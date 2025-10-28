Non ce n'est pas un titre à clique, et si la next gen c'est sur Xbox que ça se passe?Bon perso je suis pas de tout pressé pour la next gen, mais y'as pas de mal à faire des reflections cela dis vu que ça parle un peu aussi coté Sony et MSSi ces rumeurs sur le online gratuit se confirme, y'as pas Photo la prochaine Xbox va gober la PS6,-Online gratuit-Toute les exclues (sauf ceux de Nintendo mais on s'en branle et c'est pas dispo chez Sony non plus).-Beaucoup plus puissante que la PS6, ok elle sera plus cher mais tu fait le compte prix PS6 + 5 an d'abo PS+ ça revient au même donc voila, ça se trouve la Xbox sera moins cherBref contre toute attente avec tant de négativité coté Xbox, sans aucune ironie en tant que Pro S que je suis, mais la je vois bien une possibilité que Xbox sera la console next gen la plus intéressante, si cela se confirme le seul scenario ou Sony pourra rendre la PS6 plus alléchante c'est de 1- Arreter les portages PC et de 2- rendre le online gratuit. ou de 3- faut vraiment que la PS6 soit largement moins cher que la prochaine XBox avec genre un gap de 1500 à 2000 euros.Bref on verra, vous en pensez quoi?Sinon petite HS: Sinon je viens de réalisé un truc, c'est dingue que la Sarah Bond est plus stylé que 99% des persos féminins des jeux occidentaux