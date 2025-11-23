Je pense que si vous assemblez un PC avec des composants et que vous obtenez un niveau de performance similaire, c'est dans cette fourchette de prix que nous visons. Idéalement, nous serions très compétitifs et proposerions une offre intéressante, mais nous travaillons actuellement à l'améliorer. Pour l'instant, il est difficile d'avoir une idée précise du prix final car de nombreux facteurs (hausse des composants comme la mémoire, tarifs US...)externes entrent en jeu.

Mais il ne s'agira pas d'un appareil subventionné, comme si Valve allait accepter une grosse perte pour accroître sa part de marché ou sa catégorie, n'est-ce pas ? »



Non, c'est plus conforme à ce que l'on peut attendre du marché actuel des PC.

Cela vient d'une interview de Valve:Pour le prix :En résumé :1.) Valve ne subventionne pas cet appareil. Son objectif est de concurrencer les autres PC en misant sur des fonctionnalités distinctives, telles que la prise en charge Bluetooth, le démarrage rapide et le système d'exploitation.2.) La Steam Machine ne sera livrée avec aucun nouveau jeu Valve. Autrement dit, il n'y aura pas d'« exclusivité HL3 ». Vous pouvez toutefois choisir de la faire livrer avec leur nouvelle manette.3.) Ils n'excluent aucune possibilité en termes d'évolutivité des performances pour les futurs modèles. Ils envisageraient de fabriquer un modèle plus performant s'il y avait une demande.4.) L'une des principales motivations derrière le développement de la Steam Machine est d'améliorer la compatibilité de SteamOS avec davantage de configurations matérielles, dans le but de le rendre encore plus largement disponible à l'avenir.5.) Autre aperçu de la petite taille de Valve en tant qu'entreprise : une remarque spontanée selon laquelle seulement quatre personnes gèrent l'ensemble de la campagne marketing, y compris la rédaction des scripts, pour ce produit.6.) Ils essaient de s'assurer que la machine dispose de toute l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'anti-triche, mais ce sera finalement aux éditeurs de fournir le support pour SteamOS.