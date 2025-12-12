profile
Mais que c'est beau et excellent !


Démo terminée à l’instant. Une tuerie.

On commence en plus directement dans le feu de l’action. Il faut donc très vite apprendre le système de hacking et les mécaniques de combat, sous peine de mourir rapidement même si, rassurez-vous, le jeu n’est pas difficile.

En réalité, le système de hacking est très simple, il suffit juste de déplacer un carré sur une grille à l’aide des touches de la manette (X, Y, B, A) jusqu’à la bonne destination, tout en continuant à déplacer son personnage, puisque l’action ne s’arrête jamais à l’écran.



Les ennemis sont malheureusement très lents dans la démo, ce qui rend l’expérience assez permissive. Cela dit, il y a clairement matière à proposer un vrai challenge dans le jeu final (mode hard, ennemis rapides etc).

Graphiquement, c’est tout simplement très beau, et pourtant je n’ai pas une machine de guerre (RTX 3060). Autre point que j’ai particulièrement apprécié, on ressent vraiment le fait d’incarner un astronaute du futur, perdu dans une station spatiale.

La lenteur du personnage fonctionne ici extrêmement bien. Les déplacements lourds sont normalement quelque chose que je déteste dans les jeux, mais dans celui-ci, je valide totalement.



L’ambiance est excellente et renforce ce sentiment d’isolement dans l’espace, avec des musiques très calmes lors des phases d’exploration et beaucoup plus électro pendant les combats.

Bref, j’ai adoré. Wishlist direct ou pourquoi pas sur PS5 si le jeu tient la route dessus.

Pour ceux qui n’ont pas Steam, je vous laisse avec mon gameplay maison, first try de la démo, sans blabla, afin que vous puissiez pleinement profiter de l’excellente ambiance du titre.

Bon visionnage.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=SChLo-LkeDI


https://www.youtube.com/watch?v=SChLo-LkeDI
    posted the 12/12/2025 at 10:36 PM by marchand2sable
    comments (17)
    marchand2sable posted the 12/12/2025 at 10:52 PM
    Quelqu’un a compris le dessin de la petite fille à la fin ? Pourquoi 7 ?
    aros posted the 12/12/2025 at 11:11 PM
    marchand2sable
    Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine (Pas taper...)
    marchand2sable posted the 12/12/2025 at 11:21 PM
    aros

    Mais ! Bon on va voir si marcelpatulacci va trouver pire que toi comme explication.
    aros posted the 12/12/2025 at 11:29 PM
    marchand2sable
    Oui, et je crois déjà savoir ce qu'il dira ... qu'en 7 jours et trois coups de cuillère à pot, le monde (et ce qui le compose) fut créer
    51love posted the 12/12/2025 at 11:35 PM
    bravo Capcom

    Ils sont forts, pour le coup, le concept du systeme de jeu, original, on ne peut que saluer un gros studio faire une telle experience manette en main.
    marcelpatulacci posted the 12/12/2025 at 11:53 PM
    marchand2sable aros il faut finir le jeu 7 fois pour voir la vrai fin

    Mais plus sérieux: elle montre 6 "boites" de couleur bleu comme son manteau et avec elle au milieu et donc n°7. Je crois c'est le clone/robot n°7.
    noishe posted the 12/12/2025 at 11:59 PM
    Pourquoi 7 ? Parce qu'il y a 7 séries Mega Man (Classic, X, Zero, ZX, Legends, Battle Network, Star Force), et ça prouve que Pragmata est la 8e série et que c'est bien un nouveau Mega Man
    adamjensen posted the 12/13/2025 at 12:06 AM
    Le personnage est agréable à manier.
    L'optimisation est parfaite, avec tout à fond, j'ai 60 FPS constant, et aucun micro-freeze, et pas besoin non plus d'activer le FSR et compagnie.
    Mais j'espère qu'il mettrons le Mode Hard dès le début dans le jeu final, parce que là, c'était extrêmement simple.
    Le jeu est pas mal, mais je vais quand même attendre une baisse de prix, même si il a l'air de valoir le coup.
    Sinon pour ceux que ca intéresse, le jeu aura bien des voix en français à la sortie.
    marchand2sable posted the 12/13/2025 at 12:18 AM
    51love J’espère qu’ils vont tenter d’autres jeux originaux comme ça.

    noishe aros Ça rappelle les histoires sur le doigt à moitié pourri de la démo de RE7 et des sept poupées. Des théories à mourir de rire.

    marcelpatulacci

    Non mais en vrai t’as trouvé un truc de malade, j’ai même pas capté que c’était elle la septième.

    adamjensen

    Les ennemis sont trop lents, il n’y a aucun danger. Malgré quelques boulettes je suis même pas mort. Oui clairement à faire en hard.
    darkwii posted the 12/13/2025 at 05:37 AM
    Curieux de voir la version Switch 2
    taiko posted the 12/13/2025 at 06:58 AM
    Le dém n'est sortie que sur PC ?
    ouken posted the 12/13/2025 at 08:40 AM
    Moi j'ai pas accroché du tout
    marchand2sable posted the 12/13/2025 at 10:02 AM
    taiko

    Oui la démo est uniquement sur steam
    midomashakil posted the 12/13/2025 at 11:47 AM
    bizarre le demo n'as pas dispo sur ps5
    burningcrimson posted the 12/13/2025 at 01:01 PM
    midomashakil Ce sera dispo plus tard mais on sait pas quand exactement
    salahkabyle75 posted the 12/13/2025 at 02:57 PM
    Est ce que le jeu est assez linéaire le système de hack n est pas répétitif ??
    marchand2sable posted the 12/13/2025 at 04:00 PM
    midomashakil

    Sûrement plus tard mais pour le coup c'est bizarre venant de Capcom.

    salahkabyle75

    La démo ne dure que 20 minutes, donc pour le hack c'est difficile de dire si c'est lassant ou non, pour la progression elle est linéaire mais j'ai vu des portes impossible à ouvrir et un système de zone sûre du nom de refuge (le Hub du jeu? ).
