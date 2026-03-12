profile
all
Elden Ring Switch : la patience a du bon
Jeux Video


Des retours de la dernière build montrée durant la GDC où selon l'avis de ceux sur place, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qui avait été dévoilé l'année dernière.

Toujours pas de date.
    posted the 03/12/2026 at 02:56 PM by shanks
    comments (14)
    hypermario posted the 03/12/2026 at 03:07 PM
    J'aime pas darksoul, les mort pour rien juste pour apprendre des pattern ca me soul.
    Il pourrait me convenir quand meme ?
    bgame93 posted the 03/12/2026 at 03:09 PM
    hypermario non
    ouroboros4 posted the 03/12/2026 at 03:12 PM
    hypermario le jeu est plus permissif qu'un DS ce qui permet d'atténuer un peu la difficulté
    Mais en ce qui concerne l'apprentissage des patern oui ça y est n
    chreasy97 posted the 03/12/2026 at 03:14 PM
    Pareil j'ai compris ce n'est pas pour moi, je ne l'aurait jamais fini sans Mimic...
    nicolasgourry posted the 03/12/2026 at 03:14 PM
    Si c'est un format en plus non GKC là c'est top.
    derno posted the 03/12/2026 at 03:33 PM
    Je sais que les soul ce n'est pas pour moi pour les même raisons que cités plus haut mais celui là j'aimerais beaucoup l'essayer ne serais ce que pour sa partie exploration.
    aeris888 posted the 03/12/2026 at 03:35 PM
    Cool

    J’envisage pas l’achat car deja fait a sa sortie et j’ai adoré, j’attend plutot The Duskblood , mais c’est cool de pouvoir y jouer en salon / nomade a sa guise
    thelastone posted the 03/12/2026 at 03:42 PM
    Hypermario je pense que tu pourra apprécier l'exploration mais pour les combats de bosses c'est littéralement l'apprentissage par la mort
    shambala93 posted the 03/12/2026 at 03:53 PM
    hypermario
    Ce n’est pas pour rien, c’est parce que tu es mauvais.
    fiveagainstone posted the 03/12/2026 at 03:55 PM
    Bonne décision d'avoir reporté le jeu. Ca parait largement mieux
    aros posted the 03/12/2026 at 04:07 PM
    Bah ce portage à l'air quali', c'est bien (mieux que ce qui était prévu en 2025).

    nicolasgourry
    « Si c'est un format en plus non GKC là c'est top. »
    Au Japon, c'est acté depuis un moment, apparemment. Par contre, ailleurs dans le monde, on n'est pas plus avancé que ça. Allez savoir si le temps qu'ils ont pris à optimiser le jeu pour la console leur aura permis de faire rentrer leur jeu dans une cartouche 64 Go.

    Mais bon, entre optimiser la place qu'occupe son jeu et consentir au coût d'une carte de jeu avec espace de stockage, c'est un autre débat.

    En revanche, si cela devait arriver, ce serait ouf en vérité ; parce que Elden Ring, c'est pas un jeu que tu termines en 20 heures lors d'une première partie, clairement pas.
    edgar posted the 03/12/2026 at 04:15 PM
    Excellente nouvelle !
    aozora78 posted the 03/12/2026 at 04:30 PM
    hypermario "les morts pour rien" skill issue, plein de gens one shot des boss.

    La mort dans un jeu vidéo sert à apprendre de ses erreurs, comprendre les mouvements des ennemis, des pièges dans l'environement, du timing à avoir contre un ennemi ou pour sauter sur plusieurs plateformes d'affiler... sinon la mort ça servirait à quoi dans un jeu?
    wickette posted the 03/12/2026 at 05:30 PM
    Ils ont enfin appris à utiliser le DLSS ?
