Enter The Fox
profile
foxstep
95
Likes
Likers
foxstep
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2002
visites since opening : 3349155
foxstep > blog
La next gen c'est sur Xbox que ça se passe!!!!
Non ce n'est pas un titre à clique, et si la next gen c'est sur Xbox que ça se passe?

Bon perso je suis pas de tout pressé pour la next gen, mais y'as pas de mal à faire des reflections cela dis vu que ça parle un peu aussi coté Sony et MS

Si ces rumeurs sur le online gratuit se confirme, y'as pas Photo la prochaine Xbox va gober la PS6,

-Online gratuit

-Toute les exclues (sauf ceux de Nintendo mais on s'en branle et c'est pas dispo chez Sony non plus).

-Beaucoup plus puissante que la PS6, ok elle sera plus cher mais tu fait le compte prix PS6 + 5 an d'abo PS+ ça revient au même donc voila, ça se trouve la Xbox sera moins cher


Bref contre toute attente avec tant de négativité coté Xbox, sans aucune ironie en tant que Pro S que je suis, mais la je vois bien une possibilité que Xbox sera la console next gen la plus intéressante, si cela se confirme le seul scenario ou Sony pourra rendre la PS6 plus alléchante c'est de 1- Arreter les portages PC et de 2- rendre le online gratuit. ou de 3- faut vraiment que la PS6 soit largement moins cher que la prochaine XBox avec genre un gap de 1500 à 2000 euros.

Bref on verra, vous en pensez quoi?





Sinon petite HS: Sinon je viens de réalisé un truc, c'est dingue que la Sarah Bond est plus stylé que 99% des persos féminins des jeux occidentaux

Foxstep
    tags : xbox next gen ??? ps6
    1
    Like
    Who likes this ?
    idd
    posted the 10/28/2025 at 11:32 AM by foxstep
    comments (50)
    mrponey posted the 10/28/2025 at 11:36 AM
    C'est ouf de se dire que les joueurs xbox se sont fait ouvrir le uc entre annulation et des jeux toujours en attentes gamepass plus cher et fin des exclus

    Mais ta un article qui pense qu'il vont tout cartonner...

    Les plus malins iront sur PC
    icebergbrulant posted the 10/28/2025 at 11:38 AM
    Online gratuit ?
    Mouais... je ne goberai pas ce mensonge

    Mais je rêverais que ce soit vrai, ça obligerait la concurrence à faire pareil ou pas
    zekk posted the 10/28/2025 at 11:38 AM
    Mouais, des rumeurs des fausses informations... c'est pas ça qui va me convaincre
    negan posted the 10/28/2025 at 11:38 AM
    Si ces rumeurs sur le online gratuit se confirme, y'as pas Photo la prochaine Xbox va gober la PS6,

    La guerre est terminé, la prochaine Xbox même avec l'ouverture des stores et le multi gratuit ne sera pas en concurrence avec la PS6 pour une raison simple le prix de la Xbox NextGen qui sera a minimum a 1000€.

    Par contre Playstation va devoir faire un truc pour justifier le multi payant car a l’ère du F2P c'est de moins en moins justifiable de devoir payer pour jouer en ligne.
    giru posted the 10/28/2025 at 11:39 AM
    Je doute sérieusement que le supposé online gratuit change quoi que ce soit au succès de la console. Surtout si la console elle-même est vendue au prix d'un PC.
    heracles posted the 10/28/2025 at 11:44 AM
    Foxstep Mais que t'arrive t-il
    zekk posted the 10/28/2025 at 11:45 AM
    et si la console a accès a steam, Sony sortira son propre store sur pc et ils enlèveront leur jeu sur steam...

    Vous rêvez, si vous pensez que Sony va vous laisser jouer à leur jeu comme ça sur Xbox.

