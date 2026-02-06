« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
ActuGaming
Bien que l’annonce de Rayman Legends Retold a pu faire hausser un sourcil ou deux à une partie du public quant à son intérêt premier, impossible de bouder son plaisir en retraversant les premières heures d’une aventure marquante. Oui, le charme de l’original est unique et celui-ci reste intemporel, mais si la refonte se charge notamment d’apporter une couche scénaristique notable, elle n’a nullement vocation à le remplacer. Une fois ceci accepté, on accueille à bras ouverts le travail réalisé sur les personnages, les environnements, la mise en scène ou encore la musique. Et face à de nouvelles idées de gameplay et du contenu supplémentaire, dont un mode Kung Foot délicieusement enrichi, il nous tarde de reposer les mains dessus. En attente de voir l’état final de l’œuvre, le retour de Rayman et ses amis le 1ᵉʳ octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2 sent plutôt bon.
GAC
Rayman Legends Retold offre des graphismes 3D qui brisent l’impression de 2D en déformant l’environnement, en inclinant la caméra et en dynamisant les cinématiques. Le jeu propose également une bande originale enrichie, composée par Christophe Héral et Grant Kirkhope, ainsi que des cinématiques doublées. De plus, les développeurs ont confirmé une jouabilité inédite et améliorée. On y retrouvera une vaste sélection de niveaux déjà connus, un nouveau royaume mystérieux et quatre nouveaux niveaux musicaux où chaque mouvement doit être synchronisé avec le rythme de la bande-son. Vous pourrez également repousser vos limites dans la Grotte des épreuves, qui propose des défis gratuits en continu.
Rayman Legends Retold proposera aussi de jouer avec quatre joueurs en mode coopératif local. Vous pouvez également vous affronter dans le tout nouveau Kung Foot, qui revient avec des commandes améliorées, des bonus et des règles personnalisables. À noter que les joueurs qui précommandent la version deluxe du jeu recevront gratuitement Rayman Origins: Enhanced Edition.
Même avis par là.
Franchement en termes de ressources mobilisées, y’avait tellement mieux à faire avec de l’inédit…
Ubisoft et la prise de risque ça fait 2, donc bon, mais vue l'état financier et administratif, pas le choix je pense.
Ca a l'air bien en tout cas ici . Pas evident de garder l'identité/charme de la 2D vers la 3D, mais je trouve que c'est réussi ici
Économiquement ça se tiendrait non? Pardon si je m'exprime mal..loreislife
Oui, ya aussi de jolis détails niveau animation, par contre c'est une rehausse graphique ou un jeu refait à fond, même au niveau histoire ?
D’après ce commentaire Ubi a deja des projet pour un Rayman 4 MAIS ces “remake” sont en grande parti pour voir si il ya toujours un publique pour la license pour le moment je ne voit que du bien sûr les commentaire du jeu j’espère qu’il se vendra personnellement j’ai deja preco
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