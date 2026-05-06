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Pas de X-MEN dans Wokeverine PS5 a cause de Sweet Baby Inc


Insomniac supprime le mot « Men » du nom « X-Men » dans son jeu Wolverine après l'implication présumée de Sweet Baby Inc.

Insomniac a enfin fait ce que les dirigeants de Marvel, manquant de vision, tentaient de faire depuis des années avec son nouveau jeu Wolverine : supprimer le mot « Men » de « X-Men ». Et il se pourrait qu'ils aient bénéficié de l'aide de Sweet Baby Inc., la société de Kim Belair.

Depuis des années, certains des dirigeants et créatifs les plus en vue de Marvel se demandent ouvertement si le nom « X-Men » correspond encore au « public moderne ».

Les fans l’ont constaté dans Dark Phoenix, où une réplique très moquée suggérait que l’équipe devrait s’appeler « X-Women ». Ils l’ont constaté à nouveau lorsque l’ancienne dirigeante de Marvel Studios, Victoria Alonso, a publiquement affirmé que le nom « X-Men » semblait dépassé, car l’équipe comprend des héroïnes.

Aujourd’hui, une explication récemment révélée concernant le prochain jeu Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games amène de nombreux fans à se demander si cette mentalité a finalement fait son chemin dans le monde du jeu vidéo.

Selon le directeur créatif Marcus Smith, les X-Men n’existent tout simplement pas dans l’univers de Marvel’s Wolverine. À la place, l’histoire de Logan est liée à un groupe appelé Team X
.
Insomniac affirme qu’il n’y a pas de X-Men dans Wolverine

En évoquant l’univers du jeu, Smith a expliqué qu’Insomniac était en train de créer sa propre version de l’univers des mutants de Marvel.

« C'est notre propre vision unique de cet univers, et à ce titre, nous le situons à l'époque moderne », a-t-il déclaré. « Mais les X-Men n'existent pas. Les X-Men ne sont pas dans notre jeu, et notre point de départ est que Logan est là depuis un certain temps. Il a fait partie d'une équipe appelée Team X. »




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    posted the 06/05/2026 at 08:23 PM by negan
    comments (47)
    negan posted the 06/05/2026 at 08:25 PM
    Bon jeu a tous car askip on fait un fixette , déjà que le jeu a l'air de pué la merde
    guiguif posted the 06/05/2026 at 08:28 PM
    Il n'y a pas les X-Men tout simplement car il n'y a sans doute par Charles Xavier dans le jeu, ni tout un tas de mutants iconiques, pas besoin de chercher ailleurs.
    De plus Team X existe dans les comics si je ne me trompe pas.
    Si le jeu cartonne, ya moyen qu'il fasse un jeu ou Xavier apparait pour proposer a Logan et Jean Grey de le rejoindre, ça sera ptete même la scène post-credit.
    kinectical posted the 06/05/2026 at 08:28 PM
    negan bien honnêtement j’ai aucunement été impressionner par le gameplay encore moins les graphisme qui ont l’air moins/aussi beau que Spider man
    yanssou posted the 06/05/2026 at 08:30 PM
    c'est quand même sacrement con de faire ça, la présentation m'a laissé de marbre comme celle de gow
    liquidsnake66 posted the 06/05/2026 at 08:33 PM
    Je sais pas si c'est vrai mais rien qu'à la vue du trailer jamais j'y touche à ce jeu
    thejoke posted the 06/05/2026 at 08:34 PM
    Et cette audience moderne elle est avec nous dans cette salle ? Les pleureuses de twitter ont encore du pouvoir visiblement.
    walterwhite posted the 06/05/2026 at 08:36 PM
    Top !

    Ils ont toujours pas trouvé de traitement pour ces dégénérés ? Je pensais qu’on était quasi à la fin de cette dictature de la cancel culture…
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 08:37 PM
    Dans un groupe d'hommes et de femmes, on dit bien "ils" et pas "elles" donc "Men".
    Et puis Eliot Page est bien, finalement, devenu(e) un(e) "Men"
    altendorf posted the 06/05/2026 at 08:41 PM
    Le raccourci de fou
    ouroboros4 posted the 06/05/2026 at 08:42 PM
    on s'en fout, day one
    jenicris posted the 06/05/2026 at 08:43 PM
    "Présumé"
    kikoo31 posted the 06/05/2026 at 08:44 PM
    ça existe encore ce truc ?
    negan posted the 06/05/2026 at 08:45 PM
    altendorf Oui Oui des raccourcis.

    - le casting de ce Wolverine c'est 50% de femme

    - Le dernier Uncharted, ce sont 2 femmes et les rumeurs pointent vers un prochain opus avec la fille de Nathan Drake.

