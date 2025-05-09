profile
Salut à tous !
Calme-toi.

Comment ça va par ici ?

Quoi de neuf, racontez-moi un peu ce que vous devenez ?

    posted the 09/05/2025 at 07:49 PM by anakaris
    comments (27)
    kikoo31 posted the 09/05/2025 at 07:52 PM
    Tiens?un revenant

    Ca se 504 gateway away ici très souvent
    liquidus posted the 09/05/2025 at 07:56 PM
    Mdr t ki ?
    randyofmana posted the 09/05/2025 at 07:57 PM
    kikoo31 J'allais le dire, ça n'arrête pas aujourd'hui non plus

    Tu n'as pas bien choisi ton moment mon pauvre anakaris
    Peut-être que ça y est, Gamekyo est en train de rendre son dernier souffle...
    Trève de plaisanterie, mis à part ce souci, le site reste fidèle à lui-même, les trolls avec. Quand certains s'en vont, d'autres reviennent... Tu savais qu'un certain lutin vert était de retour ?

    De mon côté, je participe de moins en moins au site ^^' Plus trop le temps, et la santé m'aide pas...
    anakaris posted the 09/05/2025 at 07:58 PM
    kikoo31 j'ai mis 40 putain de minutes pour réussir à foutre un "post" de littéralement 3 lignes, oué, j'ai vu
    kurosu posted the 09/05/2025 at 07:59 PM
    Tu es passage ou tu reviens ?
    anakaris posted the 09/05/2025 at 08:05 PM
    randyofmana Oh ? Le site va si mal que ça, en dehors des quelques bug ? Après, pour le lutin vert, je suppose que quitter Gamekyo a été une erreur fatale en terme de fréquentation/statistiques, et il a été forcé de s'en rendre compte.

    kurosu Je suis de passage, je pense souvent à vous, tu sais, et je me demandais ce que vous deveniez ^^
    playstation2008 posted the 09/05/2025 at 08:21 PM
    Le retour ! Ca fait plaisir !
    anakaris posted the 09/05/2025 at 08:41 PM
    liquidus Je suis là.

    Et je me souviens encore de toutes les commandes du site !
    kikoo31 posted the 09/05/2025 at 08:49 PM
    anakaris randyofmana idem,en espérant que Gamekyo vivet encire 5 ans ou +
    Mais c est mal parti
    altendorf posted the 09/05/2025 at 09:19 PM
    pastorius1 posted the 09/05/2025 at 09:33 PM
    darksly posted the 09/05/2025 at 11:20 PM
    Bonjour tu as déjà vu des hommes tout nus ? Tu aimes les films de gladiateurs ?
    anakaris posted the 09/05/2025 at 11:43 PM
    darksly cette référence

    D'ailleurs tu as été voir "Y a-t-il un flic pour sauver le monde" avec Liam Neeson ?
    zekk posted the 09/06/2025 at 06:56 AM
    comment vas-tu ?
    hyoga57 posted the 09/06/2025 at 07:35 AM
    Une faille temporelle s’est de nouveau ouverte.
    iglooo posted the 09/06/2025 at 09:02 AM
    Le type a réussi à passer à travers le 504!
    Il fait un peu plus frisquet pour les soirées piscine par contre.
    anakaris posted the 09/06/2025 at 09:08 AM
    hyoga57 t'es encore là toi aussi, ou en tout cas tu es revenu !

    zekk Eh ben écoute pour la faire courte j'ai démissionné de mon job dans la logistique cette année, je cherche à me reconvertir, notamment dans le métier du livre pour à terme essayer de mettre un pied dans l'édition ou le marketing/évènementiel. J'ai bossé en tant que vendeur à la Japan Expo pour un gros éditeur de manga en juillet dernier !

    iglooo Faut rajouter plus de mousse et frotter les culs, ça va chauffer !
    gunotak posted the 09/06/2025 at 09:50 AM
    ça fait longtemps .

    Je passe de temps à autre sur le site
    randyofmana posted the 09/06/2025 at 10:14 AM
    anakaris Quelques bugs, t'es gentil... Une fois sur deux, lorsque je me connectais au site hier, c'était pour me prendre une erreur 504. Et même si je participe plus beaucoup, je me connecte souvent (c'est bien pour s'aérer l'esprit pendant le boulot )
    D'ailleurs, les plantages sont toujours aussi présents aujourd'hui... Y'a eu un changement de serveur pour le site y'a quelques mois, depuis c'est la cata. Bon, c'est toujours mieux que rien, cela dit...

    Bon courage pour ta reconversion au passage ! Tu passes par des formations ? Ou t'y vas au culot ?
    darksly posted the 09/06/2025 at 10:32 AM
    anakaris j’ai pas encore eu le temps
    kenpokan posted the 09/06/2025 at 11:11 AM
    anakaris Il faut te présenter d'abord
    mugimando posted the 09/06/2025 at 11:24 AM
    Le goat est de passage !
    icebergbrulant posted the 09/06/2025 at 12:41 PM
    Je ne te salue pas
    Voldemort49 est toujours actif, une honte pour un ancien modérateur
    Je demande ton bannissement pour travail bâclé !

    A cause de toi, mon œil gauche pique énormément lorsque je regarde la defilante de blogs

    J’espère des jours meilleurs
    heracles posted the 09/07/2025 at 05:47 AM
    anakaris Bon retour chez les fous !
    belzebut posted the 09/07/2025 at 08:55 AM
    Salut
    mafacenligne posted the 09/07/2025 at 03:43 PM
    t'es pas au courant la moitié de l'humanité son devenu des zombies , les réseaux sociaux , les fermes à troll ont retourné le cerveau des gens !!!
    anakaris posted the 09/08/2025 at 10:46 PM
    icebergbrulant randyofmana gunotak iglooo darksly j'ai fais vite fait un tour, c'est ouf, c'est TOUJOURS les même abrutis qui racontent de la merde, c'est exactement les même pseudos que je vois avoir le même comportement de golmon ignares qu'en 2019, et qu'en 2015, et qu'en 2011... rien ne change dans cet asile.
