Nintendo annonce l’arrivée du mode Survie en équipes.
Pour profiter de cette nouveauté une fois votre jeu à jour, il suffit de choisir Jeu en ligne ou Mode sans fil local, puis de créer ou rejoindre un groupe. Vous pouvez maintenant jouer au mode Survie par binômes (12 équipes de 2), en trios (8 équipes de 3) ou en quatuors (6 équipes de 4). Si le nombre de joueurs est insuffisant, l’IA se charge de compléter les effectifs.
Le jeu est désormais compatible avec la langue polonaise.
Nan ce que manque a ce mario kart, qu'on puisse choisir des serveurs avec un nombre max définie de joueurs.
Les parties a 24 joueurs, c'est vraiment l'apocalypse.
Perso 15 joueurs c'est plus sympa.
C'est deja cool de voir les circuit intégré sur la Map
Mais merci d'avoir dit que c'était gratuit la MAJ... on ne sait jamais avec Nintendo
Choisir les courses que l'on veut faire, un rally custom, t'as l'impression de demander la lune a Big N alors que c'est pas grand chose et ça relancerait l'intérêt de ce mode, car bon ça tourne vite en rond alors qu'il y a une infinité de possibilités
Et si les gens ont envie de se faire un Rally en faisant juste des tours de Rainbow Road, libre a eux
Je relancerai le jeu quand il sera au moins en 2.0 et qu'il aura une bonne partie des améliorations espérées..
Ils sont peut être un peu trop lents... C'est frustrant pour les joueurs qui sont là depuis le début. Perso je n'ai pas touché au jeu depuis plusieurs mois et je ne prévois pas d'y retourner prochainement.
Je relancerai le jeu le jour où ils commenceront à ajouter de nouveaux circuits ou à faire évoluer l'open world.
Je me suis rarement autant fait chier avec un Mario kart ! En une semaine j avais tout bouclé, plus retourné dessus depuis
Je peux enlever "Gratuit" ça me dérange pas.
Il y a cette phrase dans l'article d’origine "Il y a certaines mises à jour de Mario Kart World qui auraient eu leur place dans un DLC" comme parfois tu es des DLC payant ou gratuit.