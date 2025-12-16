Donc en gros, juste avant l'épisode 1 de la Saison 2 de Fallout (cette nuit), Amazon a proposé un résumé de la Saison 1. Le truc de base.
Sauf que les mecs ont eu l'idée à la con de faire tout cela avec une IA qui a rapido analysé la série pour nous proposer cela (avec la voix IA qui va avec), se gourant forcément sur le lore en pensant vu le rendu qu'il s'agissait des années 50 (pour rappel, le flashback se déroule en 2070 environ).
Amazon a depuis retiré son résumé de merde.
Perso, je loue les bienfaits que peut apporter l'IA.
Mais là, on parle quand même d'une entreprise multi-milliardaires qui n'a même pas eu l'idée de PAYER un mec ayant vu la Saison 1, juste le temps de 5 MINUTES, pour qu'il puisse repérer les erreurs (apparemment c'était pas la seule).
Chaque cent compte. Bientôt les acteurs IA qui n’existent pas! Pourquoi payer des gens quand on peut ne pas payer des gens?
1 épisode par semaine on n'est plus trop habitué mais bon... on va faire avec...
ben actuellement tu peux dupliquer ça à n’importe quelle utilisation de l'IA et c'est tout le problème: être utilisé pour pas avoir à payer quelqu'un.
Ouais mais la base, surtout actuellement (qui sait ce que l'IA pourra faire dans 10 ans), c'est d'avoir toujours "l'humain" pour vérifier si le travail de l'IA est bien fait.
T'auras certainement une IA pour vérifier que le boulot fait par une autre IA est correct
Rien de bien étonnant, ce sont les premières à investir à fond dans l'IA pour ensuite augmenter leur CA et leurs revenus tout en virant un max de monde.