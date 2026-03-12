Jeux Video
Des retours de la dernière build montrée durant la GDC où selon l'avis de ceux sur place, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qui avait été dévoilé l'année dernière.
Toujours pas de date.
posted the 03/12/2026 at 02:56 PM by shanks
Il pourrait me convenir quand meme ?
Mais en ce qui concerne l'apprentissage des patern oui ça y est n
J’envisage pas l’achat car deja fait a sa sortie et j’ai adoré, j’attend plutot The Duskblood , mais c’est cool de pouvoir y jouer en salon / nomade a sa guise
Ce n’est pas pour rien, c’est parce que tu es mauvais.
nicolasgourry
« Si c'est un format en plus non GKC là c'est top. »
Au Japon, c'est acté depuis un moment, apparemment. Par contre, ailleurs dans le monde, on n'est pas plus avancé que ça. Allez savoir si le temps qu'ils ont pris à optimiser le jeu pour la console leur aura permis de faire rentrer leur jeu dans une cartouche 64 Go.
Mais bon, entre optimiser la place qu'occupe son jeu et consentir au coût d'une carte de jeu avec espace de stockage, c'est un autre débat.
En revanche, si cela devait arriver, ce serait ouf en vérité ; parce que Elden Ring, c'est pas un jeu que tu termines en 20 heures lors d'une première partie, clairement pas.
La mort dans un jeu vidéo sert à apprendre de ses erreurs, comprendre les mouvements des ennemis, des pièges dans l'environement, du timing à avoir contre un ennemi ou pour sauter sur plusieurs plateformes d'affiler... sinon la mort ça servirait à quoi dans un jeu?