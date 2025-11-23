profile
Quelques nouvelles infos sur la Steam Machine d'une nouvelle interview


Cela vient d'une interview de Valve:

Pour le prix :

Le prix de la Steam Machine ne sera pas subventionné et correspondra aux prix actuels du marché PC.

Je pense que si vous assemblez un PC avec des composants et que vous obtenez un niveau de performance similaire, c'est dans cette fourchette de prix que nous visons. Idéalement, nous serions très compétitifs et proposerions une offre intéressante, mais nous travaillons actuellement à l'améliorer. Pour l'instant, il est difficile d'avoir une idée précise du prix final car de nombreux facteurs (hausse des composants comme la mémoire, tarifs US...)externes entrent en jeu.
]

Mais il ne s'agira pas d'un appareil subventionné, comme si Valve allait accepter une grosse perte pour accroître sa part de marché ou sa catégorie, n'est-ce pas ? »

Non, c'est plus conforme à ce que l'on peut attendre du marché actuel des PC.


En résumé :

1.) Valve ne subventionne pas cet appareil. Son objectif est de concurrencer les autres PC en misant sur des fonctionnalités distinctives, telles que la prise en charge Bluetooth, le démarrage rapide et le système d'exploitation.

2.) La Steam Machine ne sera livrée avec aucun nouveau jeu Valve. Autrement dit, il n'y aura pas d'« exclusivité HL3 ». Vous pouvez toutefois choisir de la faire livrer avec leur nouvelle manette.

3.) Ils n'excluent aucune possibilité en termes d'évolutivité des performances pour les futurs modèles. Ils envisageraient de fabriquer un modèle plus performant s'il y avait une demande.

4.) L'une des principales motivations derrière le développement de la Steam Machine est d'améliorer la compatibilité de SteamOS avec davantage de configurations matérielles, dans le but de le rendre encore plus largement disponible à l'avenir.

5.) Autre aperçu de la petite taille de Valve en tant qu'entreprise : une remarque spontanée selon laquelle seulement quatre personnes gèrent l'ensemble de la campagne marketing, y compris la rédaction des scripts, pour ce produit.

6.) Ils essaient de s'assurer que la machine dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'anti-triche, mais ce sera finalement aux éditeurs de fournir le support pour SteamOS.
    adamjensen
    posted the 11/23/2025 at 01:11 PM by jenicris
    comments (10)
    liberty posted the 11/23/2025 at 01:27 PM
    Je trouve que c'est vraiment inutile de se lancer dans le marché des consoles ou des JV quand t'es une entreprise Milliardaires et que tu comprends rien aux concept du marché. Comme vendre a perte et te retrouver sur les Royalties... Comme pour Google Amazon, et ici Valve. C'est de la merde. Autant laisser le truc a Sony et Nintendo. Même Microsoft à abandonné alors qu'ils ont été leader dans les années 2006...

    Ils veulent se lancer sans rien risquer. C'est pour ça qu'il ne réussissent pas.
    adamjensen posted the 11/23/2025 at 01:30 PM
    Ca peux être une bonne alternative aux consoles, pour ceux qui n'ont pas un PC Gamer, puisque les consoles ne servent presque plus à rien et que 99% des jeux consoles sortent sur PC.
    En plus, tout le catalogue Steam sera dispo.

    Mais attendons d'abord de voir le prix, car elle est quand même moins puissante que les consoles, si je ne me trompe pas.
    Mais elle aura quand même tout les avantages d'un PC : Mods, Choix des paramètres graphique, Lock de FPS, Online gratos, etc...

    Mais bien sur, pour ceux qui ont un PC Gamer, cela n'aura aucun intérêts.
    negan posted the 11/23/2025 at 01:30 PM
    Ceux qui imaginer la Steam machine comme étant l'arrivée d'un nouvel acteur durable dans les consoles de salon vont voir flou.
    jenicris posted the 11/23/2025 at 01:34 PM
    negan ça c'est vrai par contre
    jenicris posted the 11/23/2025 at 01:39 PM
    liberty ils ont pas les moyens des autres constructeurs non plus. Ils ont beau avoir de la tune ils sont 336 chez Valve

    adamjensen a voir déjà d'après ce que j'ai lu, les plus gros jeux multijoueurs ne pourront pas être jouer dessus a cause de l'anti-cheat.
    Et pour les AAA a voir également avec ces 8 go de Vram pour les prochaines années.
    Donc que les consoles ne servent plus rien mouais. Notamment la PS5 et XSX n'ont pas ces soucis
    adamjensen posted the 11/23/2025 at 01:50 PM
    jenicris
    Effectivement, pour les jeux avec anti cheat pour les personnes intéresser par le multi, ca pourrait être un problème.
    romgamer6859 posted the 11/23/2025 at 01:56 PM
    Elle sera trop chère pour attirer un public console, surtout vu sa puissance...

    Sur le papier c'est intéressant (steam os, catalogue...) mais c'est le prix qui est décisif
    jenicris posted the 11/23/2025 at 02:02 PM
    adamjensen

    romgamer6859 au moins on a l'officialisation qu'elle ne sera pas subventionné. Certains en doutait.
    mrponey posted the 11/23/2025 at 02:06 PM
    Je veux juste connaitre le prix de la manette
    brook1 posted the 11/23/2025 at 02:08 PM
    On serait sur le même prix qu'une PS5 Pro.