    - Recturnal, c'est aussi une femme -

    Horizon, ils ont fait le combo femme + lesbienne dans le 2.

    - God Of War, ils nous collent la femme de Kratos alors que PERSONNE n'a demandé ça.

    - TLOUS l'homme blanc flingué pour faire la place à l'héroïne qui COMME par hasard est lesbienne.

    -Mais le plus drôle, c'est Ratchet & Clank Rift Appart, ils nous ont collé une femelle Lombrax qui est juste là pour le cahier des charges tellement elle ne sert à rien, elle n'a aucun pouvoir qui diffère de Ratchet.

    -Il y a aussi le cas de l'héroïne du prochain ND qui, en plus d'être, comme par hasard, une femme, c'est une activiste pro-transsexuelle.

    - Pareil pour Ghost of Tsushima qui devient Ghost Of Yotei avec une héroïne femme.

    - Les phases de MJ dans Spidey aussi reconnu pour être unanimement a chier Mais continuez à faire les aveugles, on sera là pour vous redonner la vue

    Bisous Foxstep
    masharu posted the 06/05/2026 at 08:47 PM
    ouroboros4 Autant j'attendrais d'avoir plus d'info sur cette affaire, autant c'est bien naïf de s'en foutre. C'est qu'en même l'accaparation de la culture par des lobbyiste qui ne font que desservir la cause des minorités en les surexposant. Faudrait arrêtez un jour d'esquiver le sujet.
    heracles posted the 06/05/2026 at 08:47 PM
    Encore ces cassos sorti du fin fond des chiottes des DEI
    ouroboros4 posted the 06/05/2026 at 08:49 PM
    masharu j'esquive rien, je veux juste jouer
    Ce genre de querelle ridicule ne m'intéresse pas
    grundbeld posted the 06/05/2026 at 08:51 PM
    altendorf Comme à son habitude il exagère et vise uniquement Sony parce qu’il a une dent contre eux. Mais il n’a pas totalement tort. Il y a une véritable volonté politique derrière tout ça, quitte à perdre parfois une partie de l’audience.

    En tout cas DEI ou pas, je me sens vraiment d’humeur morose. En ce moment le public JV est tellement blasé de tout, tellement râleur… Même un grand-père sicilien est moins acariâtre. Genre à chaque fois que je pose le pied dans un espace communautaire, j’ai l’impression de recevoir le baiser du détraqueur.
    marchand2sable posted the 06/05/2026 at 08:51 PM
    ça existe encore cette escroquerie de Sweet Baby Inc ?
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 08:52 PM
    On va encore subir pendant 3/4 ans et on va passer à autre chose. La dernière interview de Larry Fink fut intéressante.

    Faut dire que dans le domaine, Sony est quand même le parangon !
    masharu posted the 06/05/2026 at 08:58 PM
    ouroboros4 Un chat est un chat. A parti du moment où absolument rien ne t'intéresse dans la vie et que tu restes passif absentéiste niveau politique, je comprendrais mais t'esquives hein. C'est tout. Mais autrement ça devrait pourtant t'intéresser puisque ça touche à comment les jeux sont conçus.
    davidsexking posted the 06/05/2026 at 09:02 PM
    Oui c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un jeu X-Men en préparation

    Ce qui est certainement la raison de leur nom présence dans le jeu, pour se les garder pour leur propre jeu et se focus sur Wolverine dans celui là

    https://www.reddit.com/r/xmen/s/rfnYbOoKdj
    negan posted the 06/05/2026 at 09:03 PM
    davidsexking Du pure mensonge
    davidsexking posted the 06/05/2026 at 09:05 PM
    negan Tu vas bien passer pour un con avec tes délires complotistes quand ils vont annoncer le jeu X Men

    Faut vraiment avoir été bercé trop près du mur pour imaginer rien qu'une seconde qu'ils vont changer le logo déjà prêt du jeu et se passer du nom X-Men ultra vendeur

    Mais ça m'étonne pas de toi
    negan posted the 06/05/2026 at 09:07 PM
    davidsexking Tu racontes n'importe quoi car tu es un fan boy
    yogfei posted the 06/05/2026 at 09:08 PM
    negan C'est quoi ton problème avec les femmes tu préfères avoir des gros mecs transpirant et plein de muscle sur ton écran ? Perso une femme à l'écran je préfère chacun ses gouts
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 09:10 PM
    yogfei
    Ce n’est pas le sujet, le problème est pourquoi ! Et visiblement, et on le sait tous, c’est politique notamment pour des points de vertu au grand jeu du paraître en occident.
    osiris67 posted the 06/05/2026 at 09:11 PM
    Putain mais quand est c qu ils vont aller niquer leur mere ces woke
    negan posted the 06/05/2026 at 09:14 PM
    shambala93 C'est marrant leur narratif de dire soit t'es misogyne ou raciste ou homo car tu veux voir des hommes musclé car tu pointes un problème xD
    yogfei posted the 06/05/2026 at 09:14 PM
    shambala93 C'est pour ce que dans Saros ils ont viré la femme pour mettre un homme ? Les exemples contraire existe aussi mais vous restez focus sur ce qui vous intéresse... Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue a répondre...

    Il y a eu une grosse période de trop plein woke mais la ca va, faut pas déconner ca s'est calmé... Ils ont bien vu que ca avait bidé...
    kratoszeus posted the 06/05/2026 at 09:22 PM
    Y a les X-Men dans le jeu de combat de Sony marvel... Aller op encore un article de merde
    51love posted the 06/05/2026 at 09:22 PM
    PlayStation est vraiment en train de devenir le nouvel Ubisoft.

    À chaque nouveau AAA, il y a systématiquement des polémiques autour des DEI, qu'elles soient vraiment tirées par les cheveux ou nettement moins subtiles.

    C'est inquiétant parce qu'à chaque fois, ça donne des munitions pour se faire battre et ça doit influencer les ventes.

    Et même si le cross-gen a permis à plusieurs jeux de sortir sur le parc de machines immense de la PS5+4 (ce qui était impossible entre la PS4 et la PS3), on sent que leur modèle s'essouffle, les jeux maisons se vendent nettement moins.

    ALors avec les budgets qui explosent tellement la rentabilité devient fragile. Tout ça alors que Xbox est encore plus mort que sur la dernière génération et que les ventes de PS5 sont quasi équivalentes à celles de la PS4...

    Sony devrait tout casser, mais au lieu de ça, ils flippent et ne prennent plus aucun risque avec des jeux "1.5", l'utilisation d'IP qui ne leur ressemblent pas historiquement comme editeur de JV comme Marvel...

    Pour ce qui est de Wolverine, Sweet Baby est officiellement impliquée, ça a été dit par la CEO.

    En soi je m'en fous, mais par contre, systématiquement, les jeux sur lesquels ils ont bossé que j'ai eu l'occasion de faire, je les ai trouvés complètement aseptisés, lisses narrativement.

    Ils en sont certainement l'une des raisons et si on écoute un célèbre dicton :

    À vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à plus personne.

    Alors que le public moderne veut juste de bons jeux, il n'en a rien à foutre d'être représenté juste parce que des idiots ont pensé un jour que cocher des cases en matiere de diversité allait aider à vendre plus (avant même, évidemment, de penser à les représenter pour des bonnes raisons).

    À l'arrivée, Ubisoft et maintenant Sony sont ceux qui ont peut-être le plus suivi les Sweet Baby and co dans toute l'industrie et on voit la trajectoire que ça leur donne...

    J'espere vraiment pour Sony que Laufey, Wolverine, Intergalactic ne vont pas continuer cette tendance de polémique DEI et de vente en baisse dans les 2-3 ans à venir, sinon les têtes ont pas fini de voler chez les Playstation Studios.

    Et si ça coince sur des studios comme Insomniacs, ND ou SM... Et j'irai pas mettre ma main au feu que ça ne puisse pas arriver.

    Par contre une chose est sure, avec sa strategie actuelle de production et de distribution des jeux first party, Sony joue avec le feu, attention.
    onsentapedequijesuis posted the 06/05/2026 at 09:23 PM
    Aller ça dégage

    Suivant
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 09:25 PM
    Comme ci ça allait changer les ventes, vous écrivez tous des lignes, soit ça va acheter, soit ça va patienter, soit ça va lécher. Au final, Sweetbaby ou pas, encore un mauvais combat pour la plupart ici. Au pire arrêter le jeu vidéo les gars...
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 09:27 PM
    yogfei
    Y’a rien de contraire. D’ailleurs je t’invite à écouter l’interview de Larry Fink le patron de BlackRock sur le sujet. C’est lui même qui indique que le cirque politique pour des points de vertu a existé.
    Bah visiblement ça ne se calme pas partout, notamment chez PlayStation.

