Metacritic : les pires jeux de 2025
Jeux Video


GG à Benzies pour sa totale catastrophe MindsEye, à Nintendo pour son manuel payant, à Bubsy qui reste Bubsy, et enfin à Hunter x Hunter parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux.

1) MindsEye (37)
2) Tamagotchi Plaza (43)
3) Ambulance Life : Pandemic Simulator (44)
4) Scar-Lead Salvation (44)
5) Captain Blood (40)
6) Neptunia Riders VS Dogoos (51)
7) Hunter x Hunter : Nen x Impact (53)
8 ) Bubsy Collection (53)
9) Nintendo Switch 2 Welcome Tour (54)
10) Fast & Furious : Arcade Edition (55)


(mais en vrai, MindsEye, j'attends une sortie PS Plus ou Game Pass car je suis curieux quand même )
    posted the 11/17/2025 at 08:55 AM by shanks
    comments (12)
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 09:16 AM
    Nintendo Switch 2 Welcome Tour (54)

    Ce chef d œuvre incompris.

    Bubsy Collection (53)

    Il aurais mieux fait de resté sur 16 bit son retour fais mal.
    rogeraf posted the 11/17/2025 at 09:25 AM
    Pas d'accord Shanks pour Bubsy (the amazing) collection, les joueurs Steam lui ont mis 4,5 sur 5 ce qui est merité. Quand on aime les veilleries, one ne compte pas
    thelastone posted the 11/17/2025 at 10:42 AM
    HxH mérité tellement mieux
    5120x2880 posted the 11/17/2025 at 10:46 AM
    Hunter Hunter aurait mérité une place plus haute effectivement, juste derrière MindsEye
    guiguif posted the 11/17/2025 at 10:50 AM
    Lost Soul Aside ne sera donc pas aux cotés des loosers
    cyr posted the 11/17/2025 at 12:00 PM
    J'en ai fait aucun. J'ai échappé au pire.
    akinen posted the 11/17/2025 at 12:05 PM
    guiguif il est 269eme du top console par contre.

    Fast and furious est 280.

    Drag X Drive est 273.
    marcelpatulacci posted the 11/17/2025 at 12:20 PM
    1) MindsEye

    bon j'comprend mais n°1 c'est pas un peu exagéré ?

    9) Nintendo Switch 2, j'ai cru la console
    kikoo31 posted the 11/17/2025 at 12:55 PM
    marcelpatulacci pire jeux pas console
    Sinon ça aurait pu
    gasmok2 posted the 11/17/2025 at 12:59 PM
    Je l'ai fait Mindseye et vous savez quoi? Après toutes les mises à jour, j'ai pas passé un mauvais moment.
    Oubliable définitivement, mais j'ai joué à bien pire.
    pimoody posted the 11/17/2025 at 01:04 PM
    Dommage pour Hunter x Hunter
    sandman posted the 11/17/2025 at 01:15 PM
    j'en profite pour rajouter un des jeux les plus attendus de l'année qui se tape un 2.7 user. Une honte complète de sortir un jeu dans cet état

    https://www.metacritic.com/game/football-manager-26/ />
    Et j'y joue depuis des décennies et ca a toujours été un jeu solide et ultra complet, jamais été aussi décu de voir 2 ans de développement digne d'un projet amateur, à peine tester, à peine jouer, avec l'interface la plus pourri de l'univers pour un jeu de gestion avec plein de menus.
    Et ca compte sur les ultra fans pour faire les remontées de bugs par milliers, des retours sur l'interface catastrophique...

    A peine croyable de voir un retour en arrière aussi catastrophique...
