« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
nicolasgourry
Jimmy Cliff est décédé
(1944 - 2025)
Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, légende du reggae est mort à 81 ans
FranceInfo
posted the 11/24/2025 at 06:25 PM by
nicolasgourry
comments (
18
)
cyr
posted
the 11/24/2025 at 06:34 PM
Quand on sait que 160 000 personne décède chaque jour dans le monde (en moyennes), lui au moins sa mort passera moins inaperçu que les mortel lambda.....
lafibre
posted
the 11/24/2025 at 06:42 PM
cyr
Bravo tu viens de découvrir le concept d'une célébrité.
opthomas
posted
the 11/24/2025 at 06:44 PM
cyr
Blabla on sait.
C'est pas que les morts des inconnus sont diminués, c'est surtout que les célébrités sont des marqueurs de temps. Et que de ce fait des gens y associe une époque, des souvenirs, des moments, une nostalogie.
Quand X meurt c'est un peu comme si une part de ses souvenirs de ses souvenirs partaient avec la personne.
ducknsexe
posted
the 11/24/2025 at 06:54 PM
RIP Jim
Un autre acteur mort aujourd'hui a l'age de 81 ans : Udo Kier, vu dans "Blade", "Armageddon" et chez Lars Von Trier.
Pour ceux a qui ça intéresserai un site sur les célébrités décédé
https://www.jesuismort.com/cimetiere/mort-recente
levieuxjoueur
posted
the 11/24/2025 at 07:16 PM
ducknsexe
Il était sur le projet de Kojima pour Xbox (OD) aussi
shambala93
posted
the 11/24/2025 at 07:28 PM
cyr
Tu n’as pas inventé le fil à couper le beurre…
hyunckel
posted
the 11/24/2025 at 07:42 PM
Bel hommage. Rip!
ducknsexe
posted
the 11/24/2025 at 07:47 PM
levieuxjoueur
mais du coup Kojima lui rendra hommage dans son prochain jeu OD, il a eu le temps de finir le projet ?
newtechnix
posted
the 11/24/2025 at 07:58 PM
Ce que je trouve bizarre c'est qu'au final le grand public ne le connait pas beaucoup pour ses titres reggae mais pour des titres qui sont plutôt de la pop.
judebox
posted
the 11/24/2025 at 08:17 PM
RIP...
Je l'ai connu avec la BO de Rasta Rocket à sa sortie au ciné.
Très bonne reprise, je l'écoute encore de temps en temps.
elicetheworld
posted
the 11/24/2025 at 08:19 PM
Rip un artiste de plus qui nous quitte.les moins de 40 ne peuvent pas connaître.reggae night bordel ,ça c'est l'enfance, merci a lui et condoléances à ses proches.
judebox
posted
the 11/24/2025 at 08:32 PM
elicetheworld
Reggae Night, mais oui !!!
terminagore
posted
the 11/24/2025 at 09:02 PM
spontexes
posted
the 11/24/2025 at 09:12 PM
Merci pour tout et bon voyage a toi Mr
Légende
cyr
posted
the 11/24/2025 at 09:12 PM
elicetheworld
j'ai 39 pige et si je connais. D'ailleurs de lui je connais que cette chanson. Enfin en ce basant sur le titres. J'en ai déjà sûrement entendu d'autre....
marcelpatulacci
posted
the 11/24/2025 at 09:29 PM
RIP la légende
jamrock
posted
the 11/24/2025 at 09:53 PM
Qu'il repose en paix, une voix légendaire du reggae.
elicetheworld
posted
the 11/24/2025 at 09:54 PM
cyr
oh ça va a un an près toi aussi...