    ravyxxs
    Bah non, vu que ce cirque se casse la gueule. On va revenir aux fondamentaux, la créativité et les compétences.
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 09:30 PM
    shambala93 Mais ils vont se casser la gueule tout seul, arrêter de mener un combat qui n'est pas le votre. Et comme j'ai dit, y a des hypocrites ici, si le jeu à un meta de 92 ça va courir à Leclerc.
    yogfei posted the 06/05/2026 at 09:34 PM
    ravyxxs Pareil je ne comprends pas l'énergie qu'ils mettent la dedans pour du vent... et oui bcp d'hypocrisie, perso j'achèterai le jeu s'il est bon j'en ai rien a faire du reste...
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 09:35 PM
    ravyxxs
    C’est celui de tout le monde, et pour courir après chez Leclerc c’est non.

    yogfei
    Y’a toujours eu des candaulistes…
    kratoszeus posted the 06/05/2026 at 09:36 PM
    ravyxxs laisse ils sont 3 a se battre en duel le jeu va faire un carton ils se rendent pas compte de l'attente. Et c'est du mytho car dans le prochain marvel tokon y a bien les X-Men et c'est un jeu édité par... Sony
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 09:39 PM
    shambala93 L'ami, X-WOMEN ça existe depuis 7 ans !!!!! 7 ans !!!!!!! Donc c'est quoi cet news qui n'en est pas une ???
    yogfei posted the 06/05/2026 at 09:40 PM
    kratoszeus Bien vu Tokon ^^
    shambala93 Tu parles de toi du coup ? Tu vas prendre du plaisir à regarder d'autres faire le jeu vu que tu vas le boycotter ?
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 09:41 PM
    yogfei
    Ça n’a aucun sens, fallait pas répondre. T’es un candaule, y’a aucun doute !
    maleman posted the 06/05/2026 at 09:45 PM
    Je ne comprends pas les utilisateurs de ce site. Sur certains articles, c'est les pro-woke qui sortent en force, la quasi-totalité des commentaires crachant sur ceux qui "verraient" du woke partout. Puis d'autres articles, tout le monde est anti-woke.

    Des fois, je suis soulagé de constater qu'on se dirige vers un monde post-woke, et d'autres, qu'on y est encore. On dirait un site de schizophrènes. Est-ce l'article qui attire telle ou telle populatoin ?
    shambala93 posted the 06/05/2026 at 09:45 PM
    ravyxxs
    Cette new c’est l’implication de SBI chez PlayStation et visiblement chez insimniac. Mais y’a aucune surprise quand on voit quelques devs de chez eux sur les réseaux sociaux. Les mêmes tarés que chez Ubisoft. On a compris leur position politique…

    Heureusement que les financements commencent à s’arrêter pour cette direction dingue…
    abookhouseboy posted the 06/05/2026 at 09:45 PM
    negan On dirait que chaque studio a peur de se faire accuser de misogynie par les autres, une fuite en avant dans la caricature...
    davidsexking posted the 06/05/2026 at 09:46 PM
    51love Mais là ya aucune polémique, faut pas croire toutes les conneries que tu lis venant d'esprits dérangés, l'auteur invente des problèmes qui n'existent pas.

    Les X Men n'ont pas été renommés Team X et il y aura un jeu sur les X Men
    philanthropy35 posted the 06/05/2026 at 09:48 PM
    J'avoue que j'ai rigolé avec le "présumé, ouais en faite c'est juste une énième fake news quoi et ça se base sur rien du tout. Pas étonnant qu'on cite pas un seul élément derrière...

    D'ailleurs chapeau au titre bien mytho, le pire reste ceux qui sur ce sujet tombent dans le panneau derrière. Je veux bien qu'on possède aucune culture dans un domaine mais pas être capable de faire une recherche google en 2026, c'est triste quand même !

    Hein la Team X existe depuis le début des années 90 et manque de bol ils apparaissent dans le jeu X Men Wolverine sortie en 2009. Bref l'énormité de Sweet Baby Inc et de wokisme sortie du cul, vous feriez marrer n'importe quels fans de comics. Niveau fake news et bullshit gros comme le monde, on croirait voir Donald Trump, les types vont jusqu'à réinventés les faits et remontent jusqu'à 30 ans dans le passé...

    Au bout d'un moment il faut savoir rien dire au lieu de passer pour des ***.
    51love posted the 06/05/2026 at 10:00 PM
    davidsexking là je fais pas reference à l'article qui fait de gros raccourcis, je parle de façon globale, et toutes les polemiques DEI dans lesquels les prods Sony, dont Insomniacs sont victimes.

    De mémoire Wolverine n'y echappe pas, y'a eu des leaks ya quelques années, et des polemiques impliquant Sweet Baby sur ce titre aussi..

    Et ce que je dis juste, c'est que c'est inquietant toutes ces polémiques, car suivant l'intensité du bad buzz, surtout si c'est proche de la sortie des jeux, ça peut influencer fortement le succes d'un jeu.
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