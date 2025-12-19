WindowsCentral
Hier Shanks a écrit cet article : Starfield prépare en douce son grand retour
"Also, Starfield will not only be getting its PlayStation 5 version in 2026, but also a Nintendo Switch 2 version on top. The game has already undergone some optimizations for "low power" devices like handhelds, so hopefully it'll be a good experience on the Nintendo Switch 2 as well."
Traduction "De plus, Starfield ne se contentera pas d'un portage PlayStation 5 en 2026 : une version pour la Nintendo Switch 2 est également prévue. Le titre ayant déjà bénéficié d'optimisations majeures pour les machines de "faible puissance", comme les consoles portables, tout porte à croire que l'expérience sera particulièrement solide sur la future console de Nintendo.."
posted the 12/19/2025 at 09:35 AM by nicolasgourry
vu la stratégie tiers de MS, ils vont le sortir sur le maximum de support possible
Oui je sais, ca fait rêver
Un troll.
Lol.
Perso si starfiel arriverais sur switch2, je vais attendre alors. Je pensais l'acheter sur xbox série x car il me manque (plus gamepass)
C'est réellement le portage que j'aimerais avoir sur switch2 de la part de Microsoft.
Mais bon on va attendre, car même la version ps5, on en entend des rumeurs en parler, mais rien de concret jusqu'à maintenant.....