    Surtout qu'il peuvent profiter en tant que constructeur de la stratégie multi de Xbox
    mizuki posted the 10/28/2025 at 11:46 AM
    Ce sera un pc avec un logo xbox quoi, donc la prochaine gen se passe sur pc
    ouroboros4 posted the 10/28/2025 at 11:46 AM
    On prend les mêmes et on recommence
    heracles posted the 10/28/2025 at 11:47 AM
    Sony a tout intérêt à vendre sa PS6 pour 500 euros maximum. Sinon je ne passerai jamais à la caisse personnellement. Puis bah j'ai déjà un pc sans doute déjà plus puissant que la future Xbox, donc j'ai déjà une Xbox xD
    foxstep posted the 10/28/2025 at 11:48 AM
    mrponey Le PC non merci, rien ne vaux une console


    Sinon les jeux Sony sont pas exclues non plus et tu pourra y jouer sur Xbox vu qu'elle aura Steam


    giru le bouche à oreille fera son effet, rien la commu des jeux de baston qui sont sur PS5 y'en a une masse il partirons direct chez XBox

    zekk Moi ça peux me convaincre, je paye 80 balles par an que pour jouer à Tekken 8 Online, c'est du vol de la part de Sony

    Moi si je peux acheter juste une putain console une bonne fois pour toute et j'aurais pas à me soucier d'abonnements à la con à tout va, c'est juste PARFAIT

    heracles Bah je suis réaliste c'est tout, je vois des choses que beaucoup voient pas (aprés chacun ses objectifs et priorités quand ils achetent une console mais vala)
    negan posted the 10/28/2025 at 11:49 AM
    zekk
    zekk publié le 28/10/2025 à 12:45
    et si la console a accès a steam, Sony sortira son propre store sur pc et ils enlèveront leur jeu sur steam...

    Bah si c'est une sorte de PC suffira de dl l'application Playstation plutôt que steam, c'est imparable Playstation pourra rien faire.
    fan2jeux posted the 10/28/2025 at 11:51 AM
    Encore faut il que cette gen demarre a fond avant de passer a la next
    heracles posted the 10/28/2025 at 11:51 AM
    foxstep Oui je blaguais je comprends très bien ton raisonnement. Le online gratuit c'est un bel argument d'appel. Après voilà faut aussi se dire que la "xbox next gen" n'est pas très importante. Le plus important à noter c'est que n'importe quel pc permet de profiter des services de Xbox d'après leur nouvelle vision, donc l'os windows 11 et l'app Xbox seront peaufinés en ce sens.
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 11:57 AM
    mrponey c'est justement un PC consolifié la next gen Xbox , et des partenaires types ASUS s'aproprieront sans doute cette aspect "consolifier"

    en somme les plus malin resteront sur XBOX en fait?! vu que de toute facon en restant ils SERONT sur un PC (consolifier)
    zekk posted the 10/28/2025 at 11:58 AM
    negan On verra bien, mais je reste dubitatif ou il te fouteront un abonnement pour pouvoir profiter de leur propre store, tu sais qu'ils en sont capable


    Après, je me méfie des rumeurs sur les consoles, on sait souvent ce que ça donne
    foxstep posted the 10/28/2025 at 11:59 AM
    heracles Oui si ça elle ressemblera trop à un PC c'est chaud, j'ai déja essayé j'aime pas basta, faut qu'elle soit proche niveau console niveau simplicité d'utilisation ect , j'ai pas trop le temps aux conneries drivers et cie je laisse ça aux chômeurs, je rendre le soir je lance mon jeu je veux y jouer j'ai vais pas m'amuser à me trimbaler 45 minutes à google comment faire fonctionner le bousin.

