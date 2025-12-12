On commence en plus directement dans le feu de l’action. Il faut donc très vite apprendre le système de hacking et les mécaniques de combat, sous peine de mourir rapidement même si, rassurez-vous, le jeu n’est pas difficile.
En réalité, le système de hacking est très simple, il suffit juste de déplacer un carré sur une grille à l’aide des touches de la manette (X, Y, B, A) jusqu’à la bonne destination, tout en continuant à déplacer son personnage, puisque l’action ne s’arrête jamais à l’écran.
Les ennemis sont malheureusement très lents dans la démo, ce qui rend l’expérience assez permissive. Cela dit, il y a clairement matière à proposer un vrai challenge dans le jeu final (mode hard, ennemis rapides etc).
Graphiquement, c’est tout simplement très beau, et pourtant je n’ai pas une machine de guerre (RTX 3060). Autre point que j’ai particulièrement apprécié, on ressent vraiment le fait d’incarner un astronaute du futur, perdu dans une station spatiale.
La lenteur du personnage fonctionne ici extrêmement bien. Les déplacements lourds sont normalement quelque chose que je déteste dans les jeux, mais dans celui-ci, je valide totalement.
L’ambiance est excellente et renforce ce sentiment d’isolement dans l’espace, avec des musiques très calmes lors des phases d’exploration et beaucoup plus électro pendant les combats.
Bref, j’ai adoré. Wishlist direct ou pourquoi pas sur PS5 si le jeu tient la route dessus.
Pour ceux qui n’ont pas Steam, je vous laisse avec mon gameplay maison, first try de la démo, sans blabla, afin que vous puissiez pleinement profiter de l’excellente ambiance du titre.
Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine (Pas taper...)
Mais ! Bon on va voir si marcelpatulacci va trouver pire que toi comme explication.
Oui, et je crois déjà savoir ce qu'il dira ... qu'en 7 jours et trois coups de cuillère à pot, le monde (et ce qui le compose) fut créer
Ils sont forts, pour le coup, le concept du systeme de jeu, original, on ne peut que saluer un gros studio faire une telle experience manette en main.
Mais plus sérieux: elle montre 6 "boites" de couleur bleu comme son manteau et avec elle au milieu et donc n°7. Je crois c'est le clone/robot n°7.
L'optimisation est parfaite, avec tout à fond, j'ai 60 FPS constant, et aucun micro-freeze, et pas besoin non plus d'activer le FSR et compagnie.
Mais j'espère qu'il mettrons le Mode Hard dès le début dans le jeu final, parce que là, c'était extrêmement simple.
Le jeu est pas mal, mais je vais quand même attendre une baisse de prix, même si il a l'air de valoir le coup.
Sinon pour ceux que ca intéresse, le jeu aura bien des voix en français à la sortie.
noishe aros Ça rappelle les histoires sur le doigt à moitié pourri de la démo de RE7 et des sept poupées. Des théories à mourir de rire.
marcelpatulacci
Non mais en vrai t’as trouvé un truc de malade, j’ai même pas capté que c’était elle la septième.
adamjensen
Les ennemis sont trop lents, il n’y a aucun danger. Malgré quelques boulettes je suis même pas mort. Oui clairement à faire en hard.
Oui la démo est uniquement sur steam
Sûrement plus tard mais pour le coup c'est bizarre venant de Capcom.
salahkabyle75
La démo ne dure que 20 minutes, donc pour le hack c'est difficile de dire si c'est lassant ou non, pour la progression elle est linéaire mais j'ai vu des portes impossible à ouvrir et un système de zone sûre du nom de refuge (le Hub du jeu? ).