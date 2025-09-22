profile
Duel : Uncharted 4 VS Uncharted The Lost Legacy
Nouveau Duel de la semaine les enfants :



0 vote



0 vote

L'un ou l'autre comme d'habitude !
    posted the 09/22/2025 at 05:34 PM by mrpopulus
    comments (23)
    darksector posted the 09/22/2025 at 05:38 PM
    Lost legacy
    taiko posted the 09/22/2025 at 05:38 PM
    Uncharted 4 sans hésiter
    aozora78 posted the 09/22/2025 at 05:43 PM
    Lost Legacy.
    Uncharted 4 Nathan est devenu une carpette, la fin est mieleuse est clairement ce n'était pas la fin impactante prévue à l'origine pendant le développement, bye bye le surnaturelle, les faux choix de dialogues sont nazes, les flashback inutiles... bref vive Chloé et son joli jean.
    altendorf posted the 09/22/2025 at 05:43 PM
    Uncharted 4
    ducknsexe posted the 09/22/2025 at 05:46 PM
    Uncharted 4
    torotoro59 posted the 09/22/2025 at 05:48 PM
    U4, qui conclu très bien la saga.
    jenicris posted the 09/22/2025 at 05:56 PM
    Uncharted 4
    jf17 posted the 09/22/2025 at 05:56 PM
    Uncharted 4
    djfab posted the 09/22/2025 at 06:02 PM
    Franchement Lost Legacy n'a rien à envier à Uncharted 4 ! Comme il est plus court il gagne même en rythme.
    Les deux sont excellents, mais pour le meilleur rythme je vote Lost Legacy.
    elenaa posted the 09/22/2025 at 06:08 PM
    U4 sans la moindre hésitation. J'ai beaucoup apprécié Lost Legacy mais Uncharted sans Nate c'est différent
    adamjensen posted the 09/22/2025 at 06:13 PM
    Uncharted 4, haut la main.
    soulfull posted the 09/22/2025 at 06:16 PM
    Uncharted 4 de loin.Même si la fin fait un peu Disney.
    bogsnake posted the 09/22/2025 at 06:37 PM
    Uncharted 4
    mooplol posted the 09/22/2025 at 06:46 PM
    Uncharted 4, c'est un des meilleurs jeux de la console
    Pour lost legacy, le moins bon derriere celui de la psvita pour moi. Je n'ai même pas pu le finir, un tom raider bis
    shambala93 posted the 09/22/2025 at 06:49 PM
    Je ne vois pas comment peut-on ne pas choisir Uncharted 4 ! Dernier chef d’œuvre des dogs.
    kraken posted the 09/22/2025 at 06:58 PM
    Lost legacy pour moi, il ressemble bien plus à un Tomb Raider
    mooplol
    Justement, les Tomb Raider de cette epoque n'avaient plus rien de Tomb Raider. Et Tomb Raider, c'est bien mieux que Uncharted qui ont bien trop de gun fight
    ioda posted the 09/22/2025 at 07:25 PM
    kraken Et Tomb Raider, c'est bien mieux que Uncharted qui ont bien trop de gun fight

    Oui c'est vrai, que Tomb Raider et la Zone 51 ca envoi du lourd à côté
    kurosu posted the 09/22/2025 at 07:50 PM
    U4
    marcelpatulacci posted the 09/22/2025 at 08:18 PM
    Uncharted 4
    mais drôle de duel entre un "vrai" jeu et un DLC/stand alone^^

    Sinon j'ai rien contre la bonne Chloé et le bonhomme Nadine mais en temps que mec, je préfère contrôlé un mâle alpha Cependant Lost legacy reste excellent, court mais efficace, juste ce qu'il faut sans trop en faire.
    malroth posted the 09/22/2025 at 08:24 PM
    Uncharted 4
    abookhouseboy posted the 09/22/2025 at 08:46 PM
    U4 vu que j'avais oublié l'existence de Lost Legacy !
    Du coup le titre est vraiment bien trouvé !
    tab posted the 09/22/2025 at 08:50 PM
    the lost legacy n'est pas une sorte addon du jeux original....
    Uncharted 4 bien plus long
    k13a posted the 09/22/2025 at 10:42 PM
    Uncharted 4 pour ma part.