    La PS6 sera plus intéressante que pour ceux qui jouent uniquement à des jeux Solo, mais si tu joue au moins 1 ou 2 jeux en ligne voir plus, et que tu t'en fou des abonnements de con a la gamepass et ps+ , c'est méga interessant, et encore une fois le prix ne sera plus un argument car sur une durée de 5-7 ans les prix reviendrons au même si t’achète XBox ou PS6 + les abos
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 11:59 AM
    d'ailleurs
    c'est evident , ils voudront avoir quelque chose d'accessible
    perso j'imagine bien une Xbox next gen avec puissance plus ou moins equivalente a la Series X à 500/600€ et celle dont on parle actuellement la "Premium" à 1000€

    etant donné que meme Asus avec une ROG Xbox ALLY totalement niche (bien + que n'importe quelle xbox de salon) l'a fait ,on a une ROG Xbox ALLY à 600€ et une ROG Xbox ALLY X à 900€ , et pour la retro c'est simple le Xbox PC à 500/600€ aura une retro Series S , tandis que le PC à 1000€ ce sera de la retro Series X , comme ce qui est fait actuellement (XSS retro ONE S , XSX retro ONE X)
    akinen posted the 10/28/2025 at 12:00 PM
    Et vous en redemandez ? Eh ben, vous étonnez pas la prochaine fois
    negan posted the 10/28/2025 at 12:01 PM
    zekk Après, comme tu dis plus haut, c'est encore tôt pour savoir, ça sort en 2027 donc on verra bien l'année prochaine les informations qui commenceront à arriver.
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:02 PM
    negan une alternative moins cher est non seulement possible , mais fortement probable , au dela de ce que j'ai dis dans mon precedent com , regarde ce qu'a fait MS avec les XBox Series , ils ont choisi de d'abord choisi de parler ,de teaser puis de devoiler UNIQUEMENT la Series X , PUIS par la suite ils ont devoiler la Series S
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:07 PM
    3- faut vraiment que la PS6 soit largement moins cher que la prochaine XBox avec genre un gap de 1500 à 2000 euros.

    non par contre la tu troll
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:09 PM
    skuldleif Les proba sont basses mais faut toujours examiner toute éventuel possibilité
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:09 PM
    "La next gen c'est sur Xbox que ça se passe!!!!" troll

    "Xbox va gober la PS6" troll

    cela dit ca annonce une super console malgres tout tes troll
    z0dd posted the 10/28/2025 at 12:16 PM
    foxstep Merci pour ce fou rire
    cyr posted the 10/28/2025 at 12:18 PM
    Perso le online gratuit, c'est important en prise de décision......

    Plus de gamepass, et donc je peux pas joue bf6.....

    Et c'est pareil, on paye tous les mois. Mais il y a des mois où tu te sert moins du truc que d'autre.....

    Enfin après c'est différent pour chaque consommateur.

    Mais l'histoire du jeux en ligne gratuit......c'est un sacré argument.



    Zekk si sony sort sont propre store sur pc.....va y avoir pas beaucoup de gens qui vont s'abonner....
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:18 PM
    skuldleif T'es bizarre à voir du troll partout

    Tu veux savoir ce qu'est du troll? Le gamepass, ça c'était un truc avec lequel MS à bien troller les gens comme toi avec
    zekk posted the 10/28/2025 at 12:19 PM
    cyr le PC c'est 3% du revenu playstation, il y a déjà pas grand monde...
    darksector posted the 10/28/2025 at 12:20 PM
    Vous sous-estimez le pouvoir des pigeons, ça continuera à payer le PSN plus sans bouger une oreille.
    jenicris posted the 10/28/2025 at 12:21 PM
    foxstep Le PC non merci, rien ne vaux une console

    La source c'est Windows Central et comme dit Corden ça sera un PC

    What we know: The next-gen Xbox from Microsoft will be a curated Windows gaming PC, complete with your full native console library

    Prix estimé par Kepler le leaker AMD qui a été le premier en a en parlé. 1200 balles.

    Ca sera une plateforme de niche un peu comme les steam machine il y a quelques années
    fiveagainstone posted the 10/28/2025 at 12:23 PM
    Vous vous emballez vite et avec des choses qui peuvent évoluer d'ici la sortie.

    Et on ne sait pas comment va se positionner Sony.

