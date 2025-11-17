Jeux Video

GG à Benzies pour sa totale catastrophe MindsEye, à Nintendo pour son manuel payant, à Bubsy qui reste Bubsy, et enfin à Hunter x Hunter parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux.1) MindsEye (37)2) Tamagotchi Plaza (43)3) Ambulance Life : Pandemic Simulator (44)4) Scar-Lead Salvation (44)5) Captain Blood (40)6) Neptunia Riders VS Dogoos (51)7) Hunter x Hunter : Nen x Impact (53)8 ) Bubsy Collection (53)9) Nintendo Switch 2 Welcome Tour (54)10) Fast & Furious : Arcade Edition (55)(mais en vrai, MindsEye, j'attends une sortie PS Plus ou Game Pass car je suis curieux quand même