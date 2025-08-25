Avant de commencer, je tiens à préciser que cet article n’a pas pour but de trouver un acheteur. Les trois objets dont je vais parler sont déjà vendus. Mon intention est plutôt de laisser une trace écrite, surtout concernant le "Topper" NES M17C, dont on trouve très peu d’informations en ligne.
J’avais récupéré ces trois objets vers le milieu des années 90, dans une boutique mythique de ma région. C’était un magasin de jouets fondé dans les années 50/60, qui avait traversé les décennies avant de se franchiser en JouéClub dans les années 80. C’était d’ailleurs le seul endroit où l’on pouvait trouver à l’époque les premiers jeux NES et Game Boy dans mon coin. Malheureusement, le magasin a fini par fermer. En passant par hasard devant vers le milieu des années 90, j’ai vu qu’ils déstockaient tout. Les jeux vidéo étaient hélas déjà partis, mais il restait encore quelques trucs... J’ai eu la chance de repartir avec trois objets très particuliers. Je me souviens même avoir raté de peu une borne Super Nintendo complète qui venait tout juste d’être vendue… quelqu’un dans mon coin doit sûrement encore l’avoir au fond de son grenier.
L’horloge "World of Nintendo"
La première pièce est une horloge murale aux couleurs de Nintendo. Elle est en bon état esthétique, mais elle ne fonctionne plus à cause d’un incident assez inattendu : le chat de mes voisins, qui venait souvent me rendre visite, a un jour décidé de mordiller la trotteuse. Depuis, les aiguilles ne semblent plus être entraînées. L’acheteur à qui je l’ai vendue en possédait déjà une en mauvais état, mais avec un mécanisme et des aiguilles fonctionnels. Il compte donc faire restaurer la sienne chez un horloger en utilisant la mienne comme base. J’ai vu passer plusieurs fois ce modèle sur eBay ou Le Bon Coin, ce qui en fait l’objet le moins rare des trois.
La borne Game Boy M91 Kiosk
Le deuxième objet est sans doute le plus impressionnant : une borne Nintendo M91 utilisée en magasin pour tester la Game Boy. Il y a eu plusieurs modèles de bornes Game Boy à l’époque, et celle-ci fait partie des variantes les plus emblématiques utilisées dès 1989. Mon modèle est écrit en français, ce qui la rend peut-être un peu plus rare.
La borne que j’ai est en assez bon état général. Les haut-parleurs fonctionnent toujours, de même que le timer intégré, qui servait à limiter le temps de jeu pour éviter que certains ne squattent trop longtemps. Une fois le temps écoulé, la borne redémarrait automatiquement. Fait amusant, la lumière de la borne fonctionne encore avec son ampoule d’origine !
La seule faiblesse vient de la Game Boy intégrée, qui souffre d’un problème d’écran. D’après l’acheteur, c’est un souci assez connu et réparable sur ces consoles Rien d’étonnant pour une machine qui a passé des années enfermée et utilisée dans une borne de démonstration. Il y a quelques années, j’en avais vu passer sur eBay, mais ça fait un moment que je n’en vois plus passer...
Le mystérieux "Topper" NES M17C
Sans doute l’objet le plus rare des trois. Il s’agit d’un présentoir acrylique, plié à chaud, prévu pour être posé sur un téléviseur, un comptoir ou une étagère dans les magasins. La plupart des articles et supports Nintendo destinés aux magasins de détail de cette époque portaient un nom commençant par "M". Mon exemplaire est sans doute l’un des plus compacts de la gamme. Il porte la référence M17C (Nintendo Acrylic Logo “Topper” ou "NES LOGO DIMENSIONAL MONITOR") et, d’après les informations que j’ai pu recueillir sur l’un des rares sites où l’on en parle, il aurait été utilisé dès janvier 1988.
Les seules photos que j’ai pu retrouver proviennent surement de catalogues de l’époque destiné aux boutiques. Je n’ai jamais vu d’image en provenance de collectionneurs, de particuliers ou de vendeurs. Sur le net, les rares mentions indiquent une longueur de 13 pouces (environ 33 cm). En réalité, après mesure, il fait 34,4 cm de long (soit 13,54"). La hauteur est correcte, environ 10,4 cm (3,93"). Ce n’est qu’un détail, mais je tenais à laisser une précision quelque part sur internet, histoire de contribuer à la maigre documentation existante.
Source : https://www.instagram.com/p/DHTwkE7TWqt/?img_index=4
Source : https://archive.nes.science/nintendoage-forums/nintendoage.com/forum/messageview03c7.html
M17C - Nintendo Acrylic Logo "Topper". A 4"h X 13" heat-bent display sign which stands on top of T.V., monitor, counter, or shelf. Comes with re-positionable tape feet. To begin shipping January 1988.
Source : https://www.videogamesage.com/forums/topic/1032-nintendo-m-series-virtual-catalog/#comment-16255
Voilà, à partir de demain ces trois objets ne sont plus chez moi, mais je tenais à écrire cet article pour qu’il reste au moins une trace de leur existence et de leur parcours chez moi. Ces pièces promotionnelles, distribuées aux magasins sans jamais être vendues au grand public, finissent souvent oubliées, détruites ou abandonnées. C’est peut-être ça qui les rend fascinantes : elles racontent une autre histoire du jeu vidéo, celle des vitrines, des rayons et des enfants qui, les yeux brillants, découvraient la NES ou la Game Boy dans une petite boutique de jeux vidéo à cette grande époque…
J’ai quand même un petit pincement au cœur de les voir partir. Je les ai tellement vus au fil des années… Mais cela fait déjà pas mal d’années qu’ils ne sont plus mis en valeur, faute de place, et qu’ils restent stockés dans un grenier, au risque de se détériorer encore plus avec le temps. Même si c’est une décision logique, ça me rend un peu triste
3 pièces fantastiques!! tiens d'ailleurs, le kiosk GameBoy à aussi existé avec un petit CRT intégré, qui par je ne sais quel moyen, récupérait l'image de la Game Boy pour que tout le monde autour puisse en profiter!!
(merci également pour l'article, jsuis pas du tout collectionneur mais jkiffe voir ce genre de ptites vieilleries )