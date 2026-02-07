Voici une raison majeure pour laquelle Sony met fin à la production de disques de jeux PlayStation.Sony a expédié 70 millions de disques de jeux au cours de l'année fiscale 2025, mais a réalisé moins de 1 milliard de dollars de ces ventes.Sony a vendu 248 millions de jeux numériques au cours de l'année fiscale 2025, et a réalisé près de 7 milliards de dollars de ces ventes.Voici un aperçu rapide des ventes numériques par rapport aux ventes physiques de PlayStation.Et dites vous que ce ratio est encore pire côté xbox qui depuis une décennie pousse le gamepass et son retrait des magasin...