[NS2] The Elder Scrolls V : Skyrim / 1.2

Skyrim Switch 2 Update 1.2 Notes


Fonctionnalités :
Ajout d’un mode 60 Hz dans les paramètres d’affichage, permettant aux joueurs de choisir entre « Priorité aux graphismes » et « Priorité aux performances ».
De plus, la fréquence d’images a été verrouillée à 30 Hz en mode « Priorité aux graphismes » afin d’offrir une expérience de jeu plus fluide.

Corrections des plantages et améliorations des performances :
Correction d’un plantage survenant lors de la lecture du livre « The Crimson Dirks Vol. 4 » dans le cadre de la quête « Tilted Scales » en allemand.
Correction d’un plantage lié à l’audio.
Correction d’un plantage, d’un chargement infini et d’un gel du jeu pouvant survenir lors de la sélection rapide et répétée de « Charger » dans le menu pause.
Correction d’un plantage survenant lorsque le sort « Transmutation du minerai » était lancé de manière répétée en dehors du camp du Ruisseau Entravé.

Amélioration des baisses de FPS observées dans les situations suivantes :
-Pendant la quête Cache-cache à Kynesgrove
-Lors des combats à Secunda’s Kiss
-Lors de la découverte du lieu « Drelas’ Cottage »
-Lors d’un combat contre un géant au camp de la Pierre Parlante

Corrections de problèmes visuels :
L’affichage des plans d’eau à distance ou dans les menus provoquait un déplacement vertical anormal.
Les trembles (aspen) distants apparaissaient avec une teinte bleutée.
En quittant une caverne, le contour de l’entrée persistait à l’écran pendant le fondu au noir du chargement.

Corrections de l’interface utilisateur :
Le passage du mode souris au mode manette pendant un dialogue ou dans le menu d’aide entraînait une mise en surbrillance incorrecte des options.
Le passage du mode souris au mode manette dans les menus d’aide ou les infobulles ne mettait pas à jour dynamiquement les indications affichées.
L’option « Dégainer/Rengainer » était absente du menu des commandes souris des Joy-Con 2.
L’option « Supprimer » restait grisée dans le menu Charger lors du passage entre les modes souris et manette.
Supprimer une sauvegarde dans les menus Sauvegarder/Charger réinitialisait la sélection en surbrillance en haut de la liste.
En mode souris, le curseur restait bloqué dans une zone réduite de l’écran lors du passage entre les modes docké/portable ou lors de l’utilisation de GameChat.

Corrections des commandes :
L’atout d’archerie « Œil d’aigle » restait actif après le passage entre les modes souris et manette.
Maintenir le joystick droit enfoncé lors de la réaffectation d’une touche faisait disparaître celle-ci de la liste des commandes.
Les manettes Joy-Con 2 produisaient un retour haptique en mode souris.
Certains boutons devenaient inactifs lorsque les commandes étaient remappées tout en déplaçant les Joy-Con 2 en mode souris.
La rotation de la carte en mode souris était plus lente et moins fluide qu’en mode manette.

Correction audio :
Le son de défilement continuait de se jouer en maintenant le joystick gauche ou les boutons directionnels vers le haut ou le bas en haut ou en bas des menus Sauvegarder/Charger.

Corrections de localisation :
« Amiibo » apparaissait au pluriel en espagnol.

Divers :
Ajout de nouvelles traductions pour les fonctionnalités listées ci-dessus et les mises à jour de l’interface.
Mise à jour des crédits du jeu.

    posted the 02/17/2026 at 05:45 PM by nicolasgourry
    comments (11)
    gat posted the 02/17/2026 at 05:56 PM
    Un grand merci Nicolas. Grâce â toi, je vais enfin pouvoir acheter la meilleure console de l’histoire de l’humanité via ce patch d’un jeu sorti en 2011. Le Petit Artisan te remercie grandement pour ton bénévolat.

    PS : on sait très bien que t’en as rien à foutre du jeu
    cyr posted the 02/17/2026 at 06:09 PM
    gat si les développeurs avaient pris le temps de déboguer le jeux, du moins cette version, on aurait pas besoin d'un patch.

    Et pour finir, si lui n'avait pas remonter l'info, personne ne l'aurai fait.

    Skyrim, ça reste le jeux qui a démocratiser l'open world.

    Bref s'ils avaient proposer ça lors de la mise a jour....
    oreillesal posted the 02/17/2026 at 06:32 PM
    Ça arrive un peu tard, mais ça me permettra de découvrir Solstheim dans de meilleures conditions.
    Même si le 30hz ne m'a pas dérangé.
    aeris600 posted the 02/17/2026 at 06:44 PM
    Cool.

    Je vais certainement me le prendre sur Switch 2 dans le courant de l'année
    gat posted the 02/17/2026 at 06:54 PM
    cyr Skyrim a démocratisé l’OW
    nicolasgourry posted the 02/17/2026 at 06:56 PM
    gat Que le jeu m'intéresse ou pas, ça ne change rien au fait que le patch est fourni par Bethesda pour peaufiné le portage est un fait. Je ne sais pas si c'est "la meilleure console de l’histoire de l’humanité", tu as le droit de le penser, mais ce n'est pas le sujet de mon article. Par contre, pour ceux qui apprécient le côté "hybride" de cette console et ce jeu (qui est ressorti en 2021 sur PS5/XSX, preuve que Bethesda continue de croire à l’intérêt de ce titre, d'où sa sortie sur Switch 2, je suppose), je pense que l'information peut les intéresser.
    micheljackson posted the 02/17/2026 at 07:27 PM
    oreillesal
    si 30hz ne te dérange pas, pourquoi vouloir le refaire en 60hz alors ?
    shambala93 posted the 02/17/2026 at 07:32 PM
    cyr
    Plutôt GTA
    hypermario posted the 02/17/2026 at 07:35 PM
    Mercipour la news, c'est toujours bin a prendre une maj ! par contre surpris que le 60 fps ne soit pas aussi en mode perf.. c'est gourmnad a ce point ?
    ravyxxs posted the 02/17/2026 at 08:06 PM
    gat MDRRRRRR
    roivas posted the 02/17/2026 at 08:25 PM
    60hz & 30 hz tu veux dire 30 fps & 60 fps non?
