Tout est dans le titre ^^Personnellement oui, car je n'ai jamais fait ces versions sur GBA, j'étais resté sur bleu/rouge/jaune, donc ça m'intéresse.Alors oui c'est 20€ mais personnellement jouer à un jeu Pokémon classique, ça me manque un peu, et je préfère débourser cette somme là plutôt que les nouveaux opus de la licence qui ne me tentent pas trop. Là je suis sur d'avoir une bonne expérience nostalgique. ^^Dommage ceci dit qu'ils ne soient pas directement sur le NSO où que c'est encore la 1G (alors qu'il y'a déjà Let's Go sur Switch) j'aurais bien aimé le retour de Johto et Pokémon Or/Argent, ma génération favorite, mais je m'en contenterais !