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Rayman Legends Retold
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name : Rayman Legends Retold
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : plates-formes
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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nicolasgourry
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[Multi] Rayman Legends : Retold / 20 Minutes Gameplay


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ActuGaming
Bien que l’annonce de Rayman Legends Retold a pu faire hausser un sourcil ou deux à une partie du public quant à son intérêt premier, impossible de bouder son plaisir en retraversant les premières heures d’une aventure marquante. Oui, le charme de l’original est unique et celui-ci reste intemporel, mais si la refonte se charge notamment d’apporter une couche scénaristique notable, elle n’a nullement vocation à le remplacer. Une fois ceci accepté, on accueille à bras ouverts le travail réalisé sur les personnages, les environnements, la mise en scène ou encore la musique. Et face à de nouvelles idées de gameplay et du contenu supplémentaire, dont un mode Kung Foot délicieusement enrichi, il nous tarde de reposer les mains dessus. En attente de voir l’état final de l’œuvre, le retour de Rayman et ses amis le 1ᵉʳ octobre sur PS5, Xbox Series et Switch 2 sent plutôt bon.

GAC
Rayman Legends Retold offre des graphismes 3D qui brisent l’impression de 2D en déformant l’environnement, en inclinant la caméra et en dynamisant les cinématiques. Le jeu propose également une bande originale enrichie, composée par Christophe Héral et Grant Kirkhope, ainsi que des cinématiques doublées. De plus, les développeurs ont confirmé une jouabilité inédite et améliorée. On y retrouvera une vaste sélection de niveaux déjà connus, un nouveau royaume mystérieux et quatre nouveaux niveaux musicaux où chaque mouvement doit être synchronisé avec le rythme de la bande-son. Vous pourrez également repousser vos limites dans la Grotte des épreuves, qui propose des défis gratuits en continu.
Rayman Legends Retold proposera aussi de jouer avec quatre joueurs en mode coopératif local. Vous pouvez également vous affronter dans le tout nouveau Kung Foot, qui revient avec des commandes améliorées, des bonus et des règles personnalisables. À noter que les joueurs qui précommandent la version deluxe du jeu recevront gratuitement Rayman Origins: Enhanced Edition.
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    ouken
    posted the 06/02/2026 at 10:35 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    altendorf posted the 06/02/2026 at 10:42 PM
    Vraiment pas convaincu, oui c'est beau, impossible de le nier, mais c'était pas nécessaire même pour relancer la franchise. Le UbiArt Framework faisait suffisamment le travail pour Origins et Legends. Avec ce nouveau moteur, il aurait fallut passer à autre chose.
    redxiii102 posted the 06/02/2026 at 10:43 PM
    altendorf me suis dit pareil. Il fallait faire un Rayman 4.
    taiko posted the 06/02/2026 at 10:49 PM
    Grosse surprise. Et ce jeu est géniale
    kinectical posted the 06/02/2026 at 11:02 PM
    Deja précommander ya 5 minute et j’espère que le Origins Enhanced sera dispo avant
    terminagore posted the 06/02/2026 at 11:06 PM
    altendorf redxiii102

    Même avis par là.

    Franchement en termes de ressources mobilisées, y’avait tellement mieux à faire avec de l’inédit…
    loreislife posted the 06/02/2026 at 11:10 PM
    Vous avez pensé que peut-être cette sortie soit pour financer un projet d'animation Rayman? Je viens d'y penser en matant le trailer
    wickette posted the 06/02/2026 at 11:13 PM
    Je pense ils veulent jauger l'interêt avant d'investir dans un Rayman 4 et/ou d'autres projets autour.

    Ubisoft et la prise de risque ça fait 2, donc bon, mais vue l'état financier et administratif, pas le choix je pense.

    Ca a l'air bien en tout cas ici . Pas evident de garder l'identité/charme de la 2D vers la 3D, mais je trouve que c'est réussi ici
    loreislife posted the 06/02/2026 at 11:14 PM
    Je me demande si malgré la demande populaire, un film Rayman ne rameuteraient pas plus de gens qu'un jeu vidéo ? Je vois davantage un joueur des premiers emmener son enfant, plutôt que lui faire jouer à un nouveau jeu, surtout que ce dit anciens joueurs ne sera peut être plus attiré par cette licence en particulier, noyé sous les sorties et autres jeux vedettes plus..modernes.

    Économiquement ça se tiendrait non? Pardon si je m'exprime mal..loreislife
    loreislife posted the 06/02/2026 at 11:17 PM
    Cette interface est ignoble sur mobile.
    Oui, ya aussi de jolis détails niveau animation, par contre c'est une rehausse graphique ou un jeu refait à fond, même au niveau histoire ?
    kinectical posted the 06/02/2026 at 11:20 PM
    terminagore redxiii102 altendorf

    D’après ce commentaire Ubi a deja des projet pour un Rayman 4 MAIS ces “remake” sont en grande parti pour voir si il ya toujours un publique pour la license pour le moment je ne voit que du bien sûr les commentaire du jeu j’espère qu’il se vendra personnellement j’ai deja preco
    kinectical posted the 06/02/2026 at 11:21 PM
    terminagore redxiii102 altendorf

    https://xcancel.com/noarmsandnolegs/status/2061907601265197461#m
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