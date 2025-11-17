GG à Benzies pour sa totale catastrophe MindsEye, à Nintendo pour son manuel payant, à Bubsy qui reste Bubsy, et enfin à Hunter x Hunter parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux.
1) MindsEye (37)
2) Tamagotchi Plaza (43)
3) Ambulance Life : Pandemic Simulator (44)
4) Scar-Lead Salvation (44)
5) Captain Blood (40)
6) Neptunia Riders VS Dogoos (51)
7) Hunter x Hunter : Nen x Impact (53)
8 ) Bubsy Collection (53)
9) Nintendo Switch 2 Welcome Tour (54)
10) Fast & Furious : Arcade Edition (55)
(mais en vrai, MindsEye, j'attends une sortie PS Plus ou Game Pass car je suis curieux quand même
)
Ce chef d œuvre incompris.
Bubsy Collection (53)
Il aurais mieux fait de resté sur 16 bit son retour fais mal.
Fast and furious est 280.
Drag X Drive est 273.
bon j'comprend mais n°1 c'est pas un peu exagéré ?
9) Nintendo Switch 2, j'ai cru la console
Sinon ça aurait pu
Oubliable définitivement, mais j'ai joué à bien pire.
https://www.metacritic.com/game/football-manager-26/
Et j'y joue depuis des décennies et ca a toujours été un jeu solide et ultra complet, jamais été aussi décu de voir 2 ans de développement digne d'un projet amateur, à peine tester, à peine jouer, avec l'interface la plus pourri de l'univers pour un jeu de gestion avec plein de menus.
Et ca compte sur les ultra fans pour faire les remontées de bugs par milliers, des retours sur l'interface catastrophique...
A peine croyable de voir un retour en arrière aussi catastrophique...