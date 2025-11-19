profile
[RUMEUR] AMD prévoirait d'augmenter fortement le prix de ses cartes graphiques à cause de l'IA
Selon ce que rapporte VideoCardz, des posts sur le forum chinois Board Channel suggèrent qu'AMD a clairement indiqué en interne qu'elle allait ajuster les prix de ses GPU sur tous les modèles, bien que le moment précis et le montant restent à confirmer.

AMD aurait légèrement augmenté les prix de sa gamme de GPU en octobre, mais n'a pas répercuté les coûts sur les clients. Cependant, la prochaine augmentation est suffisamment importante pour qu'AMD et/ou ses partenaires ne puissent pas absorber le coût, il sera donc répercuté sur l'acheteur.

Le contexte est celui d'un marché DRAM soumis à une forte pression due à la demande en Al et aux commandes en gros des grands acheteurs. Des rapports récents indiquent que les prix des modules DDR5 ont augmenté de près de 60 % depuis septembre, les modules serveur de 32 Go passant de 149 à 239 dollars américains, et les prix contractuels des DRAM en général augmentant d'environ 170 % d'une année sur l'autre. Le GDDR6 utilisé dans les cartes graphiques a également connu des hausses d'environ 30 %, les fonderies et les fournisseurs de mémoire réorientant leurs capacités vers les produits DDR5, HBM et IA pour serveurs.


Lonely City Hardware sur Weibo (via harukaze5719 sur X) précise : « La gamme de GPU d'AMD a déjà subi une augmentation de prix vers octobre, mais celle-ci était modérée et n'a donc pas encore eu d'impact significatif sur le coût des cartes graphiques sur le marché. »

AMD envisagerait une hausse des prix de ses GPU face à la pénurie de mémoire qui s'aggrave et aux chances de trouver des offres intéressantes sur les cartes graphiques lors du Black Friday qui s'amenuisent.

https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-raise-gpu-prices-just-as-radeon-rx-9070-xt-finally-reaches-msrp
https://www.pcgamer.com/hardware/graphics-cards/amd-is-reportedly-planning-a-gpu-price-rise-as-the-memory-shortage-crisis-bites-and-odds-of-decent-black-friday-graphics-card-deals-look-increasingly-slim/
    posted the 11/19/2025 at 02:57 PM by jenicris
    comments (18)
    judebox posted the 11/19/2025 at 02:58 PM
    Et donc, quel rapport avec l'IA ?
    potion2swag posted the 11/19/2025 at 03:01 PM
    On est bien parti pour stagner techniquement pendant au moins 10 ans....

    judebox c'est dans l'article en source. La DRAM nécessaire à la production de GPU est en forte hausse de prix à cause des demandes liés à l'IA.
    jenicris posted the 11/19/2025 at 03:02 PM
    judebox Le contexte est celui d'un marché DRAM soumis à une forte pression due à la demande en Al et aux commandes en gros des grands acheteurs. Des rapports récents indiquent que les prix des modules DDR5 ont augmenté de près de 60 % depuis septembre, les modules serveur de 32 Go passant de 149 à 239 dollars américains, et les prix contractuels des DRAM en général augmentant d'environ 170 % d'une année sur l'autre. Le GDDR6 utilisé dans les cartes graphiques a également connu des hausses d'environ 30 %, les fonderies et les fournisseurs de mémoire réorientant leurs capacités vers les produits DDR5, HBM et IA pour serveurs.
    supasaiyajin posted the 11/19/2025 at 03:08 PM
    C'est le moment d'acheter une RX9070XT.
    pcsw2 posted the 11/19/2025 at 03:09 PM
    Du coup ca peux se répercuter sur les consoles utilisant les meme tech ?
    jaysennnin posted the 11/19/2025 at 03:13 PM
    supasaiyajin ou une 5070 même de base, qui est pas trop dégueu comme carte malgré la mauvais presse qu'elle a

    Sinon AMD et Nvidia peuvent aller se faire enculer, dommage que intel soit un peu à la traine, ils ont des cartes avec un très bon rapport qualité prix (qui l'eut cru?)
    shinz0 posted the 11/19/2025 at 03:15 PM
    supasaiyajin ou une RTX 5070 Ti
    akinen posted the 11/19/2025 at 03:27 PM
    IA, ou Isabelle ARNAQUE, fille de Jean-Michel CRYPTO et de Janine COVID.

    Ils ont tous bon dos
    sussudio posted the 11/19/2025 at 03:28 PM
    Je suis encore avec ma RX 6400 low profile et une GTX 1050 Ti donc vu mon usage (je joue quasiment plus mais j'ai de quoi faire tourner une infinité de jeux), je me sent pas concerné mais clairement ça part dans un sens où disposer d'un PC et d'une console de jeu à l'avenir sera de plus en plus un luxe.

    Tant mieux si ça stagne techniquement, on rentabilisera nos GPU facilement comme ça.
    51love posted the 11/19/2025 at 03:31 PM
    supasaiyajin vu l'intégration du FSR4 et des différentes technologies AMD dans les jeux, perso j'ai du mal a voir l'intérêt de mettre un GPU AMD dans une tour (compatibilité réduite avec les emulateurs aussi).

    Le fait que Nvidia malheureusement cannibalise les GPU pr le gaming PC, ça aide pas non plus la bonne optimisation des expériences sur du matos AMD...
    altendorf posted the 11/19/2025 at 03:52 PM
    Le prix va piquer pour tout le monde.
    onimusha posted the 11/19/2025 at 04:06 PM
    sussudio
    et puis on atteint une limite en matiére de graphisme, c'est suffisant et plus besoin de se ruiner pour un poil de uc en plus !
    richterbelmont posted the 11/19/2025 at 04:20 PM
    51love
    Quels emulateurs ?
    Je n'ai pas de soucis pourtant j'ai un Gpu AMD...
    thauvinho posted the 11/19/2025 at 04:22 PM
    J'ai craqué pour une 5080 récemment, j'hésitais à attendre les Super mais je crois avoir bien fait finalement
    torotoro59 posted the 11/19/2025 at 04:31 PM
    akinen t'as oublié tonton Luke Raine
    51love posted the 11/19/2025 at 04:38 PM
    richterbelmont alors c'est de façon globale, les emulateurs sont réputés pour être plus stable, avec moins de glitch sur GPU Nvidia.

    Après j'ai pas testé moi meme vu que je suis chez les verts, mais j'ai régulièrement vu des soucis sur AMD, pas forcément des trucs ultra critiques non plus.

    Après si tu joues bcp sur emulateur et que tu as très peu de soucis, cest bon a savoir
    thedoctor posted the 11/19/2025 at 04:50 PM
    pcsw2 Oui.
    judebox posted the 11/19/2025 at 05:00 PM
    jenicris potion2swag Thanks ! Et c'est bien de l'avoir ajouté dans l'article
