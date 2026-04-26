Jeux Video

Personne en parle.Mais on va se dire la vérité hein.C'était très très moyen hein ?5 ans d'attente, je ne sais combien de report, et les mecs ont réussi à nous foutre un truc 100 fois inférieur en terme de qualité à un Limbo de 2010.C'est même en dessous de Little Nightmares.Et j'oserais dire m'être plus amusé sur Planet of Lana.Et PUTAIN C'EST LONG !J'ai lâché au bout de 7h, j'avais l'impression d'en avoir passé 20 dessus. Y a aucun génie, 0 renouvellement à part du hacking qui débarque super tard (et pour un mini-jeu nul qui se répète), les combats sont du sous Batman Arkham et 90% des énigmes c'est pousser une caisse.Alors c'est beau, c'est même foutreusement magnifique par moment, et la DA cyberpunk est parfaitement respecté, mais c'est pour l'heure ma déception de 2026.Même le scénario est moyen tant il creuse pas grand-chose, et le plus intéressant se situe en fait dans les docs (côté dystopie intéressant sur des personnalités bien réelles comme JFK et Luther King).Que The Last Night continue de prendre son temps car j'en suis encore bien dégouté.