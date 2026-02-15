« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Longtemps considérée comme une parenthèse ratée de l’histoire de Nintendo, le Virtual Boy connaît en 2026 un retour officiel qui invite à relire différemment son échec de 1995. Trente ans après sa sortie, la console demeure un objet à part dans l’histoire du jeu vidéo. Son échec commercial est indiscutable, mais il ne suffit plus à résumer ce qu’elle représente réellement. Le Virtual Boy apparaît aujourd’hui comme le produit d’un contexte industriel tendu, le reflet d’une ambition technologique prématurée et le symbole d’une expérimentation que Nintendo n’a ni su ni voulu accompagner sur la durée.
À travers le parcours de Gunpei Yokoi, le Virtual Boy apparaît moins comme une faute individuelle que comme une conséquence de choix collectifs. Il incarne les limites d’une philosophie pourtant à l’origine de certains des plus grands succès de Nintendo, lorsqu’elle est confrontée à des contraintes de calendrier, de coûts et de communication. La console n’a jamais bénéficié des conditions nécessaires pour convaincre, ni d’un catalogue suffisamment solide, ni d’un discours clair, ni du temps indispensable à toute innovation de rupture.
Le regard porté aujourd’hui sur le Virtual Boy est cependant radicalement différent. La machine est devenue un objet d’étude, de collection et de réflexion. Elle permet de mieux comprendre les chemins parfois sinueux de l’innovation, ainsi que les risques inhérents à toute tentative de sortir des cadres établis. Ce changement de perception est renforcé par le retour officiel de son catalogue en 2026, qui inscrit définitivement le Virtual Boy dans le patrimoine assumé de Nintendo.
Ce revival ne transforme pas le Virtual Boy en réussite tardive. Il ne corrige ni ses défauts d’origine ni son échec commercial. Il en change toutefois la portée. En reconnaissant officiellement cette parenthèse expérimentale, Nintendo accepte que son histoire ne soit pas uniquement faite de succès incontestables, mais aussi de projets imparfaits qui ont contribué, parfois malgré eux, à faire avancer le médium.
Le Virtual Boy restera une console inconfortable, mal comprise et mal accompagnée. Mais il restera aussi une machine sincère, révélatrice d’une époque et d’une vision. Une preuve que l’innovation, lorsqu’elle arrive trop tôt ou sans cadre clair, peut échouer, sans pour autant être dénuée de sens.
