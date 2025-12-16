Jeux Video

Donc en gros, juste avant l'épisode 1 de la Saison 2 de Fallout (cette nuit), Amazon a proposé un résumé de la Saison 1. Le truc de base.Sauf que les mecs ont eu l'idée à la con de faire tout cela avec une IA qui a rapido analysé la série pour nous proposer cela (avec la voix IA qui va avec), se gourant forcément sur le lore en pensant vu le rendu qu'il s'agissait des années 50 (pour rappel, le flashback se déroule en 2070 environ).Amazon a depuis retiré son résumé de merde.Perso, je loue les bienfaits que peut apporter l'IA.Mais là, on parle quand même d'une entreprise multi-milliardaires qui n'a même pas eu l'idée de PAYER un mec ayant vu la Saison 1, juste le temps de 5 MINUTES, pour qu'il puisse repérer les erreurs (apparemment c'était pas la seule).