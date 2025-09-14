Après Gamekult, c'est autour de VGC de s'en prendre plein la tronche à cause du test de Hollow Knight Silksong.
Sur X le site s'en prend évidemment plein la tronche avec des commentaires haineux et parfois très agressives.
On fini par se demander si donner son avis(Pro) sur un jeu sans provoquer un déferlement de haine ne risque pas de devenir systématique...
Si vous voulez lire le test :
https://www.videogameschronicle.com/review/hollow-knight-silksong/
https://x.com/VGC_News/status/1966839281621832097?t=jvioOuzSJRI7IUv_wr73aA&s=19
posted the 09/14/2025 at 12:15 PM by ouroboros4
Ils ont parfaitement saisi ce qui ne va pas avec le jeu, le jeu ne teste pas ta compétence, mais ta patience. Ou qu'un métroidvania où tu as "peur" d'explorer va à l'encontre du concept. Ils valident malgré tout l'excellent gameplay précis fluide, et l'environnement et la générosité.
C'est un test intelligent.
J'adore Silksong malgré tout et j'ai +30h, mais je vois bien que la difficulté de ce jeu a été codé differement des autres jeux difficiles. Je dis pas que c'est mal fait non plus, c'est leur choix de design, mais on a aussi le droit de le critiquer.
Mais même avec tout ça je sais reconnaitre que c'est un très bon jeu, OUI il est plus difficile que HK1, OUI il y a des choses inutilement frustrantes, encore plus qu'un elden ring parfois...mais 3/5 faut arrêter
Le jeu est un peu trop sombre pour moi, des piques, du poison, encore des piques, des scies circulaires...c'est too much parfois.
Mais j'aime bien quand même, ça reste hyper joli avec un super gameplay et bon level design.
Après les notes parfaites et autres goty, je vous laisse en débattre, ça ne m'intéresse pas.