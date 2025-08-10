5 ans après Ghost of Tsushima , et quelques siècles après les aventures de Jin Sakai , Sucker Punch nous délivre un nouvelle épisode de cette franchise, entre changement d’époque, de lieu et de personnage, Ghost Of Yotei souffle entre le chaud et le froid.



- Ezo, qui est la nouvelle région, est assez plaisante à parcourir, son monde ouvert est moins répétitif. Entre la variété des contrats de chasse et les mêmes activités, ça reste un peu mieux malgré la présence de marquage assez forcé, par ailleurs le nettoyage de camps est aussi de retour pour notre plus grand plaisir. On reste toutefois sur une même base de monde ouvert mais modifier à coup de cartes qui font office de guide rendant la balade plus tranquille mais avec une liberté assez restreinte.



- Sa direction artistique est toujours aussi sublime, Ezo regorge de panorama magnifique, mais niveau cohérence des lieux, c’est assez brouillon, cela manque d’une alchimie et d’une identité propre, par rapport à Tsushima et à l’ile D’Iki c’est assez décevant, la faute peut être à des lieux trop vastes pour pas-grand-chose.



- Son gameplay est quasi identique, les combats sont plus viscéral grâce aux nouvelles armes, les postures manquent à l’appel, mais sont contrebalancés par ces 4 armes qui ont chacun un arbre de compétence. Tout juste sympa sans plus, en affrontant une dizaine d’ennemies cela devient vite un bazar (surtout les tireurs qui ont visiblement un sniper entre les mains, tirant à plus de 50 m)



- Le recyclage des mécaniques et des animations ainsi que des assets sont ce qui interpelle le plus dans ce titre, les Mongols sont remplacés par des samurais, et les duels n’ont pas bougé d’un pouce, pareil pour les diverses mécaniques. Il y a aucune amélioration de l’escalade ou de l’IA , on se retrouve avec une proposition très fainéante 5 ans après.



- Maintenant il y a le personnage d’Atsu et son scénario, les deux vont de pair dans la case déception, Atsu n’est pas particulièrement attachante et j’ai même envie de dire qu’un autre personnage féminin aurait été un meilleur choix, face à un Jin , elle fait pâle figure, elle n’a rien pour elle à part sa vengeance, un personnage creux, vide et pas charismatique.



Son scénario est médiocre, en plus d’avoir certaines incohérences, il en profite pour être plat et ennuyeux tout le long, ça ne décolle vraiment jamais, et on n’est pas réellement pris dedans, une banale histoire de vengeance sans développé quoi que ce soit, Tsushima faisait mieux en maîtrisant son sujet, même le pitch de Blue Eyes Samurai possède une meilleure écriture.

En clair, Ghost of Yotei est une suite paresseuse et sans ambition, la beauté de sa DA ne suffit pas à combler le manque de nouveautés.

Graphisme

Direction artistique

Scénario

Gameplay

- Sa DA- Son ambiance mix Japon Western- Son Ost- Les armes sympa sans plus- Les contrats de chasse- Les récits mythiques- Les boss- Son système de compétence en cherchant obligatoirement des autels- Son scénario bateau et quelques incohérences- Les flash-back complètement inutiles- Trop peu de nouveautés- Un recyclage presque total- Une ref qui n’est pas terrible- Un gap graphique assez minime