Selon ce que rapporte VideoCardz, des posts sur le forum chinois Board Channel suggèrent qu'AMD a clairement indiqué en interne qu'elle allait ajuster les prix de ses GPU sur tous les modèles, bien que le moment précis et le montant restent à confirmer.AMD aurait légèrement augmenté les prix de sa gamme de GPU en octobre, mais n'a pas répercuté les coûts sur les clients. Cependant, la prochaine augmentation est suffisamment importante pour qu'AMD et/ou ses partenaires ne puissent pas absorber le coût, il sera donc répercuté sur l'acheteur.Le contexte est celui d'un marché DRAM soumis à une forte pression due à la demande en Al et aux commandes en gros des grands acheteurs. Des rapports récents indiquent que les prix des modules DDR5 ont augmenté de près de 60 % depuis septembre, les modules serveur de 32 Go passant de 149 à 239 dollars américains, et les prix contractuels des DRAM en général augmentant d'environ 170 % d'une année sur l'autre. Le GDDR6 utilisé dans les cartes graphiques a également connu des hausses d'environ 30 %, les fonderies et les fournisseurs de mémoire réorientant leurs capacités vers les produits DDR5, HBM et IA pour serveurs.Lonely City Hardware sur Weibo (via harukaze5719 sur X) précise : « La gamme de GPU d'AMD a déjà subi une augmentation de prix vers octobre, mais celle-ci était modérée et n'a donc pas encore eu d'impact significatif sur le coût des cartes graphiques sur le marché. »AMD envisagerait une hausse des prix de ses GPU face à la pénurie de mémoire qui s'aggrave et aux chances de trouver des offres intéressantes sur les cartes graphiques lors du Black Friday qui s'amenuisent.