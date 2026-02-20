profile
all
Les joueurs : " On en a marre des Remakes "
Et ca ferme un Studio qui n'a fait que ca ou presque.

Ok Sony à ses tord, Mais Vous êtes tout aussi responsable.

A un moment faudrait vraiment savoir ce que vous voulez.

PS : Le Studio voulait faire autre chose que des remakes. Depuis 1 an et leur annulation du GAAS. Ils ont toujours rien ( les projets proposés refusé par Sony ) Si ca arrive pas à faire autre chose aussi... On va pas payer un Studio à rien faire pendant des années
    posted the 02/20/2026 at 09:03 AM by rider288
    comments (29)
    masharu posted the 02/20/2026 at 09:09 AM
    On gueule parce que ce sont des développeurs qui font du bon boulot, qui ont fait du bon boulet, remake ou pas. Parce que le potentiel était là.
    shincloud posted the 02/20/2026 at 09:10 AM
    Ça fait plus de 5 ans que les gens veulent un remake de Bloodborne via Bluepoint.
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:10 AM
    bah si Sony leur refuse un nouveau projet, tu veux qu'ils fassent comment ?
    eux veulent faire un nouveau jeu donc laissons les faire
    shinz0 posted the 02/20/2026 at 09:12 AM
    Je préfère une nouvelle licence mais je me suis résigné à la facilité des studios à faire des remakes et quitte à avoir des remakes j'en veux des bons et aussi non un remake d'un jeu récent
    rider288 posted the 02/20/2026 at 09:12 AM
    Mairoth Ba si c'est de la m.... qu'il propose aussi. Sony les paye quand même. Ca va pas dépenser de l'argent inutilement encore. Et par rapport à Media Molecule et Bend, eux ils ont des licences qui peuvent encore les sauver ( LBP pour 1 et Syphon Filter et Days Gone pour l'autre )
    nicolasgourry posted the 02/20/2026 at 09:13 AM
    L'un empêche pas l'autre, de plus quand tu as un développeur qui fait du bon boulot, tu peux le soutenir pour faire les deux.
    shirou posted the 02/20/2026 at 09:13 AM
    821 770 exemplaires vendus de dragon quest 3 HD remakes lors de sa semaine de sortie rien que au Japon en physique

    523 981 exemplaires vendus de dragon quest 7 Reimagined lors de sa semaine de sortie rien que au Japon en physique

    mais "les joueurs en on marre des remakes"
    rider288 posted the 02/20/2026 at 09:13 AM
    Masharu Oui mais ils ont marre de faire des remakes apparement; maintenant si ils sont incapable de proposer en 1 an, un jeu cohérent pour le futur, c'est compliqué.
    churos45 posted the 02/20/2026 at 09:13 AM
    On ne veut pas de remaster de jeux qui étaient déjà des étalons graphiques sur la gen précédente. Il y a mieux comme projet où mettre ses ressources.
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:16 AM
    rider288 tu vois bien que Sony parfois ne sais plus ce qui est bien ou pas.

    Donc je ne leur fais pas confiance sue le refus de jeu proposé.

    Ça sort concord et Marathon mais ça refuse des jeux qui je suis sûr n'airait pas pû etre mauvais vu le cv de bluepoint. Ils sont competents donc laissons les au moins sortir UN JEU, un seul et voyons la reaction des joueurs

    Et je demande meme pas un AAA mais juste un AA nouvelle ip de bluepoint, comme ça au moins tu prends pas un immense risque
    rider288 posted the 02/20/2026 at 09:16 AM
    Shirou, a mais on entend ca partout ou presque, ca a plus de grande gueule qu'autre chose

    Nicolasgourry Oui, mais vu qu'ils en ont marre des Remake, Incapable auprès de Sony de proposer quelque chose pour le futur qui pourrait cartonner
    sandman posted the 02/20/2026 at 09:21 AM
    fort de café de dire qu'on ne veut pas de remakes alors que ca passe son temps à rêver de remakes de leurs jeux favoris tout en crachant sur des produits originaux qui font 20 fois mieux.

    Et que les ventes d'un remake misent toujours sur la notoriété d'une licence pour vendre des millions de copies.

    Et faut pas oublier les plus petites licences qui font des remaster à l'arrache et qui sont rentables en 2sec tellement les gens sont obsédés par le consumérisme, quitte à acheter 10 fois le meme jeu sur chaque plateforme.

