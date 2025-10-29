Je me suis amusé à faire une comparaison entre Kirby Air Ride (sortie en 2002 sur GameCube) et Kirby Air Riders (sortie en 2025 sur Switch 2), de plus nous étions en €.
Je fais cette comparaison car Sakurai a déclaré :
"Aucun DLC n’est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne prévois pas d'en faire une série au long cours" donc ça veut dire que c'est comme à l'époque de la sortie sur GameCube (jeu entier sans rien de plus).
60€ Vs 80€
Le taux horaire au SMIC en 2002 :
Brut : 8,03 € / Net : 6,30€ (environ)
SMIC horaire net : environ 6,30 €
Le taux horaire au SMIC en 2025 :
Brut : 11,88 € / Net : 9,40 € (environ)
Donc ça veut dire que :
Pour acheter Kirby Air Ride il fallait 10 Heures aujourd'hui pour acheter Kirby Air Riders il faut 8,5 Heures.
Il y a une chose que l'on oublie : les joueurs achetaient leurs jeux bien plus souvent dans un magasin de jeux vidéo, qui ne pouvait pas se permettre de baisser leur marge comme le font une grande surface ou un site en ligne aujourd'hui.
Donc on peut dès la sortie trouvé Kirby Air Riders à 60€.
Dans ce cas il faut 6,4H pour avoir accès au jeu au lieu de 10H en 2002
Je reprécise, c'est pour un jeu en sortie physique complet sans DLC (à payer par la suite).
Sur la base du SMIC horaire
Donc bon il peut être complet les gens font des choix et le prix de 80 euros est rédhibitoire faut pas se leurrer.
Et dans l'esprit des gens Kirby n'est pas une grosse licence et ils mettront plus facilement 80 boules dans un Pokémon ou Zelda que ce jeu.
De plus il serait plus intéressant d'avoir une comparaison fasse au pouvoir d'achat qui lui a drastiquement baisser vu que tout augmente. Y a 10 ans je pouvais m'acheter plus de jeux vidéo a la fin du mois qu'aujourd'hui
Tout le monde attend le retour de starfox, Startropics, F-zero, golden sun mais surprises surprise mon cher Marcel Beliveau c'est kirbyyy.
Bon au moins cest un projet rapidos. Sakurai pourra bosser sur un jeu plis attendu par les fan.
battossai quand tu écris "Et dans l'esprit des gens Kirby n'est pas une grosse licence et ils mettront plus facilement 80 boules dans un Pokémon ou Zelda que ce jeu." c'était déjà le cas à l'époque.
Si le smic a augmenté c'est totalement logique que le prix du jeu ait augmenté. Donc bravo : but contre ton camp
Dans mon approche, où je me base sur le temps de travail nécessaire pour acheter le jeu, ça reste pertinent.
C'était déjà le cas mais aujourd'hui si les jeux vidéos sont chers et les gens doivent faite des choix.
Si tu as le nouveau Pokémon et un nouveau Kirby pour 80 euros les gens vont se diriger vers Pokémon car licence connue et ne vont pas prendre le risque de débourser une telle somme pour un "petit jeu" dans leur esprit quelque soit le contenu qu'il propose.
Au moins MK World, certes le prix est honteux également mais techniquement c'est largement au dessus
J'ai de quoi m'acheter ce qu'il me plaît mais non 80 euros pour un jeu pour moi c'est cher.
Et si on prend ton raisonnement se dire je "trime" 10 heures au boulot pour me payer Kirby bah ça donne encore moins envie.
J’ai une sensibilité plus forte quand quelqu’un dit "c’est cher", car c’est réellement compliqué pour elle.
Déjà, une personne au SMIC horaire n’a pas vraiment à se dire ça, comme je l’explique dans mon article.
Mais surtout, on se le dit pas à chaque fois et pourtant c’est valable pour tout.