 30 millions au max s'il arrive a sortir une ps7
Oui enfin... pas ma faute si les jeux coutent 20 balles de plus chez eux qu'ailleurs.
Qu'ils crèvent tout simplement. Je ne financerai aucune console full déma et je n'achèterai plus rien d'eux à l'avenir, que ce soit des enceintes, des jeux ou une télé et j'en passe.
Hâte de voir le prix des jeux et du PS+ de merde pour le online. Ils auront même pas honte.
Bref, la shitstorm est entièrement méritée.
bon j'ai quand même prix la ps5 a 400 euro avec lecteur, simplement parce qu'elle était rétrocompatible avec ma ps4, au cas ou celle si me lacherait...
mais je l'ai senti arriver depuis longtemps, d'ailleurs je l'ai toujours dis, depuis la ps3, si sony suis microsoft, des que microsoft tombe sony suivra.
15 ans plus tard, la vision est devenue réalité