mrpopulus
tvirus
,
minx
,
roy001
,
klepapangue
,
traveller
,
amassous
,
achille
,
supatony
,
neckbreaker71
,
raph64
,
torotoro59
,
milo42
,
leblogdeshacka
,
biboys
,
haek78
,
neojeet
,
icebergbrulant
,
kurosama
,
sephiroth07
,
kuroni
,
sauronsg
,
richterbelmont
,
cosmo777
,
kevinmccallisterrr
,
orichimarugin
,
jeanouillz
,
shaco
,
tsunmida
,
mickurt
,
gat
,
mugimando
,
yanssou
,
clashroyale
,
xp2100
,
sikboy
,
minbox
,
nindo64
,
kr16
,
opthomas
,
tanakieyoshiro
,
kisukesan
,
esets
,
bourbon
,
captainjuu
,
almightybhunivelze
,
playstation2008
mrpopulus
articles : 1174
1174
visites since opening : 2265503
2265503
mrpopulus
> blog
Duel : Uncharted 4 VS Uncharted The Lost Legacy
Nouveau Duel de la semaine les enfants :
0 vote
0 vote
L'un ou l'autre comme d'habitude !
posted the 09/22/2025 at 05:34 PM by
mrpopulus
comments (
23
)
darksector
posted
the 09/22/2025 at 05:38 PM
Lost legacy
taiko
posted
the 09/22/2025 at 05:38 PM
Uncharted 4 sans hésiter
aozora78
posted
the 09/22/2025 at 05:43 PM
Lost Legacy.
Uncharted 4 Nathan est devenu une carpette, la fin est mieleuse est clairement ce n'était pas la fin impactante prévue à l'origine pendant le développement, bye bye le surnaturelle, les faux choix de dialogues sont nazes, les flashback inutiles... bref vive Chloé et son joli jean.
altendorf
posted
the 09/22/2025 at 05:43 PM
Uncharted 4
ducknsexe
posted
the 09/22/2025 at 05:46 PM
Uncharted 4
torotoro59
posted
the 09/22/2025 at 05:48 PM
U4, qui conclu très bien la saga.
jenicris
posted
the 09/22/2025 at 05:56 PM
Uncharted 4
jf17
posted
the 09/22/2025 at 05:56 PM
Uncharted 4
djfab
posted
the 09/22/2025 at 06:02 PM
Franchement Lost Legacy n'a rien à envier à Uncharted 4 ! Comme il est plus court il gagne même en rythme.
Les deux sont excellents, mais pour le meilleur rythme je vote
Lost Legacy.
elenaa
posted
the 09/22/2025 at 06:08 PM
U4 sans la moindre hésitation. J'ai beaucoup apprécié Lost Legacy mais Uncharted sans Nate c'est différent
adamjensen
posted
the 09/22/2025 at 06:13 PM
Uncharted 4, haut la main.
soulfull
posted
the 09/22/2025 at 06:16 PM
Uncharted 4 de loin.Même si la fin fait un peu Disney.
bogsnake
posted
the 09/22/2025 at 06:37 PM
Uncharted 4
mooplol
posted
the 09/22/2025 at 06:46 PM
Uncharted 4, c'est un des meilleurs jeux de la console
Pour lost legacy, le moins bon derriere celui de la psvita pour moi. Je n'ai même pas pu le finir, un tom raider bis
shambala93
posted
the 09/22/2025 at 06:49 PM
Je ne vois pas comment peut-on ne pas choisir Uncharted 4 ! Dernier chef d’œuvre des dogs.
kraken
posted
the 09/22/2025 at 06:58 PM
Lost legacy pour moi, il ressemble bien plus à un Tomb Raider
mooplol
Justement, les Tomb Raider de cette epoque n'avaient plus rien de Tomb Raider. Et Tomb Raider, c'est bien mieux que Uncharted qui ont bien trop de gun fight
ioda
posted
the 09/22/2025 at 07:25 PM
kraken
Et Tomb Raider, c'est bien mieux que Uncharted qui ont bien trop de gun fight
Oui c'est vrai, que Tomb Raider et la Zone 51 ca envoi du lourd à côté
kurosu
posted
the 09/22/2025 at 07:50 PM
U4
marcelpatulacci
posted
the 09/22/2025 at 08:18 PM
Uncharted 4
mais drôle de duel entre un "vrai" jeu et un DLC/stand alone^^
Sinon j'ai rien contre la bonne Chloé et le bonhomme Nadine mais en temps que mec, je préfère contrôlé un mâle alpha
Cependant Lost legacy reste excellent, court mais efficace, juste ce qu'il faut sans trop en faire.
malroth
posted
the 09/22/2025 at 08:24 PM
Uncharted 4
abookhouseboy
posted
the 09/22/2025 at 08:46 PM
U4 vu que j'avais oublié l'existence de Lost Legacy !
Du coup le titre est vraiment bien trouvé !
tab
posted
the 09/22/2025 at 08:50 PM
the lost legacy n'est pas une sorte addon du jeux original....
Uncharted 4 bien plus long
k13a
posted
the 09/22/2025 at 10:42 PM
Uncharted 4 pour ma part.
citer un membre
