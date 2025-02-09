Jeux Video
Histoire de bien faire mal aux fans.
Selon le youtuber MrSaintsGodzilla, relayé par Insider Gaming, ayant visité le studio en 2019 pour découvrir à quoi aurait ressemblé le nouveau Saints Row avant son reboot.
- Devait s’appeler « Saints Row Cinco »
- Constituait d’une certaine façon le « vrai » Saints Row 4
- L’ancien Saints Row IV serait devenu une réalité alternative
- Jeu conçu pour les fans avec dans l’esprit « 80 % de Saints Row 2 et 20 % de Saints Row 3 »
- Retour de quasiment tout le casting d’origine dans une nouvelle zone (Santo Ileso, dont le nom a été gardé pour le reboot).
- Une partie du doublage avait déjà été enregistré.
- Nouveaux systèmes comme la personnalisation de plusieurs quartiers (église, école, crèche, commerces) mais également des « lois » en fonction des districts comme des codes vestimentaires ou le choix entre baston/discussion pour résoudre des conflits.
- Au rachat de Volition par Deep Silver, ces derniers ont tout balancé à la poubelle pour réclamer une suite plus grand public afin d’éviter le 18+ (donc pas d’insultes notamment).
- A également été rejeté l’idée d’utiliser des PNJ comme boucliers (« trop violent »).
- Un premier reboot a été proposé, en gardant l’essentiel comme le casting mais Deep Silver voulait un nouveau départ sur tous les aspects.
Et on s’est donc retrouvé avec ce « Saints Row 2022 » sans génie ni idées notables, fourni avec son casting Netflix de merde. Résultat, 1,7 million de ventes dont la plupart dans les bacs à soldes, et fermeture de Volition.
posted the 09/02/2025 at 07:46 AM by shanks
Tu sens toute l'intelligence des personnes qui ont pris cette décision. Le genre de personnes qui comprennent les joueurs. Bien joué.
Il n'y a que le 2 que j'ai vraiment aimer.
J'avais tellement passer dessus un bon moment avec mon pote à l'époque.
Le mode Fraude à l'assurance était super marrant aussi, avec sa physique complètement pété volontairement.
On sautait d'un avion pour atterrir sur la route pour se faire renverser par des véhicules pour se faire faire rebondir des dizaines ou des centaines de kilomètres plus loin pour se faire un max de pognons....
Sinon, le scénario du 2 était sérieux tout en gardant son humour noir.
Et malgré le fait que je n'avais pas trop apprécier le 1, il avait su garder son ton sérieux.
Après, ils sont grave partit en couille dans des délires divers, et la licence est juste devenue une sorte de truc comique et parodique.
C'est vraiment dommage que la licence n'est pas su rebondir et qu'ils soit partit dans des délires à la con, car il y avait vraiment un truc à faire.
Quand au dernier, c'était juste une connerie Woke sans intérêt que j'ai vu bider sans la moindre surprise à des kilomètres avant sa sortie.
Comme beaucoup ici je pense, j'ai chopé le reboot à 5€ en neuf dans un bac à soldes, et ke jeu est encore sous blister.
Complètement d'accord, d'autant plus que ces gens n'aurient de toute façon pas acheté le jeu.
Essayer de plaire à des gens qui gueulent sur Twitter mais qui ne dépenseront pas leur argent pour ton produit......des génies les éditeurs des fois
negan épargne toi le massacre, genre vraiment.