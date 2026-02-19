« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Edmund McMillen a répondu à la question d'un utilisateur concernant un portage consoles de Mewgenics
« On est en train de chercher un éditeur afin de déterminer ce qu'ils pensent être le plus pertinent pour un portage. Je n'ai aucune idée de ce qui est viable aujourd'hui, mais je sais que la Nintendo Switch 2 est le candidat le plus prometteur actuellement »
Le dernier jeux indée qui m'a eu, c'est tchernobilite. Lancé 1 fois, et je suis plus jamais revenu.
Incide , la fin m'a énormément déçu. Little nightmare m'a pas envoûté.
Et d'autre jeux indée m'ont déçu. Soit trop court, soit ennuyeux.
Donc j'ai un principe, les indée et moi c'est non.