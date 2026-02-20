profile
all
Allez-vous prendre Pokémon Rouge Feu/Vert Feuille sur Switch ?
Tout est dans le titre ^^



Personnellement oui, car je n'ai jamais fait ces versions sur GBA, j'étais resté sur bleu/rouge/jaune, donc ça m'intéresse.

Alors oui c'est 20€ mais personnellement jouer à un jeu Pokémon classique, ça me manque un peu, et je préfère débourser cette somme là plutôt que les nouveaux opus de la licence qui ne me tentent pas trop. Là je suis sur d'avoir une bonne expérience nostalgique. ^^

Dommage ceci dit qu'ils ne soient pas directement sur le NSO où que c'est encore la 1G (alors qu'il y'a déjà Let's Go sur Switch) j'aurais bien aimé le retour de Johto et Pokémon Or/Argent, ma génération favorite, mais je m'en contenterais !

    posted the 02/20/2026 at 01:46 PM by lightside
    comments (7)
    rogeraf posted the 02/20/2026 at 01:47 PM
    Non c'est pas ma tasse de pikatchu, j'ai l'impression qu'il y a un jeu Pokemon a sortir tous les 3 mois en ce moment ! .. Ca use pas trop la licence ?
    burningcrimson posted the 02/20/2026 at 01:53 PM
    Bien sûr que non !
    yanssou posted the 02/20/2026 at 01:54 PM
    aeris798 posted the 02/20/2026 at 01:54 PM
    Oui mais pas dans l'immediat. J'ai pas mal de jeux a faire en ce moment
    beyondgood074 posted the 02/20/2026 at 01:54 PM
    Les jeux sont supers, mais accepter de payer 20 euros pour ça c'est accepter le fait que Nintendo nous prennent pour des énormes pigeons (enfin ca fait bien longtemps qu'ils le font en même temps :hihi
    Donc non.
    lightside posted the 02/20/2026 at 01:54 PM
    rogeraf Certainement un peu, mais après on fête les 30 ans de la licence cette année donc ça ne me choque pas. Et le dernier opus principal remonte mine de rien à 2022
    ouroboros4 posted the 02/20/2026 at 01:55 PM
    Non
    J'ai aucune affect pour ces deux versions que j'avais finis à l'époque
    Et 20 euros non faut pas pousser à un moment