    Pendant que les jeux originaux sont limites critiqués parce que c'est pas comme d'habitude.

    C'est pas parce que y'a 3 mecs sur gamekyo comme moi qui en ont marre de voir l'industrie mourir à petit feu tellement c'est le néant de créativité avec les remaster et les remakes et les rééditions et les portages que ca en fait une généralité sur le grand public.
    gamerdome posted the 02/20/2026 at 09:26 AM
    "Les joueurs" non, les mecs qui gueulent sur les réseaux tu veux dire. Si les joueurs en avaient marre, les remakes ne se vendraient pas et les dev' n'en feraient plus.

    Là ils ont annulé un gaas GOW... et annoncent un... non, trois remake de GOW.
    burningcrimson posted the 02/20/2026 at 09:27 AM
    Genre c est la faute des joueurs ?? T as pas compris que Sony veut juste nous forcer à bouffer des jeux à services. Au passage, vu les ventes des remake je doute que les joueurs en aient marre.
    zboubi480 posted the 02/20/2026 at 09:29 AM
    C'est un article pour trouver des excuses à Sony ???
    negan posted the 02/20/2026 at 09:29 AM
    Fallait bien un fan boy décérébré pour les défendre.

    C'est tombé sur rider288
    aozora78 posted the 02/20/2026 at 09:32 AM
    J'enmerde ceux qui se plaignent des remake. Y a combien de nouveaux jeux qui sortent chaque année et qui oscillent entre le bien et le génial ? BEAUCOUP. Les remake sont cool pour faire découvrir des jeux potentiellement légendaires à des nouvelles générations de joueurs ou a des joueurs qui ne l'ont pas fait à l'époque.

    J'ai entiérement découvert Shadow Of The Colossus, RE4, Silent Hill 2 et Persona 3 via leurs remakes. Certes j'ai conscience qu'il y a des pertes/ajouts par rapport aux originaux, que l'ambiance des jeux n'est pas la même qu'à l'époque dans ces remakes, mais je ne peux pas revenir sur des vieux jeux comme ça moi visuellement et dans les controles, c'est plus possible. Les seuls exceptions pourraient être des point'& click ou des jeux comme Wind Waker et Resident Evil Zero qui eux vieillissent bien mais je l'ai ai déjà fait.
    fiveagainstone posted the 02/20/2026 at 09:44 AM
    Quand c'est un remake d'un jeu ps3 difficilement trouvable et qui est par la même occasion le meilleur jeu PS5 depuis le lancement et probablement le plus beau, oui il y a de quoi être deg de la fermeture du studio.

    Et oui, dans les meilleurs jeux récents c'est blindé de remakes, Resident Evil 4 Remake, Silent hill 2 Remake, Final Fantasy VII remake et en 3 parties, Persona 3 et bientôt 4, Demon's souls et bien d'autres.

    On nous demande pas notre avis, ce sont des bons jeux, ça se vend c'est le critère principal. On a bien du mal de faire mieux avec des jeux inédits.
    teel posted the 02/20/2026 at 09:50 AM
    Des remake comme trail in the sky 1 chapter , j'en veux tout les jours ( vivement le 2 d'ailleurs, ce sera sans doute mon goty )
    adamjensen posted the 02/20/2026 at 09:54 AM
    Perso, je n'ai jamais été contre les remakes, bien au contraire.
    À condition qu'ils soient de qualité, qu'ils ne dénaturent pas l'œuvre d'origine et que ce ne soit pas mis dans les mains de n'importe qui.
    Donc non, je n'en ai pas marre.
    vyse posted the 02/20/2026 at 10:04 AM
    rider288 arrete de chialer a faire le bon samaritain de sony, deja sur l'article en home tu te porte en faux de ce qui se passe ; tu te prends pour qui ? Le Jésus du capitalisme ? l'homme qui a tout compris face la plebe perdue ?
    On est unanimement tous révolté de ce qui se passe et le GOW live n'est pas une décision de Bluepoint mais de Sony ; si tu renseignais un minimum tu saurais que ce n'est ni leur coeur de métier ni la raison pour laquelle le studio a été fondé. SMS a perdu 3 ans sur un projet de science fiction on les a fermer ? non donc épargne nous tes vérités sortie de ton chapeau messianique

    La fermeture de Bluepoint est lié à une restructuration interne que SOny entreprend et qui ne dépend pas de la qualité du studio
    yanssou posted the 02/20/2026 at 10:07 AM
    C'est une blague ou quoi, Bluepoint est plus qu'un studio qui fait des remakes, ce sont de vrai talents ces devs, alors non dépoussiérer certains esclu Sony (au hasard God of trilogie que tt le monde a applaudi et qui serai déjà sortit) ou certains jeux iconiques c'est mieux que d'avoir rien ou des suites sans ambition.

