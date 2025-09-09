« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Correction de plusieurs problèmes où les PNJ n’apparaissaient pas, par exemple lors de la poursuite de Kay pendant la quête « Crashed » sur Toshara
Réduction des risques que Kay soit coincé lors de la traversée de l’environnement
Masquage et détection améliorés dans les hautes herbes sur Akiva
Diverses améliorations de stabilité et autres corrections mineures
Graphique
Améliorations apportées à la qualité visuelle lors des déplacements rapides dans le monde ou de l’utilisation de jumelles, avec moins de « pop in »
Scintillement réduit avec fumée et éclairage
Amélioration des ombres au bord de l’écran lors des déplacements dans les villes et les gares
Amélioration de la qualité des feuilles, des tissus et autres éléments laissant passer la lumière
Divers autres petits correctifs et améliorations visuelles
Caméra
Correction du mouvement de la caméra lors de la traversée de certains objets de certaines manières avec Kay
Interface utilisateur
Correction des types d’images du contrôleur et des invites des boutons directionnels lors du basculement entre Joy-Con et Pro Controller
Correction du problème de redimensionnement du HUD de l’inventaire des gadgets lors de l’utilisation des paramètres de mise à l’échelle personnalisés prédéfinis de l’ordinateur de poche
Pack d’histoires Wild Card
Correction d’un problème où les PNJ n’étaient pas mis en évidence lors de l’utilisation de Nix pour planter une carte
Pack d’histoires La Fortune d’un pirate
Les Mynocks sont désormais visibles lorsqu’ils sont attachés à votre vaisseau