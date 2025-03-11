profile
[RUMEUR] Première BA de Super Mario Galaxy en approche
Jeux Video
Selon MyTimesToShine :

- Universal a lâché un beau billet pour que la première bande-annonce de Super Mario Galaxy soit proposée dans les salles avant les séances de deux gros films tout public de fin d'année : Wicked 2 (21 novembre) et Zootopia 2 (26 novembre).
- Évidemment, la bande-annonce sera simultanément lâchée sur Youtube & co.

Étonnant que le trailer en question ne soit pas proposée en marge d'un Direct dédié comme pour le premier film.
Nan parce que, Mario Galaxy 1 & 2 et un portage de Mario Wonder, c'est pour l'instant pas bien extra pour les 40 ans du plombier...
    posted the 11/03/2025 at 03:18 PM by shanks
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 11/03/2025 at 03:19 PM
    Quand on voit l'annonce autour de Animal Crossing, tout est possible de la part de Nintendo.
    zephon posted the 11/03/2025 at 03:19 PM
    vu le succès annoncé de zootopia 2 je suis pas étonnée.
    jacquescechirac posted the 11/03/2025 at 03:44 PM
    Inchallah John's un Mario galaxy 3 bientôt bordel !
    J'ai 100% le premier avec la compil' là, j'ai adoré
    mrvince posted the 11/03/2025 at 03:48 PM
    On s'en tape du film. On veut un 3 en JV.
    cyr posted the 11/03/2025 at 03:52 PM
    zephon curieusement, je regarde pas les walt disney avec un 2 dans le titre, mais celui la je vais aller le voir.
    cyr posted the 11/03/2025 at 03:54 PM
    Mais comment je m'en cogne du film super mario galaxy.
