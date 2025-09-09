Gameplay général



Correction de plusieurs problèmes où les PNJ n’apparaissaient pas, par exemple lors de la poursuite de Kay pendant la quête « Crashed » sur Toshara

Réduction des risques que Kay soit coincé lors de la traversée de l’environnement

Masquage et détection améliorés dans les hautes herbes sur Akiva

Diverses améliorations de stabilité et autres corrections mineures



Graphique



Améliorations apportées à la qualité visuelle lors des déplacements rapides dans le monde ou de l’utilisation de jumelles, avec moins de « pop in »

Scintillement réduit avec fumée et éclairage

Amélioration des ombres au bord de l’écran lors des déplacements dans les villes et les gares

Amélioration de la qualité des feuilles, des tissus et autres éléments laissant passer la lumière

Divers autres petits correctifs et améliorations visuelles



Caméra



Correction du mouvement de la caméra lors de la traversée de certains objets de certaines manières avec Kay



Interface utilisateur



Correction des types d’images du contrôleur et des invites des boutons directionnels lors du basculement entre Joy-Con et Pro Controller

Correction du problème de redimensionnement du HUD de l’inventaire des gadgets lors de l’utilisation des paramètres de mise à l’échelle personnalisés prédéfinis de l’ordinateur de poche



Pack d’histoires Wild Card



Correction d’un problème où les PNJ n’étaient pas mis en évidence lors de l’utilisation de Nix pour planter une carte



Pack d’histoires La Fortune d’un pirate



Les Mynocks sont désormais visibles lorsqu’ils sont attachés à votre vaisseau

Une démo est prévu "plus tard cette année"