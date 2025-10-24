- The King Forever -
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
Pour Capcom, les remakes de Resident Evil sont meilleurs que les originaux


C’est via la plateforme de jeux vidéo digitale GOG que l’on apprend la nouvelle. En effet, l’un des dirigeants du service a révélé lors d’une récente interview que la sortie des anciens Resident Evil sur la plateforme a été un véritable parcours du combattant, en raison d’un Capcom particulièrement réticent.

La raison ? Le studio japonais aurait répété à plusieurs reprises à GOG que les remakes représentent désormais les versions “ultimes” de ses jeux, et que ressortir les éditions originales demanderait trop d’efforts et de temps pour rien.

Finalement, la ressortie de Resident Evil 1, 2 et 3 a bien eu lieu, et un petit succès s’est même opéré sur la plateforme.
Cette nouvelle a fait revivre un débat houleux chez les fans... Les remakes sont-ils vraiment meilleurs que les versions originales ?

Quoi qu’il en soit, Capcom a déjà tranché et fait son choix à ce sujet.
    posted the 10/24/2025 at 12:52 PM by marchand2sable
    comments (10)
    marchand2sable posted the 10/24/2025 at 12:59 PM
    Sinon vous, vous avez préféré les versions OG ou les remakes des jeux? Perso j’ai une préférence pour les versions OG même si les remakes du 2 et du 4 sont goldé.
    pharrell posted the 10/24/2025 at 01:01 PM
    Dans l'ensemble leurs remakes sont plutôt pas mal quand même! C'est dur de dire le contraire.

    Après ceux qui veulent les originaux, une PS1 + les jeux d'époque ça coute pas bien cher...
    rogeraf posted the 10/24/2025 at 01:04 PM
    Et dans 15 ans, le Remake du Remake Capcom
    fuji posted the 10/24/2025 at 01:27 PM
    Pour ceux qui auraient pas fait les jeux, les remakes sont meilleurs oui, pour moi qui ait fait les jeux a l'époque j'ai une préference pour les originaux , meme si j'ai kiffé les remake si je devais les refaire la je pense que je referais plutot les og , surtout pour le 2 et le 3.
    gasmok2 posted the 10/24/2025 at 01:40 PM
    Les remakes sont mieux d'un point de vu gameplay c'est certain, mais ils sont tellement loin d'être aussi marquants que les originaux.
    marcelpatulacci posted the 10/24/2025 at 01:46 PM
    Mouais...mais si les équipes de l'époque avaient les même ressources, le même budget sans compté aucune restrictions morale de l'époque...

    M'enfin, la compa n'a pas raison d'étre sauf peut étre pour Resident Evil 3 qui est une nouvelle interprétation qu'un remake. Pour les anciens comme moi, il y aura toujours ce coté nostalgique a joué les originaux, bien que j'ai surkiffé les remakes autant que les originaux.
    marcelpatulacci posted the 10/24/2025 at 01:50 PM
    Mouais...mais si les équipes de l'époque avaient les même ressources, le même budget sans compté aucune restrictions morale de l'époque...

    M'enfin, la compa n'a pas raison d'étre sauf peut étre pour Resident Evil 3 qui est une nouvelle interprétation qu'un remake. Pour les anciens comme moi, il y aura toujours ce coté nostalgique a joué les originaux, bien que j'ai surkiffé les remakes autant que les originaux.

    Mais pour RE3, persso c'est l'original. J'ai trouvé les déplacements Nemesis ultra abusé/cheaté dans le "remake".
    sandman posted the 10/24/2025 at 01:54 PM
    ce manque de respect mdrr pour des jeux qui ont marqués l'histoire du jeu vidéo...
    cail2 posted the 10/24/2025 at 02:07 PM
    gasmok2
    Ouaip je te rejoins, les remakes existent et ont du succès grâce à l'aura des originaux. Et ces remakes bien que très bons n'auront jamais le même impact que les originaux sur l'industrie ou la pop culture. A se demander pourquoi Code Veronica n'est pas remaké d'ailleurs.

    marcelpatulacci
    Mais pour RE3, persso c'est l'original. J'ai trouvé les déplacements Nemesis ultra abusé/cheaté dans le "remake".


    Déjà dans le remake du 2 (qui est excellent) on pouvait ressentir le côté cheaté du Nemesis. Je me souviens pas avoir ressenti ça sur le 2 original mais peut-être parce qu'on était moins habitué aux patterns d'IA qu'aujourd'hui.
    cyr posted the 10/24/2025 at 02:14 PM
    Je préfère les originaux, surtout pour resident evil 4.

    J'en reviens pas que je l'ai acheter sur ma xbox...je pensais que c'etais un jeux que j'ai eu via le gamepass, mais apres avoir tous effacer les jeux que j'ai eu avec le gamepass, ben il est encore la.....

    Apres je crois que je l'ai eu pour moins de 30 balles.
