Comme vous le savez, Grand Theft Auto VI devrait sortir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S à la suite de son dernier report, faisant donc patienter les joueurs sur consoles encore plus longtemps. En attendant que le marketing de Take-Two Interactive et Rockstar Games se mette en branle, il faut donc se contenter de la bande-annonce et des visuels de mai 2025, ainsi que de rumeurs. Cette semaine, nous avons justement eu droit à une déclaration pour le moins surprenante de la part du média polonais PPE, rapportant les dires de Graczdari, un leaker qui a déjà fait ses preuves avec par exemple le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5.
Ce dernier évoque ainsi la possibilité d'un lancement de GTA VI uniquement au format numérique sur le PlayStation Store et le Microsoft Store dans un premier temps, et ce afin de limiter au maximum le risque de fuites.
Selon les bruits de couloir, les versions physiques pourraient ainsi ne voir le jour que trois à quatre semaines plus tard, voire pas avant début 2027
. Que cela soit ou non véridique, il y a matière à réfléchir, surtout à la vue des réactions sur la Toile.
posted the 02/01/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
Mais oui, ça va devenir la nouvelle excuse des gros jeux
(dans le but de surtout maximiser les ventes demat' et les bénéfices évidemment )
J'apprécie beaucoup cette licence depuis le tout 1er, mais il y en a d'autre que je trouve bien meilleur et qui sont moins connue et populaire.
Je peux attendre 1 mois. Même 2 ou 3.
Je pourrais tolérer une sortie décalée entre le démat et le physique de 15 jours mais pas +
On a eu des soucis récemment avec la sortie de Silksong, alors un GTA j'ose pas imaginer le bordel que ça va être et surtout combien de jour ça va durer