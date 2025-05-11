accueil
shanks
shanks
articles : 2011
2011
shanks
Déçu par DBZ Sparking Zero ? Le vrai messie arrive !
Jeux Video
Ayons maintenant une pensée pour les parents qui vont voir leur gosse hurler à la mort jusqu'à ce que la carte bleue soit sortie pour payer cette collab
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/05/2025 at 10:38 AM by shanks
shanks
comments (
12
)
rogeraf
posted
the 11/05/2025 at 10:43 AM
Pauvre DBZ ... Ils les ont massacrés nos héros là.
Edition Apericube
thelastone
posted
the 11/05/2025 at 10:52 AM
Cool pour Minecraft je trouve
liberty
posted
the 11/05/2025 at 10:52 AM
Shanks
allez a d'autres ! Je sais que tu l'as ajouté ! Encore une raison pour passer du temps avec les enfants et la passion pour Dragon Ball... Le seul bémol je pense qu'il n'y a pas les musiques de Dragon Ball, mais je chipote
draven86
posted
the 11/05/2025 at 10:56 AM
????
shanks
posted
the 11/05/2025 at 10:57 AM
liberty
Alors perso, les miens ne jouent plus à Minecraft.
L'un a été converti aux Soulsborne (il a platiné tout ce qui existe chez FromSoftware), et le deuxième est en train de suivre.
cyr
posted
the 11/05/2025 at 10:57 AM
Ça rend bien.
liberty
posted
the 11/05/2025 at 11:03 AM
shanks
qu'as tu fais !!!!! Mon Dieu !!!! il a créé des supers players !
C'est pas eux qui vont quémander un ''mode facile ''
akinen
posted
the 11/05/2025 at 11:07 AM
J’ai vu avec hier. J’étais consterné. J’imagine même pas la culture videoludique des gamins biberonnés à un seul et unique jeu (minecraft, roblox, Fortnite, COD).
Quelle indignité…
5120x2880
posted
the 11/05/2025 at 11:18 AM
Qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là ?
shao
posted
the 11/05/2025 at 11:50 AM
C'est Dragon Cube Z du coup non?
edgar
posted
the 11/05/2025 at 12:09 PM
shanks
Et tu peux être fier d’eux !
Ils sont clairement dans le droit chemin
Le monde vidéo-ludique a encore de beaux jours devant lui avec une nouvelle génération de ce calibre, bravo !
icebergbrulant
posted
the 11/05/2025 at 12:42 PM
Encore ce jeu de drogué !
Encore ce jeu de camé hahahaaaaaa !
