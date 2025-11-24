profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5996
visites since opening : 10133759
nicolasgourry > blog
all
Jimmy Cliff est décédé

(1944 - 2025)

Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, légende du reggae est mort à 81 ans













FranceInfo
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    hyunckel, newtechnix, spontexes, marcelpatulacci
    posted the 11/24/2025 at 06:25 PM by nicolasgourry
    comments (18)
    cyr posted the 11/24/2025 at 06:34 PM
    Quand on sait que 160 000 personne décède chaque jour dans le monde (en moyennes), lui au moins sa mort passera moins inaperçu que les mortel lambda.....
    lafibre posted the 11/24/2025 at 06:42 PM
    cyr Bravo tu viens de découvrir le concept d'une célébrité.
    opthomas posted the 11/24/2025 at 06:44 PM
    cyr Blabla on sait.

    C'est pas que les morts des inconnus sont diminués, c'est surtout que les célébrités sont des marqueurs de temps. Et que de ce fait des gens y associe une époque, des souvenirs, des moments, une nostalogie.

    Quand X meurt c'est un peu comme si une part de ses souvenirs de ses souvenirs partaient avec la personne.
    ducknsexe posted the 11/24/2025 at 06:54 PM
    RIP Jim

    Un autre acteur mort aujourd'hui a l'age de 81 ans : Udo Kier, vu dans "Blade", "Armageddon" et chez Lars Von Trier.

    Pour ceux a qui ça intéresserai un site sur les célébrités décédé

    https://www.jesuismort.com/cimetiere/mort-recente
    levieuxjoueur posted the 11/24/2025 at 07:16 PM
    ducknsexe

    Il était sur le projet de Kojima pour Xbox (OD) aussi
    shambala93 posted the 11/24/2025 at 07:28 PM
    cyr
    Tu n’as pas inventé le fil à couper le beurre…
    hyunckel posted the 11/24/2025 at 07:42 PM
    Bel hommage. Rip!
    ducknsexe posted the 11/24/2025 at 07:47 PM
    levieuxjoueur mais du coup Kojima lui rendra hommage dans son prochain jeu OD, il a eu le temps de finir le projet ?
    newtechnix posted the 11/24/2025 at 07:58 PM
    Ce que je trouve bizarre c'est qu'au final le grand public ne le connait pas beaucoup pour ses titres reggae mais pour des titres qui sont plutôt de la pop.
    judebox posted the 11/24/2025 at 08:17 PM
    RIP...
    Je l'ai connu avec la BO de Rasta Rocket à sa sortie au ciné.
    Très bonne reprise, je l'écoute encore de temps en temps.
    elicetheworld posted the 11/24/2025 at 08:19 PM
    Rip un artiste de plus qui nous quitte.les moins de 40 ne peuvent pas connaître.reggae night bordel ,ça c'est l'enfance, merci a lui et condoléances à ses proches.
    judebox posted the 11/24/2025 at 08:32 PM
    elicetheworld Reggae Night, mais oui !!!
    terminagore posted the 11/24/2025 at 09:02 PM
    spontexes posted the 11/24/2025 at 09:12 PM
    Merci pour tout et bon voyage a toi Mr Légende
    cyr posted the 11/24/2025 at 09:12 PM
    elicetheworld j'ai 39 pige et si je connais. D'ailleurs de lui je connais que cette chanson. Enfin en ce basant sur le titres. J'en ai déjà sûrement entendu d'autre....
    marcelpatulacci posted the 11/24/2025 at 09:29 PM
    RIP la légende
    jamrock posted the 11/24/2025 at 09:53 PM
    Qu'il repose en paix, une voix légendaire du reggae.
    elicetheworld posted the 11/24/2025 at 09:54 PM
    cyr oh ça va a un an près toi aussi...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo