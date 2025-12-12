Démo terminée à l’instant. Une tuerie.On commence en plus directement dans le feu de l’action. Il faut donc très vite apprendre le système de hacking et les mécaniques de combat, sous peine de mourir rapidement même si, rassurez-vous, le jeu n’est pas difficile.En réalité, le système de hacking est très simple, il suffit juste de déplacer un carré sur une grille à l’aide des touches de la manette (X, Y, B, A) jusqu’à la bonne destination, tout en continuant à déplacer son personnage, puisque l’action ne s’arrête jamais à l’écran.Les ennemis sont malheureusement très lents dans la démo, ce qui rend l’expérience assez permissive. Cela dit, il y a clairement matière à proposer un vrai challenge dans le jeu final (mode hard, ennemis rapides etc).Graphiquement, c’est tout simplement très beau, et pourtant je n’ai pas une machine de guerre (RTX 3060). Autre point que j’ai particulièrement apprécié, on ressent vraiment le fait d’incarner un astronaute du futur, perdu dans une station spatiale.La lenteur du personnage fonctionne ici extrêmement bien. Les déplacements lourds sont normalement quelque chose que je déteste dans les jeux, mais dans celui-ci, je valide totalement.L’ambiance est excellente et renforce ce sentiment d’isolement dans l’espace, avec des musiques très calmes lors des phases d’exploration et beaucoup plus électro pendant les combats.Bref, j’ai adoré. Wishlist direct ou pourquoi pas sur PS5 si le jeu tient la route dessus.Pour ceux qui n’ont pas Steam, je vous laisse avec mon gameplay maison, first try de la démo, sans blabla, afin que vous puissiez pleinement profiter de l’excellente ambiance du titre.Bon visionnage.