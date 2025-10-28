Non ce n'est pas un titre à clique, et si la next gen c'est sur Xbox que ça se passe?
Bon perso je suis pas de tout pressé pour la next gen, mais y'as pas de mal à faire des reflections cela dis vu que ça parle un peu aussi coté Sony et MS
Si ces rumeurs sur le online gratuit se confirme, y'as pas Photo la prochaine Xbox va gober la PS6,
-Online gratuit
-Toute les exclues (sauf ceux de Nintendo mais on s'en branle et c'est pas dispo chez Sony non plus).
-Beaucoup plus puissante que la PS6, ok elle sera plus cher mais tu fait le compte prix PS6 + 5 an d'abo PS+ ça revient au même donc voila, ça se trouve la Xbox sera moins cher
Bref contre toute attente avec tant de négativité coté Xbox, sans aucune ironie en tant que Pro S que je suis, mais la je vois bien une possibilité que Xbox sera la console next gen la plus intéressante, si cela se confirme le seul scenario ou Sony pourra rendre la PS6 plus alléchante c'est de 1- Arreter les portages PC et de 2- rendre le online gratuit. ou de 3- faut vraiment que la PS6 soit largement moins cher que la prochaine XBox avec genre un gap de 1500 à 2000 euros.
Bref on verra, vous en pensez quoi?
Sinon petite HS: Sinon je viens de réalisé un truc, c'est dingue que la Sarah Bond est plus stylé que 99% des persos féminins des jeux occidentaux
Mais ta un article qui pense qu'il vont tout cartonner...
Les plus malins iront sur PC
Mouais... je ne goberai pas ce mensonge
Mais je rêverais que ce soit vrai, ça obligerait la concurrence à faire pareil ou pas
La guerre est terminé, la prochaine Xbox même avec l'ouverture des stores et le multi gratuit ne sera pas en concurrence avec la PS6 pour une raison simple le prix de la Xbox NextGen qui sera a minimum a 1000€.
Par contre Playstation va devoir faire un truc pour justifier le multi payant car a l’ère du F2P c'est de moins en moins justifiable de devoir payer pour jouer en ligne.
Vous rêvez, si vous pensez que Sony va vous laisser jouer à leur jeu comme ça sur Xbox.
Surtout qu'il peuvent profiter en tant que constructeur de la stratégie multi de Xbox
Sinon les jeux Sony sont pas exclues non plus et tu pourra y jouer sur Xbox vu qu'elle aura Steam
giru le bouche à oreille fera son effet, rien la commu des jeux de baston qui sont sur PS5 y'en a une masse il partirons direct chez XBox
zekk Moi ça peux me convaincre, je paye 80 balles par an que pour jouer à Tekken 8 Online, c'est du vol de la part de Sony
Moi si je peux acheter juste une putain console une bonne fois pour toute et j'aurais pas à me soucier d'abonnements à la con à tout va, c'est juste PARFAIT
heracles Bah je suis réaliste c'est tout, je vois des choses que beaucoup voient pas (aprés chacun ses objectifs et priorités quand ils achetent une console mais vala)
zekk publié le 28/10/2025 à 12:45
et si la console a accès a steam, Sony sortira son propre store sur pc et ils enlèveront leur jeu sur steam...
Bah si c'est une sorte de PC suffira de dl l'application Playstation plutôt que steam, c'est imparable Playstation pourra rien faire.
en somme les plus malin resteront sur XBOX en fait?! vu que de toute facon en restant ils SERONT sur un PC (consolifier)
Après, je me méfie des rumeurs sur les consoles, on sait souvent ce que ça donne
La PS6 sera plus intéressante que pour ceux qui jouent uniquement à des jeux Solo, mais si tu joue au moins 1 ou 2 jeux en ligne voir plus, et que tu t'en fou des abonnements de con a la gamepass et ps+ , c'est méga interessant, et encore une fois le prix ne sera plus un argument car sur une durée de 5-7 ans les prix reviendrons au même si t’achète XBox ou PS6 + les abos
c'est evident , ils voudront avoir quelque chose d'accessible
perso j'imagine bien une Xbox next gen avec puissance plus ou moins equivalente a la Series X à 500/600€ et celle dont on parle actuellement la "Premium" à 1000€
etant donné que meme Asus avec une ROG Xbox ALLY totalement niche (bien + que n'importe quelle xbox de salon) l'a fait ,on a une ROG Xbox ALLY à 600€ et une ROG Xbox ALLY X à 900€ , et pour la retro c'est simple le Xbox PC à 500/600€ aura une retro Series S , tandis que le PC à 1000€ ce sera de la retro Series X , comme ce qui est fait actuellement (XSS retro ONE S , XSX retro ONE X)
non par contre la tu troll
"Xbox va gober la PS6" troll
cela dit ca annonce une super console malgres tout tes troll
Plus de gamepass, et donc je peux pas joue bf6.....
