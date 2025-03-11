Jeux Video

- Universal a lâché un beau billet pour que la première bande-annonce de Super Mario Galaxy soit proposée dans les salles avant les séances de deux gros films tout public de fin d'année : Wicked 2 (21 novembre) et Zootopia 2 (26 novembre).

Étonnant que le trailer en question ne soit pas proposée en marge d'un Direct dédié comme pour le premier film.

Nan parce que, Mario Galaxy 1 & 2 et un portage de Mario Wonder, c'est pour l'instant pas bien extra pour les 40 ans du plombier...