Star Wars Outlaws
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
nicolasgourry
nicolasgourry
nicolasgourry > blog
[NS2] Star Wars Outlaws / Maj + démo


Gameplay général

Correction de plusieurs problèmes où les PNJ n’apparaissaient pas, par exemple lors de la poursuite de Kay pendant la quête « Crashed » sur Toshara
Réduction des risques que Kay soit coincé lors de la traversée de l’environnement
Masquage et détection améliorés dans les hautes herbes sur Akiva
Diverses améliorations de stabilité et autres corrections mineures

Graphique

Améliorations apportées à la qualité visuelle lors des déplacements rapides dans le monde ou de l’utilisation de jumelles, avec moins de « pop in »
Scintillement réduit avec fumée et éclairage
Amélioration des ombres au bord de l’écran lors des déplacements dans les villes et les gares
Amélioration de la qualité des feuilles, des tissus et autres éléments laissant passer la lumière
Divers autres petits correctifs et améliorations visuelles

Caméra

Correction du mouvement de la caméra lors de la traversée de certains objets de certaines manières avec Kay

Interface utilisateur

Correction des types d’images du contrôleur et des invites des boutons directionnels lors du basculement entre Joy-Con et Pro Controller
Correction du problème de redimensionnement du HUD de l’inventaire des gadgets lors de l’utilisation des paramètres de mise à l’échelle personnalisés prédéfinis de l’ordinateur de poche

Pack d’histoires Wild Card

Correction d’un problème où les PNJ n’étaient pas mis en évidence lors de l’utilisation de Nix pour planter une carte

Pack d’histoires La Fortune d’un pirate

Les Mynocks sont désormais visibles lorsqu’ils sont attachés à votre vaisseau


Une démo est prévu "plus tard cette année"


SwitchActu
    kidicarus
    posted the 09/09/2025 at 07:35 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    nuage posted the 09/09/2025 at 07:38 AM
    Cool.
    gamesebde3 posted the 09/09/2025 at 07:55 AM
    C'est très bien que les jeux soient suivis pour des ensembles de corrections qui améliorent l'expérience.
    akinen posted the 09/09/2025 at 08:00 AM
    Cool, j’veux bien voir de quoi ça a l’air sur switch 2
