Je me suis amusé à faire une comparaison entre Kirby Air Ride (sortie en 2002 sur GameCube) et Kirby Air Riders (sortie en 2025 sur Switch 2), de plus nous étions en €.Je fais cette comparaison car Sakurai a déclaré :"Aucun DLC n’est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne prévois pas d'en faire une série au long cours" donc ça veut dire que c'est comme à l'époque de la sortie sur GameCube (jeu entier sans rien de plus).60€ Vs 80€Le taux horaire au SMIC en 2002 :Brut : 8,03 € / Net : 6,30€ (environ)SMIC horaire net : environ 6,30 €Le taux horaire au SMIC en 2025 :Brut : 11,88 € / Net : 9,40 € (environ)Donc ça veut dire que :Pour acheter Kirby Air Ride il fallait 10 Heures aujourd'hui pour acheter Kirby Air Riders il faut 8,5 Heures.Il y a une chose que l'on oublie : les joueurs achetaient leurs jeux bien plus souvent dans un magasin de jeux vidéo, qui ne pouvait pas se permettre de baisser leur marge comme le font une grande surface ou un site en ligne aujourd'hui.Donc on peut dès la sortie trouvé Kirby Air Riders à 60€.Dans ce cas il faut 6,4H pour avoir accès au jeu au lieu de 10H en 2002Je reprécise, c'est pour un jeu en sortie physique complet sans DLC (à payer par la suite).Sur la base du SMIC horaire