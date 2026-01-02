Ce dernier évoque ainsi la possibilité d'un lancement de GTA VI uniquement au format numérique sur le PlayStation Store et le Microsoft Store dans un premier temps, et ce afin de limiter au maximum le risque de fuites.

Gamergen

Comme vous le savez, Grand Theft Auto VI devrait sortir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S à la suite de son dernier report, faisant donc patienter les joueurs sur consoles encore plus longtemps. En attendant que le marketing de Take-Two Interactive et Rockstar Games se mette en branle, il faut donc se contenter de la bande-annonce et des visuels de mai 2025, ainsi que de rumeurs. Cette semaine, nous avons justement eu droit à une déclaration pour le moins surprenante de la part du média polonais PPE, rapportant les dires de Graczdari, un leaker qui a déjà fait ses preuves avec par exemple le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5.Selon les bruits de couloir,. Que cela soit ou non véridique, il y a matière à réfléchir, surtout à la vue des réactions sur la Toile.