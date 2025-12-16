profile
Encore une couac marketing de merde à cause de l'IA
Jeux Video


Donc en gros, juste avant l'épisode 1 de la Saison 2 de Fallout (cette nuit), Amazon a proposé un résumé de la Saison 1. Le truc de base.

Sauf que les mecs ont eu l'idée à la con de faire tout cela avec une IA qui a rapido analysé la série pour nous proposer cela (avec la voix IA qui va avec), se gourant forcément sur le lore en pensant vu le rendu qu'il s'agissait des années 50 (pour rappel, le flashback se déroule en 2070 environ).

Amazon a depuis retiré son résumé de merde.

Perso, je loue les bienfaits que peut apporter l'IA.
Mais là, on parle quand même d'une entreprise multi-milliardaires qui n'a même pas eu l'idée de PAYER un mec ayant vu la Saison 1, juste le temps de 5 MINUTES, pour qu'il puisse repérer les erreurs (apparemment c'était pas la seule).
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/16/2025 at 03:58 PM by shanks
    comments (11)
    kikoo31 posted the 12/16/2025 at 04:06 PM
    Faut qu'ils se forment un minimum avant d utiliser l IA eux aussi
    rogeraf posted the 12/16/2025 at 04:10 PM
    Plus les boites sont grosses, plus c'est des "connards". Dixit mon client actuel Totalenergies depuis 2 ans ...
    akinen posted the 12/16/2025 at 04:12 PM
    L’entreprise devient pas multi-milliardaire en dépensant sans compter !

    Chaque cent compte. Bientôt les acteurs IA qui n’existent pas! Pourquoi payer des gens quand on peut ne pas payer des gens?
    pharrell posted the 12/16/2025 at 04:14 PM
    Pas grave, ça va pas casser ma hype pour la saison 2

    1 épisode par semaine on n'est plus trop habitué mais bon... on va faire avec...
    roivas posted the 12/16/2025 at 04:24 PM
    Mais là, on parle quand même d'une entreprise multi-milliardaires qui n'a même pas eu l'idée de PAYER un mec
    ben actuellement tu peux dupliquer ça à n’importe quelle utilisation de l'IA et c'est tout le problème: être utilisé pour pas avoir à payer quelqu'un.
    shanks posted the 12/16/2025 at 04:30 PM
    roivas
    Ouais mais la base, surtout actuellement (qui sait ce que l'IA pourra faire dans 10 ans), c'est d'avoir toujours "l'humain" pour vérifier si le travail de l'IA est bien fait.
    gasmok2 posted the 12/16/2025 at 04:44 PM
    shanks
    T'auras certainement une IA pour vérifier que le boulot fait par une autre IA est correct
    kingdomhearts971 posted the 12/16/2025 at 05:28 PM
    Amazon semble beaucoup investir sur l’IA. Il ont meme double des anime (retire depuis) avec des voix IA. https://m.youtube.com/watch?v=NuRA6c8rXNI&pp=ygUPQW1hem9uIGFpIGFuaW1l
    thelastone posted the 12/16/2025 at 05:29 PM
    Ils ont pas compris que l'IA a besoin d'un énorme fichier de rules pour l'encadrée et qu'elle fasse pas de la merde , il suffit pas d'un prompte
    sonilka posted the 12/16/2025 at 05:39 PM
    Mais là, on parle quand même d'une entreprise multi-milliardaires

    Rien de bien étonnant, ce sont les premières à investir à fond dans l'IA pour ensuite augmenter leur CA et leurs revenus tout en virant un max de monde.
    churos45 posted the 12/16/2025 at 05:48 PM
    Quelle bande de fdp. À leur échelle ça représente des centimes d'engager quelques personnes pour faire ça correctement.
