Calme-toi.
Comment ça va par ici ?
Quoi de neuf, racontez-moi un peu ce que vous devenez ?
posted the 09/05/2025 at 07:49 PM by anakaris
Ca se 504 gateway away ici très souvent
Tu n'as pas bien choisi ton moment mon pauvre anakaris
Peut-être que ça y est, Gamekyo est en train de rendre son dernier souffle...
Trève de plaisanterie, mis à part ce souci, le site reste fidèle à lui-même, les trolls avec. Quand certains s'en vont, d'autres reviennent... Tu savais qu'un certain lutin vert était de retour ?
De mon côté, je participe de moins en moins au site ^^' Plus trop le temps, et la santé m'aide pas...
kurosu Je suis de passage, je pense souvent à vous, tu sais, et je me demandais ce que vous deveniez ^^
Et je me souviens encore de toutes les commandes du site !
Mais c est mal parti
D'ailleurs tu as été voir "Y a-t-il un flic pour sauver le monde" avec Liam Neeson ?
Il fait un peu plus frisquet pour les soirées piscine par contre.
zekk Eh ben écoute pour la faire courte j'ai démissionné de mon job dans la logistique cette année, je cherche à me reconvertir, notamment dans le métier du livre pour à terme essayer de mettre un pied dans l'édition ou le marketing/évènementiel. J'ai bossé en tant que vendeur à la Japan Expo pour un gros éditeur de manga en juillet dernier !
iglooo Faut rajouter plus de mousse et frotter les culs, ça va chauffer !
Je passe de temps à autre sur le site
D'ailleurs, les plantages sont toujours aussi présents aujourd'hui... Y'a eu un changement de serveur pour le site y'a quelques mois, depuis c'est la cata. Bon, c'est toujours mieux que rien, cela dit...
Bon courage pour ta reconversion au passage ! Tu passes par des formations ? Ou t'y vas au culot ?
Voldemort49 est toujours actif, une honte pour un ancien modérateur
Je demande ton bannissement pour travail bâclé !
A cause de toi, mon œil gauche pique énormément lorsque je regarde la defilante de blogs
J’espère des jours meilleurs