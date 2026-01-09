accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Lollipop Chainsaw RePop
platform :
PC
editor :
Kadokawa Games
developer :
N.C
genre :
action
other versions :
Xbox One
-
PlayStation 4
-
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
nicolasgourry
[NS2] Lollipop Chainsaw RePOP NS2 Edition / Date (Japon)
(Boîte physique complet)
Si vous avez la version Switch vous pourrez acheter "l'Upgrade Pack" au Japon pour 1 100 yens.
(Trailer de Septembre 2025)
Un mode exclusif à la NS2 : the “Gun Shooting Mode".
Dans ce mode la fonction "souris" est intégré.
Date de sortie : 26 Mars 2026 (Japon)
Gematsu
PS : le jeu est aussi en Français (voix uniquement en Japonais/Anglais).
posted the 01/09/2026 at 08:15 AM by
nicolasgourry
comments (
8
)
nicolasgourry
posted
the 01/09/2026 at 08:19 AM
kisukesan
une annonce qui pourrait te plaire (boite complet) ^^
cyr
posted
the 01/09/2026 at 08:54 AM
On dirait que nintendo a balancer les kit de devellopement au sous devellopeur de "jeux" sans fond et sans âme....
Ça va juste être un beau bordel sur l'eshop.......
Et ça noye les jeux d'éditeurs sérieux (certes a un autre tarif)....
Il devrait sur l'eshop switch2, faire 2 onglet. Un pour les jeux switch, et un autre pour les jeux switch2.....
cyr
posted
the 01/09/2026 at 08:55 AM
Avec pratiquement aucune différence....juste pour le ressortir en switch2 edition...mais y en avait il besoin.....
rogeraf
posted
the 01/09/2026 at 09:25 AM
cyr
ba non, ca a déjà a moitié flop en 2023. Ils se disent qu'ils vont en vendre quelques exemplaires (15 000 sur 5 ans)
Je sais pas ils croient au miracle et a la ménagère qui va acheter un jeu au hasard pour son gosse surement
burningcrimson
posted
the 01/09/2026 at 09:52 AM
rogeraf
cyr
le jeu a dépassé les 200 000 ventes donc non ce nest pas un semi flop et la maj switch 2 apporte une meilleurr reso et le 60 fps.
rogeraf
posted
the 01/09/2026 at 10:03 AM
burningcrimson
200 000
pour moi c'est un flop mais heureusement ca a du leur couter 3 DEVS ou stagiaires et 3 mois de travail
burningcrimson
posted
the 01/09/2026 at 10:10 AM
rogeraf
200 000 ventes un flop pour le remake d'un jeu de niche ? Lol mauvaise foi quand tu nous tiens
rogeraf
posted
the 01/09/2026 at 10:12 AM
burningcrimson
ouais je m'incline