    Bref, c'est pas avant 2027/2028...on devrait profiter de nos consoles actuelles au lieu de déjà avoir envie de nouvelles.
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:24 PM
    jenicris ten a pas marre de spammer ta merde comme si le PC ACTUEL est ce que souhaite sortir xbox ?

    sous chaque putin d'article xbox tes la a taunt et étouffer le moindre enthousiasme qu'on pourrait avoir vis a vis de xbox
    kakazu posted the 10/28/2025 at 12:25 PM
    Ya quand même toujours moins d'avantages a jouer sur console, l'excuse de mettre ses drivers à jour c'est vraiment du troll pour le coup ça
    jenicris posted the 10/28/2025 at 12:25 PM
    foxstep il le dit là aussi.

    https://x.com/JezCorden/status/1982936925876158761?t=-2n0QVvfh1hymRCtTOG_Dg&s=19

    Il dit également que ça tournera sous Windows.

    Donc si tu veux une vrai console, je sais pas

    skuldleif https://x.com/JezCorden/status/1982936925876158761?t=-2n0QVvfh1hymRCtTOG_Dg&s=19

    cyr posted the 10/28/2025 at 12:26 PM
    zekk On va pas se mentir, il y a 2 choses qui peut faire passer de l'une a l'autre.

    Les jeux introuvable ailleurs et le prix.

    Mais les exclu ça devient de plus en plus rare...de plus en plus long a sortir....

    Sortir les jeux xbox ailleurs que le pc, je sait pas ce que essaye de faire Microsoft (de l'argent sans doute), mais ça joue pas en la faveur de xbox.

    Toutefois si le jeux en ligne nécessite aucun abonnement avec la New xbox.....c'est pas négligeable.
    Le gamepass prenium a 15€ revient a 900€ au bout de 5 ans.....
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:26 PM
    Acheter une console et ne plus avoir à être forcé de payer des abos de cons. Comme la PS1 PS2 et aussi la PS3 hautement critiqué mais que j'avais toujours défendu

    D'ailleurs ça me rappel cette epoque ps3/360, la PS3 était chez mais tu paye pas d'abonnement de minable comme chez Xbox 360, moi je preferais la ps3 meme si l'abo 360 était encore soft niveau prix par rapport au prix de ps+ actuel pour jouer en ligne

    jenicris Si le online sera gratos et qu'elle sera facile d'utilisation je peux t'assure qu'une grande partie de joueurs qui jouent en ligne (jeux de baston, tps, fps et cie) sur PS5 vont passer sur la next Xbox
    djfab posted the 10/28/2025 at 12:28 PM
    "-Toute les exclues " -> la PS6 aura aussi toutes les exclus, et probablement day one pour les jeux XBox, alors que pour avoir un jeu PS sur PC / XBox Next ça reste long ! Donc bof bof l'argument, on est plus en faveur de la PS6 !

    Quant à la puissance, la Series X est plus puissante que la PS5, on a vu le résultat !
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:28 PM
    jenicris c'est un PC consolifié profitant d'annee de R&D de MS/Xbox , un PC actuel aucun joueur type console n'irait dessus , tu deteste xbox ca se voit
    cyr posted the 10/28/2025 at 12:28 PM
    foxstep je reste chez Microsoft si le online est gratuit...
    Mais gratuit illimité, pas genre 2 heure par mois lol.
    altendorf posted the 10/28/2025 at 12:29 PM
    jenicris posted the 10/28/2025 at 12:29 PM
    foxstep normal il pourrait en être autrement ? Steam c'est du PC, les joueurs PC payeront jamais le live
    Pour le coup Corden a raison.

    A 1200 balles, voir 1000 aucune chance. C'est marché de niche direct.

    skuldleif j'adore comment tu essayes de te rassurer c'est beau
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:29 PM
    darksector Le bouche à oreille fera son effet, y'as deja pas mal de joueurs online qui sont passé sur PC car marre des abo, les seuls qui restent c'est ceux qui sont pas fan de PC et préfère une console.

