Skyrim Switch 2 Update 1.2 Notes

Ajout d’un mode 60 Hz dans les paramètres d’affichage, permettant aux joueurs de choisir entre « Priorité aux graphismes » et « Priorité aux performances ».De plus, la fréquence d’images a été verrouillée à 30 Hz en mode « Priorité aux graphismes » afin d’offrir une expérience de jeu plus fluide.Correction d’un plantage survenant lors de la lecture du livre « The Crimson Dirks Vol. 4 » dans le cadre de la quête « Tilted Scales » en allemand.Correction d’un plantage lié à l’audio.Correction d’un plantage, d’un chargement infini et d’un gel du jeu pouvant survenir lors de la sélection rapide et répétée de « Charger » dans le menu pause.Correction d’un plantage survenant lorsque le sort « Transmutation du minerai » était lancé de manière répétée en dehors du camp du Ruisseau Entravé.-Pendant la quête Cache-cache à Kynesgrove-Lors des combats à Secunda’s Kiss-Lors de la découverte du lieu « Drelas’ Cottage »-Lors d’un combat contre un géant au camp de la Pierre ParlanteL’affichage des plans d’eau à distance ou dans les menus provoquait un déplacement vertical anormal.Les trembles (aspen) distants apparaissaient avec une teinte bleutée.En quittant une caverne, le contour de l’entrée persistait à l’écran pendant le fondu au noir du chargement.Le passage du mode souris au mode manette pendant un dialogue ou dans le menu d’aide entraînait une mise en surbrillance incorrecte des options.Le passage du mode souris au mode manette dans les menus d’aide ou les infobulles ne mettait pas à jour dynamiquement les indications affichées.L’option « Dégainer/Rengainer » était absente du menu des commandes souris des Joy-Con 2.L’option « Supprimer » restait grisée dans le menu Charger lors du passage entre les modes souris et manette.Supprimer une sauvegarde dans les menus Sauvegarder/Charger réinitialisait la sélection en surbrillance en haut de la liste.En mode souris, le curseur restait bloqué dans une zone réduite de l’écran lors du passage entre les modes docké/portable ou lors de l’utilisation de GameChat.L’atout d’archerie « Œil d’aigle » restait actif après le passage entre les modes souris et manette.Maintenir le joystick droit enfoncé lors de la réaffectation d’une touche faisait disparaître celle-ci de la liste des commandes.Les manettes Joy-Con 2 produisaient un retour haptique en mode souris.Certains boutons devenaient inactifs lorsque les commandes étaient remappées tout en déplaçant les Joy-Con 2 en mode souris.La rotation de la carte en mode souris était plus lente et moins fluide qu’en mode manette.Le son de défilement continuait de se jouer en maintenant le joystick gauche ou les boutons directionnels vers le haut ou le bas en haut ou en bas des menus Sauvegarder/Charger.« Amiibo » apparaissait au pluriel en espagnol.Ajout de nouvelles traductions pour les fonctionnalités listées ci-dessus et les mises à jour de l’interface.Mise à jour des crédits du jeu.