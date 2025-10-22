accueil
Sarah Bond : les exclusivités c'est désuets
Pour Sarah Bond, Présidente de Xbox chez Microsoft, les exclusivités n'ont plus vraiment d'intérêt.
https://x.com/shinobi602/status/1981065474957070657?t=IUazFVfO7tpgl0EfhgCbJg&s=19
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/22/2025 at 07:14 PM by
ouroboros4
comments (
27
)
stardustx
posted
the 10/22/2025 at 07:16 PM
On avait compris leur point de vue
fdestroyer
posted
the 10/22/2025 at 07:17 PM
Si la XSX/XSS s'était vendu correctement, le discours serait tout autre, et jamais on aurai vu sur PS5 la smala des anciennes exclues Xbox, ça sent tellement le damage control franchement
ouroboros4
posted
the 10/22/2025 at 07:19 PM
fdestroyer
Sans parler des gros rachats qui n'avaient clairement pas pour but de partager quoi que ce soit à la base
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:20 PM
Elle a raison ,les exclusivités définitive c'est désuet
Malheureusement ce site ainsi que d'autres hebergent les 1% de .... qui sont focus dessus
jenicris
posted
the 10/22/2025 at 07:20 PM
Le prochain Halo. Mais bon ils sont tiers désormais donc pour le coup normal qu'elles disent cela
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:22 PM
ouroboros4
Sony n'arrive même pas a justifier de rendre exclusif les prod du rachat pété de bungie avec quasiment 3 fois les part de marché de MS
Et bsartkoum bien sûr
shambala93
posted
the 10/22/2025 at 07:23 PM
Les exclusivités donnent une âme une identité bien que la mode soit l’uniformisation des sociétés.
osiris67
posted
the 10/22/2025 at 07:24 PM
Discours coherent avec une console qui ne propose plus rien depuis la fin de la gene 360. Le problème c est que Sony a suivit cette politique de looser depuis la ps5.
torotoro59
posted
the 10/22/2025 at 07:27 PM
shambala93
exactement
dans le cas présent les exclues c'est désuets, forcément le peu qu'ils avaient ils les ont massacrées sinon ils tiendraient un tout autre discours. Les rachats étaient dans ce but à la base.
romgamer6859
posted
the 10/22/2025 at 07:34 PM
quand on voit les jeux les plus joués c'est pas forcément des exclues, après ça donne un intérêt à une console (nintendo)
grievous32
posted
the 10/22/2025 at 07:38 PM
Si c'était le cas, Disney+ foutrait ses prod' Marvel et Star Wars sur Netflix et Amazon Prime, Netflix foutrait Stranger Thing sur Disney+ et Amazon Prime, Amazon Prime foutrait The Boys et Les Anneaux de Pouvoir sur Disney+ et Netflix. C'est complètement faux comme discours, c'est avec des choses uniques à ton produit que ton produit est intéressant. Sans ça, il perd de son intérêt.
Alors maintenant faut admettre une chose, quand tu as acheté en démat' pendant des années, tu vas pas jeter tous tes jeux à la poubelle. En revanche, tu gardes ta console actuelle et t'as pas besoin d'acheter la nouvelle...
keiku
posted
the 10/22/2025 at 07:41 PM
j'ai fais un résumé : Sarah Bond c'est désuets
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:44 PM
grievous32
comme tu la dis le changement est bien plus simple d'une svod a l'autre , que ce soit par les jeux demat , l'habitude , l'habitude de la manette , les potes ,un abonnement en cours ,
L'impulse buy d'une next gen ta la meilleure version des tiers sur console , les exclu tempo, le gamepass, les feature lié a l'aspect supposement hybride de la next gen Xbox ,le crossbuy
balf
posted
the 10/22/2025 at 07:45 PM
keiku
lez93
posted
the 10/22/2025 at 07:47 PM
Classique :
Après avoir épuisé ses dernières forces en vain, le perdant prétend que de toute manière le jeu n'en valait pas la chandelle.