    cyr Evidemment ça sera illimité ou rien, ça n'aura pas de sens sinon
    jem25 posted the 10/28/2025 at 12:30 PM
    I want to croive…
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:32 PM
    jenicris me rassurer de quoi? foxstep le dis lui meme la proposition d'un PC ne l'interesse pas , mais ce que propose xbox pourrait l’intéresser et comme la perspective t'emmerde tu te ramene comme sous chaque putin d'article xbox qui parle de la next gen pour spammer ta merde , alors meme que tu deteste xbox
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:33 PM
    avec romgamer6859 qui capte toujours pas et interagi avec toi comme si tu étais de bonne foi , alors que tu ne l'es pas
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:34 PM
    djfab La PS6 n'aura pas d'exclue, limite tempo 1 ou 2 ans à tout cassé, et perso je m'en fou d'attendre 1 an pour un jeu Solo, autant le sortir day ça fera aucune différence, soit c'est full exclue à jamais soit rien de tout et tu go day one, c'est bon faut arrêté avec le terme "exclue temporaire", c'est un terme inventé pour berner les gens avec des fake exclues en vrai.
    foxstep posted the 10/28/2025 at 12:36 PM
    skuldleif jenicris que la Xbox next sera un PC ou pas c'est un peu vague, l'important est qu'elle soit aussi simple d'utilisation qu'une console, faut que Xbox assure de ce coté. C'est ce coté aussi qui avait jouer en faveur de la ps4 par rapport à la xbox one si certains s'en rappelent.
    idd posted the 10/28/2025 at 12:36 PM
    C'est cocasse dans la mesure où Sony avait repris des parts de marché à Microsoft et sa 360 en sortant la PS3 avec le online gratuit. Et pas mal de potes n'ont pas voulu me suivre sur 360 et on attendu la PS3 pour cette raison. Maintenant ils paient tous le ps+, netflix et cie.
    Et là Microsoft annonce le online gratuit...
    zekk posted the 10/28/2025 at 12:38 PM
    foxstep Tu ne peux pas avoir toutes les avantages du pc comme l'installation de plusieurs stores... sans avoir certaines contrainte.

    faut pas trop en demander non plus
    skuldleif posted the 10/28/2025 at 12:40 PM
    foxstep https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/microsofts-ambitious-new-xbox-your-entire-console-library-the-full-power-of-windows-pc-gaming-and-more

    la partie qui t’intéresse "Where the Xbox console will differ from a traditional Windows PC is that it will feel like a traditional Xbox console out of the box. The onboarding experience will be similar to what you get today on console, and if you choose, you can remain fully inside the Xbox ecosystem, never touching Windows itself. Exiting out to Windows will be for those who want to access games traditionally not available on Xbox, including PlayStation games on Steam, mouse and keyboard-first games like League of Legends, or even classic games from GOG and the like.

    You will be able to run PlayStation's PC titles like God of War, Ghost of Tsushima, and Spider-Man on the next Xbox, purchased via Steam or Epic Games. You will be able to play World of Warcraft on the next Xbox, via Battle.net. You'll also be able to install practically any game that runs on Windows, giving you access to decades upon decades of content all on a single device."

    "La console Xbox se distinguera d'un PC Windows traditionnel en ce sens qu'elle donnera l'impression d'être une console Xbox traditionnelle dès sa sortie de l'emballage. L'expérience d'intégration sera similaire à celle que vous connaissez aujourd'hui sur console, et si vous le souhaitez, vous pourrez rester entièrement dans l'écosystème Xbox, sans jamais toucher à Windows. La sortie vers Windows sera réservée à ceux qui souhaitent accéder à des jeux traditionnellement indisponibles sur Xbox, notamment les jeux PlayStation sur Steam, les jeux utilisant principalement la souris et le clavier comme League of Legends, ou même les jeux classiques de GOG et autres.Vous pourrez jouer à des titres PlayStation pour PC tels que God of War, Ghost of Tsushima et Spider-Man sur la prochaine Xbox, achetés via Steam ou Epic Games. Vous pourrez jouer à World of Warcraft sur la prochaine Xbox, via Battle.net. Vous pourrez également installer pratiquement tous les jeux fonctionnant sous Windows, ce qui vous donnera accès à des décennies et des décennies de contenu sur un seul appareil."
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo