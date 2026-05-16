Ce qui aurait dû être logiquement la syntaxe d'origine en vrai, vu le logo de la marque.Surfant sur la méthode Musk, Asha Sharma la nouvelle directrice de la division Xbox a réalisé un sondage sur ex-Twitter dans lequel elle demande de choisir lequel est le mieux entre "Xbox" et "XBOX", avec une nette majorité pour ce dernier. En moins de 10h la marque est donc devenue XBOX sur le compte officiel du réseau social (pas de changement encore sur les sites officiels et autres).Ne pas savoir comment sa marque s'écrit, c'est bien américain ça. Ma conspiration c'est que ce mouvement est fait pour éclipser la rumeur actuelle, celle que Microsoft chercherait à faire disparaitre les jeux physiques en reprenant les exemplaires des joueurs contre une licence dématérielle.