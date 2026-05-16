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Xbox s'écrit désormais XBOX
Ce qui aurait dû être logiquement la syntaxe d'origine en vrai, vu le logo de la marque.



Surfant sur la méthode Musk, Asha Sharma la nouvelle directrice de la division Xbox a réalisé un sondage sur ex-Twitter dans lequel elle demande de choisir lequel est le mieux entre "Xbox" et "XBOX", avec une nette majorité pour ce dernier. En moins de 10h la marque est donc devenue XBOX sur le compte officiel du réseau social (pas de changement encore sur les sites officiels et autres).



Ne pas savoir comment sa marque s'écrit, c'est bien américain ça . Ma conspiration c'est que ce mouvement est fait pour éclipser la rumeur actuelle, celle que Microsoft chercherait à faire disparaitre les jeux physiques en reprenant les exemplaires des joueurs contre une licence dématérielle.
    tags : microsoft
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    Who likes this ?
    posted the 05/16/2026 at 08:03 AM by masharu
    comments (17)
    keiku posted the 05/16/2026 at 08:14 AM
    moi depuis la one c'est devenu X-Fail (au frontière du réel)
    jenicris posted the 05/16/2026 at 08:32 AM
    Lol
    gamerdome posted the 05/16/2026 at 08:43 AM
    y'a un nouveau logo https://www.instagram.com/p/DXo6xGKgGJr/?img_index=1
    angelsduck posted the 05/16/2026 at 09:06 AM
    J'ai toujours écris XBox ^^
    ootaniisensei posted the 05/16/2026 at 09:20 AM
    Plus le temps passe et plus j'ai une préférence pour le logo de la première Xbox
    grievous32 posted the 05/16/2026 at 09:36 AM
    Je l'ai toujours écrit tout en majuscules donc bon
    cail2 posted the 05/16/2026 at 09:53 AM
    Pareil, depuis la One c'est surtout X-BOF...
    altendorf posted the 05/16/2026 at 10:04 AM
    Cela devient n’importe quoi La prochaine étape c’est la teinte du vert à choisir via un sondage ?
    ravyxxs posted the 05/16/2026 at 10:27 AM
    Dernier logo avant de nous faire une SEGA !
    stardustx posted the 05/16/2026 at 10:29 AM
    C'est important de se concentrer sur les questions essentielles pour redresser la marque, merci Asha
    akinen posted the 05/16/2026 at 10:43 AM
    altendorf c’est exactement ce à quoi je pensais. Et chapeau à ceux qui pense que TOUT ce qui arrive actuellement dans cette multinationale vient d’une seule personne uniquement.

    Merci Asha, toi qui visiblement est l’élue, ne dort jamais, n’obéit à aucun ordre et a des idées qui ne viennent que de toi.
    metroidvania posted the 05/16/2026 at 10:44 AM
    Je préfère XbOx
    skuldleif posted the 05/16/2026 at 10:44 AM
    On est exactement dans ce que je disais , des changements qu'ils ne leur coûtent rien pour l'instant , c'est vraiment lacunaire...
    kalas28 posted the 05/16/2026 at 11:03 AM
    grievous32 en même temps tu es un bon gros XBOT donc normal faut pas froissé ton gourou. mais les gens normaux s'en contrefoutent de se faire chier à l'écrire en majuscule.....
    shambala93 posted the 05/16/2026 at 11:27 AM
    kalas28
    Ouais mais vaut mieux aimer Xbox que les jeunes personnes dans des gasha douteux.
    zboubi480 posted the 05/16/2026 at 01:13 PM
    shambala93 head shot....
    grievous32 posted the 05/16/2026 at 05:23 PM
    Kalas28 le rapport, tête de pine ?
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