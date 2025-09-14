profile
Hollow Knight Silksong
4
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : PC
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
13
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 498
visites since opening : 1000428
ouroboros4 > blog
VGC test Hollow Knight Silksong et c'est (encore) le drame
Après Gamekult, c'est autour de VGC de s'en prendre plein la tronche à cause du test de Hollow Knight Silksong.

Sur X le site s'en prend évidemment plein la tronche avec des commentaires haineux et parfois très agressives.

On fini par se demander si donner son avis(Pro) sur un jeu sans provoquer un déferlement de haine ne risque pas de devenir systématique...

Si vous voulez lire le test :


https://www.videogameschronicle.com/review/hollow-knight-silksong/








https://x.com/VGC_News/status/1966839281621832097?t=jvioOuzSJRI7IUv_wr73aA&s=19
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/14/2025 at 12:15 PM by ouroboros4
    comments (3)
    onsentapedequijesuis posted the 09/14/2025 at 12:24 PM
    Le test est très pertinent en plus. Je m'attendais à un bête "c'est trop dur ouin ouin" mais pas du tout. Ils citent beaucoup d'exemples concrets, d'abus de difficulté. Ils ont fini le jeu, et sont revenus dessus.

    Ils ont parfaitement saisi ce qui ne va pas avec le jeu, le jeu ne teste pas ta compétence, mais ta patience. Ou qu'un métroidvania où tu as "peur" d'explorer va à l'encontre du concept. Ils valident malgré tout l'excellent gameplay précis fluide, et l'environnement et la générosité.

    C'est un test intelligent.

    J'adore Silksong malgré tout et j'ai +30h, mais je vois bien que la difficulté de ce jeu a été codé differement des autres jeux difficiles. Je dis pas que c'est mal fait non plus, c'est leur choix de design, mais on a aussi le droit de le critiquer.
    wickette posted the 09/14/2025 at 12:24 PM
    Je suis un gros rageux dessus, je me suis mangé 30 run backs sur le last judge, je me suis fait congeler en cherchant le skill double saut 20 fois, j'ai du essayer 30 fois de me battre contre la mouche géante moorwing avant d'y arriver...

    Mais même avec tout ça je sais reconnaitre que c'est un très bon jeu, OUI il est plus difficile que HK1, OUI il y a des choses inutilement frustrantes, encore plus qu'un elden ring parfois...mais 3/5 faut arrêter
    fiveagainstone posted the 09/14/2025 at 12:25 PM
    Je viens de finir l'acte 1 et c'est vrai que parfois c'est juste chiant de crever en boucle sur un boss et de devoir se retaper le trajet à chaque fois.

    Le jeu est un peu trop sombre pour moi, des piques, du poison, encore des piques, des scies circulaires...c'est too much parfois.

    Mais j'aime bien quand même, ça reste hyper joli avec un super gameplay et bon level design.

    Après les notes parfaites et autres goty, je vous laisse en débattre, ça ne m'intéresse pas.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo