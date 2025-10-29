profile
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
all
Prix Kirby "Air ride(rs)" : 2002 vs 2025, étonnant non ?
Je me suis amusé à faire une comparaison entre Kirby Air Ride (sortie en 2002 sur GameCube) et Kirby Air Riders (sortie en 2025 sur Switch 2), de plus nous étions en €.

Je fais cette comparaison car Sakurai a déclaré :
"Aucun DLC n’est prévu. Tout le contenu est là. Et je ne prévois pas d'en faire une série au long cours" donc ça veut dire que c'est comme à l'époque de la sortie sur GameCube (jeu entier sans rien de plus).


60€ Vs 80€

Le taux horaire au SMIC en 2002 :
Brut : 8,03 € / Net : 6,30€ (environ)
SMIC horaire net : environ 6,30 €
http://cgtsocotec.free.fr/on-parle/salaire-minimum.htm
Le taux horaire au SMIC en 2025 :
Brut : 11,88 € / Net : 9,40 € (environ)
https://www.urssaf.fr/accueil/outils-documentation/taux-baremes/montant-smic.html

Donc ça veut dire que :
Pour acheter Kirby Air Ride il fallait 10 Heures aujourd'hui pour acheter Kirby Air Riders il faut 8,5 Heures.

Il y a une chose que l'on oublie : les joueurs achetaient leurs jeux bien plus souvent dans un magasin de jeux vidéo, qui ne pouvait pas se permettre de baisser leur marge comme le font une grande surface ou un site en ligne aujourd'hui.

Donc on peut dès la sortie trouvé Kirby Air Riders à 60€.
Dans ce cas il faut 6,4H pour avoir accès au jeu au lieu de 10H en 2002

Je reprécise, c'est pour un jeu en sortie physique complet sans DLC (à payer par la suite).
Sur la base du SMIC horaire
    posted the 10/29/2025 at 05:10 PM by nicolasgourry
    comments (16)
    octobar posted the 10/29/2025 at 05:32 PM
    ok
    battossai posted the 10/29/2025 at 05:33 PM
    Ouais en 2002 pour 100 euros tu pouvais acheter Kirby et faire un demi-plein de courses maintenant pour la même somme tu achètes Kirby et 2 steaks..

    Donc bon il peut être complet les gens font des choix et le prix de 80 euros est rédhibitoire faut pas se leurrer.

    Et dans l'esprit des gens Kirby n'est pas une grosse licence et ils mettront plus facilement 80 boules dans un Pokémon ou Zelda que ce jeu.
    shirou posted the 10/29/2025 at 05:34 PM
    Le smic peut être un indicateur mais ça fait pas tout. Les salaires ne sont pas indexé sur le smic. La majorité d'entre eux n'ont pas évolué aussi vite et se font aujourd'hui "rattrapé" par celui-ci.

    De plus il serait plus intéressant d'avoir une comparaison fasse au pouvoir d'achat qui lui a drastiquement baisser vu que tout augmente. Y a 10 ans je pouvais m'acheter plus de jeux vidéo a la fin du mois qu'aujourd'hui
    amario posted the 10/29/2025 at 05:35 PM
    t'as oublié que le pouvoir d'achat a diminué du fait de l'augmentation de l'énergie, loyer, bouffe.... donc moins d'argent pour les activités, donc jeu moins abordable. Ce n'est pas juste une question de taux horaire et de temps de travail.
    marcelpatulacci posted the 10/29/2025 at 05:51 PM
    Riders c'est une suite ou remaster de Ride ?
    ducknsexe posted the 10/29/2025 at 05:56 PM
    On constate surtout la priorité de nintendo qui demande a sakurai de nous sortir une veillerie du placard refait a neuf. Les mec sont des génies

    Tout le monde attend le retour de starfox, Startropics, F-zero, golden sun mais surprises surprise mon cher Marcel Beliveau c'est kirbyyy.

    Bon au moins cest un projet rapidos. Sakurai pourra bosser sur un jeu plis attendu par les fan.
    jaybo posted the 10/29/2025 at 05:59 PM
    La conversation peut être sans fin, tant la tendance à se plaindre sans cesse,et râler parce que les jeux vidéos sont trop chers dans l'absolu, est forte. En effet, la vie est plus dure pour tout le monde. Néanmoins, le raisonnement de Nicolasgourry tient la route. Pour faire une comparaison "à coût de la vie constant", il faut, rigoureusement, tenir compte de l'inflation (augmentation générale des prix). Cela sert à comparer en Euros constants plutôt qu'en Euros courants. Si on déflate 80€ de 2025 pour le ramener au coût de la vie de 2002, on obtient 52,2€. Ce qui veut dire qu'un jeu à 80 € en 2025 est ~13 % moins cher en termes réels qu’un jeu à 60 € en 2002.
    masharu posted the 10/29/2025 at 06:00 PM
    marcelpatulacci Un nouvel opus avec de nouveaux contenus.
    nicolasgourry posted the 10/29/2025 at 06:07 PM
    jaybo Ce que je dis dans l’article et ce que tu expliques se complète, mais sous un angle différent.

    battossai quand tu écris "Et dans l'esprit des gens Kirby n'est pas une grosse licence et ils mettront plus facilement 80 boules dans un Pokémon ou Zelda que ce jeu." c'était déjà le cas à l'époque.
    ippoyabukiki posted the 10/29/2025 at 06:09 PM
    Sauf que le smic horaire est basé sur l'inflation donc ton resonnement n'a pas de sens. Utilise le simulateur de l'insee pour voir l'équivalent niveau pouvoir d'achat.
    Si le smic a augmenté c'est totalement logique que le prix du jeu ait augmenté. Donc bravo : but contre ton camp
    nicolasgourry posted the 10/29/2025 at 06:15 PM
    ippoyabukiki
    Dans mon approche, où je me base sur le temps de travail nécessaire pour acheter le jeu, ça reste pertinent.
    battossai posted the 10/29/2025 at 06:23 PM
    nicolasgourry
    C'était déjà le cas mais aujourd'hui si les jeux vidéos sont chers et les gens doivent faite des choix.

    Si tu as le nouveau Pokémon et un nouveau Kirby pour 80 euros les gens vont se diriger vers Pokémon car licence connue et ne vont pas prendre le risque de débourser une telle somme pour un "petit jeu" dans leur esprit quelque soit le contenu qu'il propose.
    nicolasgourry posted the 10/29/2025 at 06:30 PM
    battossai J’ai compris, mais c’est souvent le cas avec des jeux à un prix similaire, quelle que soit l’époque. De plus, comme je l’ai montré dans l’article, "cher" est un terme vague, car tout dépend du nombre d’heures travaillées dans le mois et du taux horaire, quelle que soit l’époque aussi.
    lz posted the 10/29/2025 at 06:33 PM
    80€ pour un jeu ultra daté techniquement, genre niveau Wii HD ...

    Au moins MK World, certes le prix est honteux également mais techniquement c'est largement au dessus
    battossai posted the 10/29/2025 at 06:37 PM
    nicolasgourry

    J'ai de quoi m'acheter ce qu'il me plaît mais non 80 euros pour un jeu pour moi c'est cher.

    Et si on prend ton raisonnement se dire je "trime" 10 heures au boulot pour me payer Kirby bah ça donne encore moins envie.
    nicolasgourry posted the 10/29/2025 at 06:58 PM
    battossai
    J’ai une sensibilité plus forte quand quelqu’un dit "c’est cher", car c’est réellement compliqué pour elle.
    Déjà, une personne au SMIC horaire n’a pas vraiment à se dire ça, comme je l’explique dans mon article.
    Mais surtout, on se le dit pas à chaque fois et pourtant c’est valable pour tout.