    Et de mémoire le studio avait une nouvelle ip en prepa, un concept art à même été partagé ici.

    La faute entière est à Sony qui a préféré s'américaniser depuis 2020, en écartant le Japon. Au lieu de ce concentrer sur son ADN depuis toujours, ils ont fait fausse route avec les gaas, des décisions qui ont menés à leur perte (d'argent et de temps et d'image)

    On remercie au passage les tiers et la Corée qui ont plus ou moins sauvé le peu d'intérêt à cette Ps5.
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 10:08 AM
    Ce même petit monde part du postulat qu'ils ne voulaient pas faire un gars gow et qu'ils ont été forcé par Sony ,qu'est ce que vous en savez au juste?
    akinen posted the 02/20/2026 at 10:12 AM
    J’ai plus la patience de ces postes ridicules. Merci d’arrêter de vous prendre pour des psychologues.
    niflheim posted the 02/20/2026 at 10:19 AM
    Ca c'est bien vrai "On en a marre des remakes" quand ça vient de studios propriétaires de Sony (surtout que pour citer The Last of Us Part I par exemple, c'était juste obligatoire d'en faire un remake). Tout le pataquès que ça avait fait...

    Et c'est les premiers à venir crier au génie avec tous les remakes de Resident Evil et Final Fantasy VII étalé en 3 parties.

    Encore une bien belle preuve d'hypocrisie !
    raioh posted the 02/20/2026 at 10:29 AM
    Ah ouais, on arrive à remettre ça sur le dos des joueurs, c'est quelque chose quand même les fanboys
    brook1 posted the 02/20/2026 at 10:34 AM
    Les joueurs ne sont pas responsables. Il paie les décisions de l'ancienne direction présidée par Jim Ryan, c'est tout. Pour ce qui est d'Hermen Hulst, les devs de PS Studio lui en veulent beaucoup d'avoir suivi Jim Ryan dans son délire par opportunisme pour sa carrière. Espérons qu’il dégage
    romgamer6859 posted the 02/20/2026 at 10:39 AM
    Fallait forcément une personne pour défendre ça.
    supasaiyajin posted the 02/20/2026 at 10:48 AM
    C'est surtout que le marché évolue. Comme pour le dématérialisé, beaucoup semble contre, moi y compris. Mais la réalité, c'est que les joueurs ont basculé progressivement depuis des années. C'est facile de rejeter la faute sur PlayStation quand ils proposent un lecteur optionnel, mais il y avait bien un lecteur sur PS3 et PS4, et ça n'a pas empêché la progression du dématérialisé. Sony reste une entreprise comme une autre après tout, ils vont là où est l'argent. Et là où il y a un max d'argent à se faire, c'est là où sont les joueurs, notamment le GaaS.

    Puis on ne connaît pas vraiment tous les tenants et aboutissants de cette affaire. On commente des rumeurs, mais on ne sait pas ce qu'il se passe en interne. Peut être que ça se passait mal avec Bluepoint, ou avec Sony. Ou peut être qu'ils avaient bien la possibilité de faire leur jeu et qu'ils se sont plantés. On n'en sait rien au final.

    Mais si les rumeurs sont vraies, pour moi l'erreur de PlayStation avec leur stratégie GaaS, c'est d'avoir été trop brutal. Ils auraient dû y aller progressivement, un ou deux jeux GaaS tous les 4/5 ans pour commencer, via des partenariats avec des studios externes, comme Helldivers 2. Ou faire ça plus "naturellement", en relançant des licences qui s'y prêtent, comme Killzone, apprécié notamment pour son multi. Ou pourquoi pas un mode battle royale dans TLOU, une grande map, 64 ou 128 joueurs, avec les maps, les persos et les mécaniques du jeu. Il fallait juste réutiliser les assets existants, le sortir en F2P, blindé de skins et trucs payants… ce que les joueurs semblent adorer aujourd'hui.
