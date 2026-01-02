profile
Grand Theft Auto VI
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
all
[RUMEUR] Grand Theft Auto VI en démat uniquement au lancement ?
Comme vous le savez, Grand Theft Auto VI devrait sortir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S à la suite de son dernier report, faisant donc patienter les joueurs sur consoles encore plus longtemps. En attendant que le marketing de Take-Two Interactive et Rockstar Games se mette en branle, il faut donc se contenter de la bande-annonce et des visuels de mai 2025, ainsi que de rumeurs. Cette semaine, nous avons justement eu droit à une déclaration pour le moins surprenante de la part du média polonais PPE, rapportant les dires de Graczdari, un leaker qui a déjà fait ses preuves avec par exemple le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5.

Ce dernier évoque ainsi la possibilité d'un lancement de GTA VI uniquement au format numérique sur le PlayStation Store et le Microsoft Store dans un premier temps, et ce afin de limiter au maximum le risque de fuites. Selon les bruits de couloir, les versions physiques pourraient ainsi ne voir le jour que trois à quatre semaines plus tard, voire pas avant début 2027. Que cela soit ou non véridique, il y a matière à réfléchir, surtout à la vue des réactions sur la Toile.

Gamergen
    posted the 02/01/2026 at 08:00 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    mibugishiden posted the 02/01/2026 at 08:01 PM
    Comme ca ils pourront le vendre à 80 voir 90 balles et personne n'aura le choix du prix.
    51love posted the 02/01/2026 at 08:06 PM
    Je crois j'ai vu l'info passer sur le site y'a quelques jours.

    Mais oui, ça va devenir la nouvelle excuse des gros jeux

    (dans le but de surtout maximiser les ventes demat' et les bénéfices évidemment )
    adamjensen posted the 02/01/2026 at 08:19 PM
    Ca va, 1 mois à attendre c'est pas la mort.
    J'apprécie beaucoup cette licence depuis le tout 1er, mais il y en a d'autre que je trouve bien meilleur et qui sont moins connue et populaire.
    Je peux attendre 1 mois. Même 2 ou 3.
    shambala93 posted the 02/01/2026 at 08:20 PM
    L’un des arguments donné est éviter tout spoil. Visiblement il sortirait en boite quelques semaines après la sortie ?
    forte posted the 02/01/2026 at 08:21 PM
    Comme si c'était la première fois qu'on voyait ca. Ca fait des années que certains éditeurs nous font le coup (coucou Square et ton FF Pixel Remaster ou Remedy et ton Alan Wake II entre autre)
    nikolastation posted the 02/01/2026 at 08:25 PM
    J'ai du mal à imaginer T2 / Rockstar passer à côté de la case "GTA 6 sous le sapin". Mais si c'est le cas, ça en dira long sur la licence et sur l'industrie de façon + globale.
    koji posted the 02/01/2026 at 08:29 PM
    franchement sortait en boite, tanpis si y a des spoils, transformer une contrainte en une autre contrainte c'est ridicule.
    icebergbrulant posted the 02/01/2026 at 08:30 PM
    Si ça s’avère, achat direct en occaz quand la version physique sera dispo = 0 euros pour Rockstar

    Je pourrais tolérer une sortie décalée entre le démat et le physique de 15 jours mais pas +
    yanssou posted the 02/01/2026 at 08:31 PM
    ça sera la guerre civil en magasin vaut mieux du demat au lancement
    skuldleif posted the 02/01/2026 at 08:31 PM
    mibugishiden si moi 4€ https://igorgamesxbox.exaccess.com/
    hypermario posted the 02/01/2026 at 08:45 PM
    "et Xbox Series X|S" Il y a pas un S de trop ?
    icebergbrulant posted the 02/01/2026 at 08:49 PM
    hypermario La lettre S te traumatise on dirait !
    hypermario posted the 02/01/2026 at 08:53 PM
    icebergbrulant
    icebergbrulant posted the 02/01/2026 at 08:54 PM
    kenjushi posted the 02/01/2026 at 09:05 PM
    Si ça ne sort qu'en demat (et je pense que ça sera le cas, rockstar va pas se priver de gagner un max de pognon tellement leur jeu est attendu), j'ose espérer que les serveurs de Sony et Microsoft vont pouvoir supporter un tel afflux de monde.

    On a eu des soucis récemment avec la sortie de Silksong, alors un GTA j'ose pas imaginer le bordel que ça va être et surtout combien de jour ça va durer
