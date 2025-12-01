Il y a quelques temps un article disait Elden Ring sur Switch 2 : c'est apparement horrible
Lance McDonald est hacker, moddeur et créateur de contenu spécialisé en jeux vidéo.
Il a joué à une version plus récente.
Elden Ring on Switch 2 at PAXAus
. Much better then Gamescom build. 1080p30, judge performance yourself from the video. I really can't handle the shoulder buttons on Switch but that's just me. Switch owners will be fine
Elden Ring sur Switch 2 à la PAX Aus. Bien meilleur que la version présentée à la Gamescom. 1080p30, jugez de la performance vous-même à partir de la vidéo. Je ne supporte vraiment pas les boutons de la Switch, mais c'est juste moi. Les propriétaires de Switch s'en sortiront très bien.
First day at PAXAus today, played 10 minutes of Elden Ring on Switch 2 handheld mode. It runs with PS4 Pro style graphics (so none of the modern grass system you see on PC or PS5) but it’s 30fps straight up, rather than PS4 Pro’s uncapped frame rate. Video a bit later paxaus
J'ai passé ma première journée à PAXAus aujourd'hui et j'ai joué 10 minutes à Elden Ring sur Switch en mode portable. Les graphismes sont de style PS4 Pro (donc sans le système d'herbe moderne que l'on voit sur PC ou PS5), mais le jeu tourne à 30 images par seconde, contrairement à la PS4 Pro dont le taux de rafraîchissement est illimité (fluctuant). Vidéo un peu plus tard Paxaus
PS : vous pouvez voir la vidéo sur le lien / Traduction : Deepl
