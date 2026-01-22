profile
Mario Kart World
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[NS2] Mario Kart World / Maj : 1.5.0





Nintendo annonce l’arrivée du mode Survie en équipes.
Pour profiter de cette nouveauté une fois votre jeu à jour, il suffit de choisir Jeu en ligne ou Mode sans fil local, puis de créer ou rejoindre un groupe. Vous pouvez maintenant jouer au mode Survie par binômes (12 équipes de 2), en trios (8 équipes de 3) ou en quatuors (6 équipes de 4). Si le nombre de joueurs est insuffisant, l’IA se charge de compléter les effectifs.

Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.

SwitchActu
    2
    Likes
    Who likes this ?
    legato, pimoody
    posted the 01/22/2026 at 08:40 AM by nicolasgourry
    comments (20)
    jf17 posted the 01/22/2026 at 08:41 AM
    Moi c'est l'éditeur de circuit en survie que j'attends
    potion2swag posted the 01/22/2026 at 08:55 AM
    Le rythme des mises à jour est incroyablement lent, c'est pas croyable.
    akinen posted the 01/22/2026 at 09:00 AM
    Ça sera cool quand j’y rejouerai avec mes filles
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 09:13 AM
    C'est cool, ils auraient pu faire un launch plus complet ... Sujet récurent sur quasi tous les jeux maintenant
    cyr posted the 01/22/2026 at 09:15 AM
    rogeraf ils observe les retours des joueurs, et font des mise a jour par la suite.....

    Nan ce que manque a ce mario kart, qu'on puisse choisir des serveurs avec un nombre max définie de joueurs.

    Les parties a 24 joueurs, c'est vraiment l'apocalypse.

    Perso 15 joueurs c'est plus sympa.
    ducknsexe posted the 01/22/2026 at 09:23 AM
    cyr ou alors un petit mode aventure avec quelques boss, prêt affronter sur des kart. Le tout intégré dans L'OW.

    C'est deja cool de voir les circuit intégré sur la Map
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 09:24 AM
    cyr Bien sur, beaucoup d'entre nous souhaitent un mode a 12 ou 16 joueurs, je sais pas ce qu'ils attendent. Quand les grands patrons decident et foutent le bordel ... Ma situation aujourd'hui quoi avec mon gros client au travail ..
    jeanouillz posted the 01/22/2026 at 09:33 AM
    Déjà desinstallé depuis belle lurette et pas prêt d'y retourner...
    Mais merci d'avoir dit que c'était gratuit la MAJ... on ne sait jamais avec Nintendo
    51love posted the 01/22/2026 at 09:35 AM
    jf17 Mais grave

    Choisir les courses que l'on veut faire, un rally custom, t'as l'impression de demander la lune a Big N alors que c'est pas grand chose et ça relancerait l'intérêt de ce mode, car bon ça tourne vite en rond alors qu'il y a une infinité de possibilités

    Et si les gens ont envie de se faire un Rally en faisant juste des tours de Rainbow Road, libre a eux

    Je relancerai le jeu quand il sera au moins en 2.0 et qu'il aura une bonne partie des améliorations espérées..
    natedrake posted the 01/22/2026 at 09:39 AM
    Vivement de nouveaux circuits surtout. C'est pas un nouveau circuit, mais j'aimerais revoir Sunset Wilds à la sauce Mario Kart World.
    senseisama posted the 01/22/2026 at 10:14 AM
    Maintenant avec nintendo faut gratuit ou pas avec eux on ne sait jamais
    mrpopulus posted the 01/22/2026 at 10:23 AM
    Le pire Mario Kart depuis belle lurette
    giru posted the 01/22/2026 at 10:41 AM
    Ils ont l'air de lentement mais surement améliorer le jeu en prenant en compte les feedbacks des joueurs. Je pense que le MK World de la fin de vie de la Switch 2 sera très différent de celui du lancement.

    Ils sont peut être un peu trop lents... C'est frustrant pour les joueurs qui sont là depuis le début. Perso je n'ai pas touché au jeu depuis plusieurs mois et je ne prévois pas d'y retourner prochainement.

    Je relancerai le jeu le jour où ils commenceront à ajouter de nouveaux circuits ou à faire évoluer l'open world.
    mrvince posted the 01/22/2026 at 11:43 AM
    Pareil pas touché depuis le lancement ou presque. Un bon jeu dans le fond, le gameplay est super mais il manque des choses.
    patrickleclairvoyant posted the 01/22/2026 at 12:39 PM
    90€ le jeu, encore heureux que la maj soit gratuite
    drybowser posted the 01/22/2026 at 03:09 PM
    Et merde pas d éditeur de circuit pas de nouveaux circuits pas de mpa qggrandie, pas de nouveaux perso, karts objets ...
    Je me suis rarement autant fait chier avec un Mario kart ! En une semaine j avais tout bouclé, plus retourné dessus depuis
    tripy73 posted the 01/22/2026 at 04:50 PM
    patrickleclairvoyant : la question c'est surtout de savoir pourquoi signaler que c'est gratuit, alors qu'il ne s'agit pas de mise à jour liée à une version Switch 2 Édition. Le jeu à déjà eux plusieurs mises à jour du même type et personne ne pense que ça pourrait être payant.
    sonilka posted the 01/22/2026 at 05:25 PM
    Le suivi est lent, si lent. Et pour ajouter des choses qui auraient du etre présentes dès le lancement. Et toujours pas le moindre nouvel ajout de contenu (gratuit hein). Meme si pour ce dernier point, depuis le début je me suis fais une raison : on aura rien avant la fin de la première année du jeu (minimum).
    nicolasgourry posted the 01/22/2026 at 10:10 PM
    jeanouillz patrickleclairvoyant tripy73
    Je peux enlever "Gratuit" ça me dérange pas.
    Il y a cette phrase dans l'article d’origine "Il y a certaines mises à jour de Mario Kart World qui auraient eu leur place dans un DLC" comme parfois tu es des DLC payant ou gratuit.
    patrickleclairvoyant posted the 01/22/2026 at 10:11 PM
    nicolasgourry 90€ le jeu, si les dlc sont payants un jour c’est qu’il y’a un problème