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:47 PM
romgamer6859
les exclu c'est 5% du parc installé et une fraction infime de ça en temps de jeux
elicetheworld
posted
the 10/22/2025 at 07:51 PM
Les exclu c'est se qui donne une identité a une console...
keiku
posted
the 10/22/2025 at 07:51 PM
romgamer6859
quand on voit les jeux les plus joués c'est pas forcément des exclues, après ça donne un intérêt à une console (nintendo)
mais en vrai cette pensée est assée biaisée, imaginons qu'il y a 5 gros jeux non exclu vendu a 10 millions , mais a coté 40 exclu vendu entre 100 000 et 1 millions... , c'est sur on ne verra que les jeux les plus jouer dans le top, mais a coté la moitié du parc est peut être sur une exclu aussi
pour prendre sur ps5 comparer a xbox : si tu compte le nombre de joueurs wukong, stellar blade, astrobot , EDF6 et j'en passe tous les jeux non dispo sur xbox mais dispo sur ps5 , je suis sur qu'a eux seul tu a plus de joueurs que de console vendue chez la concurence , donc c'est très loin d'être négligeable même si ce ne sont pas les jeux les plus jouer
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:52 PM
grievous32
et pour la plupart des gens tout ça c'est > moins de 1% de jeux (exclu Sony digne d'intérêt pour x personne)
romgamer6859
posted
the 10/22/2025 at 07:53 PM
keiku
quand je dis ça c'est histoire de dire qu'il y a d'autres facteurs : la bibliothèque que l'on a en démat, les potes, les habitudes etc.
sonilka
posted
the 10/22/2025 at 07:56 PM
skuldleif
la carpette en chef fervent défenseur du GP et de son maitre MS fidèle au poste.
brook1
posted
the 10/22/2025 at 07:56 PM
Les exclus, c'est ce qui te fait jouer et rester sur un écosystème précis plutôt qu'un autre, un produit d’appel en somme. Sa déclaration a pour but de renverser la table, de tenter le tout pour le tout. Pour moi, ils vont droit dans le mur.
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 07:59 PM
romgamer6859
avec qui tu argumente
"keiku publié le 20/10/2025 à 16:14
(le publique sony doit être surement au dessus du publique microsoft...)... bref vivement que microsoft disparaisse une bonne fois pour toute... en espérant que ce soit un énorme échec a la halo infinite voir a la concorde mais je doute que les joueurs microsoft soit assez fier pour ne pas acheter de la merde même si elle provient de microsoft contrairement au joueurs sony"
De la .. de compet sans doute comme l'autre qui me quote
keiku
posted
the 10/22/2025 at 08:02 PM
romgamer6859
oui et non
oui car tu as des profils de joueurs différent
le joueurs solo s'en fou des pote, la bibliothèque est aussi importante surtout si tu ne peux pas racheter tes jeux ailleurs et les habitudes font qu'on a pas trop envie de changer d'écosystème
non car au final on le voit chez certain constructeur
xbox est passé de 90 millions de joueurs a la 360 a 30 millions sur series... (donc 60 millions sont partit)
les joueurs en ligne : une fois les serveurs fermer, il faut changer de jeu et les pote avec qui on joue peuvent changer aussi
et pour les habitude, bien pareil les interfaces change et évolue d'une console a l'autre donc les habitudes aussi
mais si on doit prendre la globalité, le facteur le plus important reste l'excu, ensuite le prix, puis la bibliothèque et en vrai les potes ca dépendra du meneur qui lui changera de console en conséquence
skuldleif
bein sur...et c'est vrai... tu en est la preuve vivante
leonr4
posted
the 10/22/2025 at 08:03 PM
A groundbreaking games and yes it's exclusive
:3
skuldleif
posted
the 10/22/2025 at 08:04 PM
brook1
droit dans le mur c'est ce que l'exclusivité aurait donné au vu des investissements pour un parc installé sensiblement le même qu'actuellement
