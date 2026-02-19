profile
Mewgenics
name : Mewgenics
platform : PC
editor : N.C
developer : Indépendant
genre : Tactique
Après la version PC de Mewgenics, la NS2 prioritaire en console ?




Edmund McMillen a répondu à la question d'un utilisateur concernant un portage consoles de Mewgenics

« On est en train de chercher un éditeur afin de déterminer ce qu'ils pensent être le plus pertinent pour un portage. Je n'ai aucune idée de ce qui est viable aujourd'hui, mais je sais que la Nintendo Switch 2 est le candidat le plus prometteur actuellement »


Gameblog
    cyr posted the 02/19/2026 at 09:38 AM
    Il sortira partout. Mais ce type de jeux est pas ma cam.

    Le dernier jeux indée qui m'a eu, c'est tchernobilite. Lancé 1 fois, et je suis plus jamais revenu.

    Incide , la fin m'a énormément déçu. Little nightmare m'a pas envoûté.
    Et d'autre jeux indée m'ont déçu. Soit trop court, soit ennuyeux.

    Donc j'ai un principe, les indée et moi c'est non.
