Et ca ferme un Studio qui n'a fait que ca ou presque.
Ok Sony à ses tord, Mais Vous êtes tout aussi responsable.
A un moment faudrait vraiment savoir ce que vous voulez.
PS : Le Studio voulait faire autre chose que des remakes. Depuis 1 an et leur annulation du GAAS. Ils ont toujours rien ( les projets proposés refusé par Sony ) Si ca arrive pas à faire autre chose aussi... On va pas payer un Studio à rien faire pendant des années
posted the 02/20/2026 at 09:03 AM by rider288
eux veulent faire un nouveau jeu donc laissons les faire
523 981 exemplaires vendus de dragon quest 7 Reimagined lors de sa semaine de sortie rien que au Japon en physique
mais "les joueurs en on marre des remakes"
Donc je ne leur fais pas confiance sue le refus de jeu proposé.
Ça sort concord et Marathon mais ça refuse des jeux qui je suis sûr n'airait pas pû etre mauvais vu le cv de bluepoint. Ils sont competents donc laissons les au moins sortir UN JEU, un seul et voyons la reaction des joueurs
Et je demande meme pas un AAA mais juste un AA nouvelle ip de bluepoint, comme ça au moins tu prends pas un immense risque
Nicolasgourry Oui, mais vu qu'ils en ont marre des Remake, Incapable auprès de Sony de proposer quelque chose pour le futur qui pourrait cartonner
Et que les ventes d'un remake misent toujours sur la notoriété d'une licence pour vendre des millions de copies.
Et faut pas oublier les plus petites licences qui font des remaster à l'arrache et qui sont rentables en 2sec tellement les gens sont obsédés par le consumérisme, quitte à acheter 10 fois le meme jeu sur chaque plateforme.
Pendant que les jeux originaux sont limites critiqués parce que c'est pas comme d'habitude.
C'est pas parce que y'a 3 mecs sur gamekyo comme moi qui en ont marre de voir l'industrie mourir à petit feu tellement c'est le néant de créativité avec les remaster et les remakes et les rééditions et les portages que ca en fait une généralité sur le grand public.
Là ils ont annulé un gaas GOW... et annoncent un... non, trois remake de GOW.
J'ai entiérement découvert Shadow Of The Colossus, RE4, Silent Hill 2 et Persona 3 via leurs remakes. Certes j'ai conscience qu'il y a des pertes/ajouts par rapport aux originaux, que l'ambiance des jeux n'est pas la même qu'à l'époque dans ces remakes, mais je ne peux pas revenir sur des vieux jeux comme ça moi visuellement et dans les controles, c'est plus possible. Les seuls exceptions pourraient être des point'& click ou des jeux comme Wind Waker et Resident Evil Zero qui eux vieillissent bien mais je l'ai ai déjà fait.
Et oui, dans les meilleurs jeux récents c'est blindé de remakes, Resident Evil 4 Remake, Silent hill 2 Remake, Final Fantasy VII remake et en 3 parties, Persona 3 et bientôt 4, Demon's souls et bien d'autres.
On nous demande pas notre avis, ce sont des bons jeux, ça se vend c'est le critère principal. On a bien du mal de faire mieux avec des jeux inédits.
À condition qu'ils soient de qualité, qu'ils ne dénaturent pas l'œuvre d'origine et que ce ne soit pas mis dans les mains de n'importe qui.
Donc non, je n'en ai pas marre.
On est unanimement tous révolté de ce qui se passe et le GOW live n'est pas une décision de Bluepoint mais de Sony ; si tu renseignais un minimum tu saurais que ce n'est ni leur coeur de métier ni la raison pour laquelle le studio a été fondé. SMS a perdu 3 ans sur un projet de science fiction on les a fermer ? non donc épargne nous tes vérités sortie de ton chapeau messianique
La fermeture de Bluepoint est lié à une restructuration interne que SOny entreprend et qui ne dépend pas de la qualité du studio
Et de mémoire le studio avait une nouvelle ip en prepa, un concept art à même été partagé ici.
La faute entière est à Sony qui a préféré s'américaniser depuis 2020, en écartant le Japon. Au lieu de ce concentrer sur son ADN depuis toujours, ils ont fait fausse route avec les gaas, des décisions qui ont menés à leur perte (d'argent et de temps et d'image)
On remercie au passage les tiers et la Corée qui ont plus ou moins sauvé le peu d'intérêt à cette Ps5.
Et c'est les premiers à venir crier au génie avec tous les remakes de Resident Evil et Final Fantasy VII étalé en 3 parties.
Encore une bien belle preuve d'hypocrisie !
Puis on ne connaît pas vraiment tous les tenants et aboutissants de cette affaire. On commente des rumeurs, mais on ne sait pas ce qu'il se passe en interne. Peut être que ça se passait mal avec Bluepoint, ou avec Sony. Ou peut être qu'ils avaient bien la possibilité de faire leur jeu et qu'ils se sont plantés. On n'en sait rien au final.
Mais si les rumeurs sont vraies, pour moi l'erreur de PlayStation avec leur stratégie GaaS, c'est d'avoir été trop brutal. Ils auraient dû y aller progressivement, un ou deux jeux GaaS tous les 4/5 ans pour commencer, via des partenariats avec des studios externes, comme Helldivers 2. Ou faire ça plus "naturellement", en relançant des licences qui s'y prêtent, comme Killzone, apprécié notamment pour son multi. Ou pourquoi pas un mode battle royale dans TLOU, une grande map, 64 ou 128 joueurs, avec les maps, les persos et les mécaniques du jeu. Il fallait juste réutiliser les assets existants, le sortir en F2P, blindé de skins et trucs payants… ce que les joueurs semblent adorer aujourd'hui.