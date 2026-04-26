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On peut dire un petit mot sur l'une des déceptions de 2026 ?
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Personne en parle.
Mais on va se dire la vérité hein.
C'était très très moyen hein ?

5 ans d'attente, je ne sais combien de report, et les mecs ont réussi à nous foutre un truc 100 fois inférieur en terme de qualité à un Limbo de 2010.

C'est même en dessous de Little Nightmares.
Et j'oserais dire m'être plus amusé sur Planet of Lana.

Et PUTAIN C'EST LONG !
J'ai lâché au bout de 7h, j'avais l'impression d'en avoir passé 20 dessus. Y a aucun génie, 0 renouvellement à part du hacking qui débarque super tard (et pour un mini-jeu nul qui se répète), les combats sont du sous Batman Arkham et 90% des énigmes c'est pousser une caisse.

Alors c'est beau, c'est même foutreusement magnifique par moment, et la DA cyberpunk est parfaitement respecté, mais c'est pour l'heure ma déception de 2026.
Même le scénario est moyen tant il creuse pas grand-chose, et le plus intéressant se situe en fait dans les docs (côté dystopie intéressant sur des personnalités bien réelles comme JFK et Luther King).

Que The Last Night continue de prendre son temps car j'en suis encore bien dégouté.
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    posted the 04/26/2026 at 08:15 PM by shanks
    comments (9)
    negan posted the 04/26/2026 at 08:22 PM
    J'ai deux heures dessus j'en ai déjà marre ...
    shanks posted the 04/26/2026 at 08:23 PM
    negan
    J'ai voulu le finir pour le test, j'ai abandonné, j'en pouvais plus.
    Tous les 2 docs ramassés, je regardais où j'en étais dans la liste pour établir si j'approchais de la fin, ça se terminait jamais.
    negan posted the 04/26/2026 at 08:28 PM
    shanks Merci le Xbox Game Pass hein, j'avais vu en lui le successeur de Deadlight et au final c'est ma lumière qui s'est éteinte xD
    shanks posted the 04/26/2026 at 08:30 PM
    negan
    Franchement je voyais le truc comme un Flashback Next Gen.
    Les mecs ont tout mis dans les décors, et ont juste ajouté des caisses et des échelles.
    mrpomme posted the 04/26/2026 at 08:40 PM
    The Last Night sera un monde ouvert, rien que ça ça me fait un peu peur.
    grievous32 posted the 04/26/2026 at 08:42 PM
    C'est long et lent. J'trouve pas ça moyen, c'est bien, voilà. Je vois pas comment mettre plus de 14 en étant un peu gentil, j'attends de voir comment ça se passe au-delà du chapitre 7, je dois écrire le test pour xbox-gamer.net de toute façon donc j'irai au bout quoiqu'il arrive.

    Mais pour le coup, si ça veut jouer à du jeu "2D", Darwin's Paradox! est incontestablement un bien meilleur choix.
    pcverso posted the 04/26/2026 at 08:49 PM
    shanks merci j'ai failli l'acheter du coup je vais faire l'impasse !
    altendorf posted the 04/26/2026 at 08:50 PM
    Dès qu'on a véritablement vu le gameplay, cela sentait déjà pas bon
    idd posted the 04/26/2026 at 09:01 PM
    pourtant j'ai passé un bon moment, parfois on est dans les bonnes dispositions pour certains jeux et ça passe, parfois pas.
    Juste ce qui me chagrine c'est le côté linaire et pas de selection de chapitre
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