Et c'est pareil, on paye tous les mois. Mais il y a des mois où tu te sert moins du truc que d'autre.....
Enfin après c'est différent pour chaque consommateur.
Mais l'histoire du jeux en ligne gratuit......c'est un sacré argument.
Zekk si sony sort sont propre store sur pc.....va y avoir pas beaucoup de gens qui vont s'abonner....
Tu veux savoir ce qu'est du troll? Le gamepass, ça c'était un truc avec lequel MS à bien troller les gens comme toi avec
La source c'est Windows Central et comme dit Corden ça sera un PC
What we know: The next-gen Xbox from Microsoft will be a curated Windows gaming PC, complete with your full native console library
Prix estimé par Kepler le leaker AMD qui a été le premier en a en parlé. 1200 balles.
Ca sera une plateforme de niche un peu comme les steam machine il y a quelques années
Et on ne sait pas comment va se positionner Sony.
Bref, c'est pas avant 2027/2028...on devrait profiter de nos consoles actuelles au lieu de déjà avoir envie de nouvelles.
sous chaque putin d'article xbox tes la a taunt et étouffer le moindre enthousiasme qu'on pourrait avoir vis a vis de xbox
https://x.com/JezCorden/status/1982936925876158761?t=-2n0QVvfh1hymRCtTOG_Dg&s=19
Il dit également que ça tournera sous Windows.
Donc si tu veux une vrai console, je sais pas
skuldleif https://x.com/JezCorden/status/1982936925876158761?t=-2n0QVvfh1hymRCtTOG_Dg&s=19
Les jeux introuvable ailleurs et le prix.
Mais les exclu ça devient de plus en plus rare...de plus en plus long a sortir....
Sortir les jeux xbox ailleurs que le pc, je sait pas ce que essaye de faire Microsoft (de l'argent sans doute), mais ça joue pas en la faveur de xbox.
Toutefois si le jeux en ligne nécessite aucun abonnement avec la New xbox.....c'est pas négligeable.
Le gamepass prenium a 15€ revient a 900€ au bout de 5 ans.....
D'ailleurs ça me rappel cette epoque ps3/360, la PS3 était chez mais tu paye pas d'abonnement de minable comme chez Xbox 360, moi je preferais la ps3 meme si l'abo 360 était encore soft niveau prix par rapport au prix de ps+ actuel pour jouer en ligne
jenicris Si le online sera gratos et qu'elle sera facile d'utilisation je peux t'assure qu'une grande partie de joueurs qui jouent en ligne (jeux de baston, tps, fps et cie) sur PS5 vont passer sur la next Xbox
Quant à la puissance, la Series X est plus puissante que la PS5, on a vu le résultat !
Mais gratuit illimité, pas genre 2 heure par mois lol.
Pour le coup Corden a raison.
A 1200 balles, voir 1000 aucune chance. C'est marché de niche direct.
skuldleif j'adore comment tu essayes de te rassurer c'est beau
cyr Evidemment ça sera illimité ou rien, ça n'aura pas de sens sinon
Et là Microsoft annonce le online gratuit...
faut pas trop en demander non plus
la partie qui t’intéresse "Where the Xbox console will differ from a traditional Windows PC is that it will feel like a traditional Xbox console out of the box. The onboarding experience will be similar to what you get today on console, and if you choose, you can remain fully inside the Xbox ecosystem, never touching Windows itself. Exiting out to Windows will be for those who want to access games traditionally not available on Xbox, including PlayStation games on Steam, mouse and keyboard-first games like League of Legends, or even classic games from GOG and the like.
You will be able to run PlayStation's PC titles like God of War, Ghost of Tsushima, and Spider-Man on the next Xbox, purchased via Steam or Epic Games. You will be able to play World of Warcraft on the next Xbox, via Battle.net. You'll also be able to install practically any game that runs on Windows, giving you access to decades upon decades of content all on a single device."
"La console Xbox se distinguera d'un PC Windows traditionnel en ce sens qu'elle donnera l'impression d'être une console Xbox traditionnelle dès sa sortie de l'emballage. L'expérience d'intégration sera similaire à celle que vous connaissez aujourd'hui sur console, et si vous le souhaitez, vous pourrez rester entièrement dans l'écosystème Xbox, sans jamais toucher à Windows. La sortie vers Windows sera réservée à ceux qui souhaitent accéder à des jeux traditionnellement indisponibles sur Xbox, notamment les jeux PlayStation sur Steam, les jeux utilisant principalement la souris et le clavier comme League of Legends, ou même les jeux classiques de GOG et autres.Vous pourrez jouer à des titres PlayStation pour PC tels que God of War, Ghost of Tsushima et Spider-Man sur la prochaine Xbox, achetés via Steam ou Epic Games. Vous pourrez jouer à World of Warcraft sur la prochaine Xbox, via Battle.net. Vous pourrez également installer pratiquement tous les jeux fonctionnant sous Windows, ce qui vous donnera accès à des décennies et des décennies de contenu sur un seul appareil."