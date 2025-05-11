profile
Déçu par DBZ Sparking Zero ? Le vrai messie arrive !
Jeux Video


Ayons maintenant une pensée pour les parents qui vont voir leur gosse hurler à la mort jusqu'à ce que la carte bleue soit sortie pour payer cette collab
    posted the 11/05/2025 at 10:38 AM by shanks
    comments (12)
    rogeraf posted the 11/05/2025 at 10:43 AM
    Pauvre DBZ ... Ils les ont massacrés nos héros là.
    Edition Apericube
    thelastone posted the 11/05/2025 at 10:52 AM
    Cool pour Minecraft je trouve
    liberty posted the 11/05/2025 at 10:52 AM
    Shanks allez a d'autres ! Je sais que tu l'as ajouté ! Encore une raison pour passer du temps avec les enfants et la passion pour Dragon Ball... Le seul bémol je pense qu'il n'y a pas les musiques de Dragon Ball, mais je chipote
    draven86 posted the 11/05/2025 at 10:56 AM
    ????
    shanks posted the 11/05/2025 at 10:57 AM
    liberty
    Alors perso, les miens ne jouent plus à Minecraft.

    L'un a été converti aux Soulsborne (il a platiné tout ce qui existe chez FromSoftware), et le deuxième est en train de suivre.
    cyr posted the 11/05/2025 at 10:57 AM
    Ça rend bien.
    liberty posted the 11/05/2025 at 11:03 AM
    shanks qu'as tu fais !!!!! Mon Dieu !!!! il a créé des supers players !
    C'est pas eux qui vont quémander un ''mode facile ''
    akinen posted the 11/05/2025 at 11:07 AM
    J’ai vu avec hier. J’étais consterné. J’imagine même pas la culture videoludique des gamins biberonnés à un seul et unique jeu (minecraft, roblox, Fortnite, COD).

    Quelle indignité…
    5120x2880 posted the 11/05/2025 at 11:18 AM
    Qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là ?
    shao posted the 11/05/2025 at 11:50 AM
    C'est Dragon Cube Z du coup non?
    edgar posted the 11/05/2025 at 12:09 PM
    shanks

    Et tu peux être fier d’eux !

    Ils sont clairement dans le droit chemin

    Le monde vidéo-ludique a encore de beaux jours devant lui avec une nouvelle génération de ce calibre, bravo !
    icebergbrulant posted the 11/05/2025 at 12:42 PM
    Encore ce jeu de drogué !
    Encore ce jeu de camé hahahaaaaaa !
