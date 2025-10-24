C’est via la plateforme de jeux vidéo digitale GOG
que l’on apprend la nouvelle. En effet, l’un des dirigeants du service a révélé lors d’une récente interview que la sortie des anciens Resident Evil
sur la plateforme a été un véritable parcours du combattant, en raison d’un Capcom
particulièrement réticent.
La raison ? Le studio japonais aurait répété à plusieurs reprises à GOG
que les remakes
représentent désormais les versions “ultimes” de ses jeux, et que ressortir les éditions originales demanderait trop d’efforts et de temps pour rien.
Finalement, la ressortie de Resident Evil 1, 2 et 3
a bien eu lieu, et un petit succès s’est même opéré sur la plateforme.
Cette nouvelle a fait revivre un débat houleux chez les fans... Les remakes sont-ils vraiment meilleurs que les versions originales ?
Quoi qu’il en soit, Capcom
a déjà tranché et fait son choix à ce sujet.
Après ceux qui veulent les originaux, une PS1 + les jeux d'époque ça coute pas bien cher...
M'enfin, la compa n'a pas raison d'étre sauf peut étre pour Resident Evil 3 qui est une nouvelle interprétation qu'un remake. Pour les anciens comme moi, il y aura toujours ce coté nostalgique a joué les originaux, bien que j'ai surkiffé les remakes autant que les originaux.
Mais pour RE3, persso c'est l'original. J'ai trouvé les déplacements Nemesis ultra abusé/cheaté dans le "remake".
Ouaip je te rejoins, les remakes existent et ont du succès grâce à l'aura des originaux. Et ces remakes bien que très bons n'auront jamais le même impact que les originaux sur l'industrie ou la pop culture. A se demander pourquoi Code Veronica n'est pas remaké d'ailleurs.
marcelpatulacci
Déjà dans le remake du 2 (qui est excellent) on pouvait ressentir le côté cheaté du Nemesis. Je me souviens pas avoir ressenti ça sur le 2 original mais peut-être parce qu'on était moins habitué aux patterns d'IA qu'aujourd'hui.
J'en reviens pas que je l'ai acheter sur ma xbox...je pensais que c'etais un jeux que j'ai eu via le gamepass, mais apres avoir tous effacer les jeux que j'ai eu avec le gamepass, ben il est encore la.....
Apres je crois que je l'ai eu pour moins de 30 balles.