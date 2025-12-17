Une fois encore, Marek Tyminski (boss de CI Games) assume à 100% sa politique "balek de l'agenda woke" :
- Lords of the Fallen 2 proposera pour la création de son perso un choix Homme/Femme, et pas Type A/B.
- Oui, il y aura des femmes "attirantes" et avec des tenues qui laissent entrevoir quelques arguments.
Pour rappel, en plein débat Sweet Baby & DEI, le mec avait annoncé en 2024 un changement de cap :
« En réponse aux discussions en cours dans le secteur, nous avons revu l'une des valeurs fondamentales d'entreprise. ‘Diversité & Inclusion' devient désormais ‘Égalité des chances', ce qui reflète mieux l'engagement de CI Games à être un employeur garantissant l'égalité pour tous.
Notre objectif est de favoriser la culture des meilleurs talents, en veillant à ce que toutes les décisions d'embauche soient basées uniquement sur le talent et le mérite, sans aucun autre objectif externe. »
C'est une noble cause de vouloir réduire les inégalités, encourager la diversité, mais faut que ce soit fait intelligemment, et là c'était devenu complètement hors sol.
Ils se sont pris quelques claques à aller dans cette direction de façon extrémistes, faudrait pas que ça encourage les gens a aller vers l'autre extreme par contre.
Rien que pour ça, ça mérite un achat.
Mais je vais quand même d'abord attendre de voir s'il me plaît.
Après, c'est pas une surprise pour ce jeu, car il avait déjà corrigé cette aberration dans une mise à jour pour le 1.
En plus, ça vient du PDG, donc c'est encore mieux.
Je suis sûr que le jeu se vendra bien.
Beaucoup de Devs/Éditeurs ne se rendent pas compte à quel point ce genre de conneries peut faire perdre un max de pognon.
On a d'ailleurs pu le constater avec pas mal de jeux qui se sont vautrés lamentablement.
J'ai aussi hâte de voir le prochain jeu de Square Enix qui comporte le choix du sexe, car les mecs, ils ont viré viré tous leurs traducteurs occidentaux et aussi fermé tout un tas de studios occidentaux aussi très récemment.
On va voir si eux aussi ont appris.
Beaucoup d'autres ont enlevé cette connerie aussi, je le vois de plus en plus, même si pour l'instant, c'est surtout des devs indés.
Bref, le monde guérit de plus en plus, mais j'aurais aimé que ce soit plus rapide.