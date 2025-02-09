Jeux Video

Histoire de bien faire mal aux fans.



Selon le youtuber MrSaintsGodzilla, relayé par Insider Gaming, ayant visité le studio en 2019 pour découvrir à quoi aurait ressemblé le nouveau Saints Row avant son reboot.



- Devait s’appeler « Saints Row Cinco »

- Constituait d’une certaine façon le « vrai » Saints Row 4

- L’ancien Saints Row IV serait devenu une réalité alternative

- Jeu conçu pour les fans avec dans l’esprit « 80 % de Saints Row 2 et 20 % de Saints Row 3 »

- Retour de quasiment tout le casting d’origine dans une nouvelle zone (Santo Ileso, dont le nom a été gardé pour le reboot).

- Une partie du doublage avait déjà été enregistré.

- Nouveaux systèmes comme la personnalisation de plusieurs quartiers (église, école, crèche, commerces) mais également des « lois » en fonction des districts comme des codes vestimentaires ou le choix entre baston/discussion pour résoudre des conflits.



- Au rachat de Volition par Deep Silver, ces derniers ont tout balancé à la poubelle pour réclamer une suite plus grand public afin d’éviter le 18+ (donc pas d’insultes notamment).

- A également été rejeté l’idée d’utiliser des PNJ comme boucliers (« trop violent »).

- Un premier reboot a été proposé, en gardant l’essentiel comme le casting mais Deep Silver voulait un nouveau départ sur tous les aspects.



Et on s’est donc retrouvé avec ce « Saints Row 2022 » sans génie ni idées notables, fourni avec son casting Netflix de merde. Résultat, 1,7 million de ventes dont la plupart dans les bacs à soldes, et fermeture de Volition.