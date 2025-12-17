Jeux Video

sans aucun autre objectif externe

Une fois encore, Marek Tyminski (boss de CI Games) assume à 100% sa politique "balek de l'agenda woke" :- Lords of the Fallen 2 proposera pour la création de son perso un choix Homme/Femme, et pas Type A/B.- Oui, il y aura des femmes "attirantes" et avec des tenues qui laissent entrevoir quelques arguments.Pour rappel, en plein débat Sweet Baby & DEI, le mec avait annoncé en 2024 un changement de cap :