Alors, évidement, je peux me tromper
, c'est une hypothèse, pas une certitude
.
Aujourd'hui Blooder team à annoncé ça
:
Project M (Broken Mirror Games) qui sera une exclusivité Switch 1 & 2.
Blooder Team est derrière le remake de Silent Hill 2 (et prochainement Silent Hill)
Le PDG à déclaré :
« J’essaie de réaliser mes rêves personnels. Je suis un grand fan de Nintendo. J’ai grandi avec les consoles Nintendo. Les jeux d’horreur les plus marquants, comme Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4… étaient disponibles sur Nintendo GameCube. C’était une époque bénie pour les fans de Nintendo. D’une certaine manière, nous aimerions être ceux qui ouvrent un nouveau chapitre pour Nintendo dès maintenant. »
AtcuGaming
Sachant que le jeu est prévu que sur Switch et NS2, est-ce que nous pourrions avoir un "remake" de Eternal Darkness qui est sortie que sur console Nintendo ?
posted the 10/09/2025 at 08:40 PM by nicolasgourry
Voir Bloober Team mentionner ce projet librement me fait dire que ça n'a rien à avoir avec Nintendo et leur IP.