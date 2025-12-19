profile
Starfield
Starfield arriverait sur PS5 mais aussi sur Switch 2


Hier Shanks a écrit cet article : Starfield prépare en douce son grand retour


"Also, Starfield will not only be getting its PlayStation 5 version in 2026, but also a Nintendo Switch 2 version on top. The game has already undergone some optimizations for "low power" devices like handhelds, so hopefully it'll be a good experience on the Nintendo Switch 2 as well."

Traduction "De plus, Starfield ne se contentera pas d'un portage PlayStation 5 en 2026 : une version pour la Nintendo Switch 2 est également prévue. Le titre ayant déjà bénéficié d'optimisations majeures pour les machines de "faible puissance", comme les consoles portables, tout porte à croire que l'expérience sera particulièrement solide sur la future console de Nintendo.."


WindowsCentral
    posted the 12/19/2025 at 09:35 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    pharrell posted the 12/19/2025 at 09:36 AM
    Presque déjà oublié ce jeu...
    zekk posted the 12/19/2025 at 09:46 AM
    ça me parait logique, Bethesda a tendance a sortir leurs RPG open-world partout, même sur micro-onde et machine à laver

    vu la stratégie tiers de MS, ils vont le sortir sur le maximum de support possible
    burningcrimson posted the 12/19/2025 at 09:47 AM
    Hâte de voir la version switch 2
    rogeraf posted the 12/19/2025 at 09:53 AM
    Retour des consoles au SAV, 2 heures après le lancement de Starfield. Certaines switch 2 ont explosées dans les mains des joueurs ...
    nicolasgourry posted the 12/19/2025 at 09:56 AM
    zekk Indiana Jones et le Cercle ancien sort aussi sur Switch 2 (même déjà sortie sur PS5), il me semble pas que c'est un RPG Open-world, mais tu as raison sur le fait que Bethesda vise large, pour ça que nous pourrions aussi possiblement avoir Doom : The Dark Ages aussi sur Switch 2, pendant que l'on y est.
    ouroboros4 posted the 12/19/2025 at 10:08 AM
    burningcrimson
    zekk posted the 12/19/2025 at 10:12 AM
    nicolasgourry le premier est sorti sur switch, si je ne me trompe pas, je ne vois pas pourquoi celui ne sortirait pas sur switch 2
    senseisama posted the 12/19/2025 at 10:20 AM
    Faible puissance hahaahahah
    suzukube posted the 12/19/2025 at 10:26 AM
    Impossible, c’est une console où l’on ne peut pas faire de portages corrects de ce que j’ai lu ici sur Gamekyo. Le jeu serait donc injouable. Enfin j’ai lu ça sur ce site en tout cas.
    rogeraf posted the 12/19/2025 at 10:32 AM
    suzukube Ca va tourner t'inquiètes ! Un beau 540p portable upscale 1080p en portable. Un beau 720p upscale 2160p en mode TV.

    Oui je sais, ca fait rêver
    cyr posted the 12/19/2025 at 10:38 AM
    suzukube tu parle du mec qui rigole jusque au-dessus de ton commentaire ?

    Un troll.

    Lol.

    Perso si starfiel arriverais sur switch2, je vais attendre alors. Je pensais l'acheter sur xbox série x car il me manque (plus gamepass)

    C'est réellement le portage que j'aimerais avoir sur switch2 de la part de Microsoft.

    Mais bon on va attendre, car même la version ps5, on en entend des rumeurs en parler, mais rien de concret jusqu'à maintenant.....
    akinen posted the 12/19/2025 at 10:54 AM
    quel intérêt?
    senseisama posted the 12/19/2025 at 11:08 AM
    suzukube on a vu le résultat avec skyrim un jeu ps3...
    solarr posted the 12/19/2025 at 11:47 AM
    senseisama nicolasgourry ici low power s'accorderait davantage avec faible consommation et non puissance.
